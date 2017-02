Hay maestros suficientes para suplir ausencias en escuelas: SEG

Chilpancingo, Gro., Febrero 20.- El titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), José Luis González de la Vega Otero insistió en que la dependencia cuenta con el número suficiente de maestros para suplir las ausencias en las escuelas donde hacen falta profesores.

Aseguró además que febrero será el mes donde se concluya todo el proceso administrativo para poder tener a los maestros que hacen falta, que durante los días pasados los padres de familia han venido reclamando.

Recordó que en diciembre pasado se jubilaron 800 maestros, equivalente al número de plazas para maestros de nuevo ingreso, los cuales han estado enviando a las diversas regiones donde hace falta, aunque reconoció que al interior de la dependencia existe lo que se conoce como corrimientos, lo cual también lleva un proceso administrativo, señaló.

“Febrero será el mes donde terminemos justamente todo este proceso administrativo, pero lo número uno es los 800 jubilados hay 800 maestros que están supliendo en los lugares donde se jubilaron”, expuso.

Cuestionado sobre el caso de San Miguel Totolapan, en donde 24 escuelas permanecen cerradas por la inseguridad, el funcionario estatal dijo que luego de una reunión con el gobernador, giró indicaciones para que conjuntamente con el Ejército, estarán en esa demarcación para dar una solución definitiva a la problemática de inseguridad por la que atraviesa el municipio.

Sin embargo, aseguró que los supervisores de esa zona (Tierra Caliente), han comentado que los maestros tienen clases extramuros, aunque insistió que una vez que vayan a San Miguel se verá lo relacionado con la seguridad, pero además el esquema académico de cómo recuperar las clases, algo que calificó como inédito.

Puntualizó que las escuelas cerradas están ubicadas en comunidades alrededor de la cabecera municipal, y que será en estas donde se concentre la estrategia que preparan con las autoridades de seguridad.

De la Vega Otero aseguró que la región de Tierra Caliente es la única en la entidad con una problemática de seguridad, como la que se ha venido presentando, incluso recordó su visita a Chilapa en donde también existe un problema serio de inseguridad, pero que no ha interrumpido las labores docentes.

Siendo la problemática en ese lugar (Chilapa) la falta de maestros desde hace muchos años y que se ha ido resolviendo esa problemática, indicó.

Negó además que en zonas indígenas haya enviado maestros que no son bilingües, luego de que un grupo de personas indígenas se manifestó denunciando que los maestros que envía la SEG no son bilingües.