Patrulla de Papel

Es muy claro, las cosas dicen que Donald Trump pasará a la historia como un AUTOCRATA, ¿y porque no como un dictador?. Hay quien asegura que la diferencia entre AUTOCRATA y DICTADOR deriva entre la “cantidad de opositores que envía a la cárcel” o “en el grado de tolerancia que muestra frente a la crítica”

Y, verá usted, la geopolítica nos dice que “sobre un total de 191 miembros de la ONU hoy en el mundo hay 49 países gobernados por regímenes dictatoriales” como sea, el Newyorker no está solo en ese grupo de “smart/dictators” (dictadores inteligentes).

¿Quién acompaña a Mr. Trump? Vladimir Putin (Rusia)- Recep Tayyip (Turquía) -Xi Jinping (China) y Bachar el Assad (Siria) entre otros, todos ellos “déspotas químicamente puros” sin embargo, créalo o no, la mayoría de esos 49 países gobernados por los déspotas referidos, eligieron en las urnas a los que inmediatamente se convirtieron en sus AUTÓCRATAS... Werever.

Y sí, aunque Donald Trump no envía a sus opositores a la cárcel lo cierto es que los está “echando” del país y en eso de “la tolerancia a los medios” bastaría observar el trato que el Presidente norte americano le da a sus medios de comunicación. Sin embargo.

Cuando el Presidente del país más poderoso e influyente del mundo se refiere a “México” en General, lo hace con mucha precisión; hace horas dijo -México es un gran país, su gente es maravillosa, su riqueza petrolera está entre las cinco más importantes del mundo ¡el problema está en sus políticos!...- y agrega -yo conozco a muchos políticos mexicanos que se han enriquecido con los dineros de los mismos mexicanos-. Por ello es que le e dado el título a esta columna “Donald Trump, CONTRAINFORMACIÓN” pues intento es resaltar que, el empresario y Presidente proyecta sus agendas no como lo haría un político tradicional, lo que este hijo de inmigrantes europeos hace es pensar sin tener que ser “políticamente correcto” y créanlo, no habrá de cambiar su discurso.

Así, en el corto plazo veremos qué todo aquel Gobierno o país que realmente quiera a los EE.UU como aliado, habrá de acostumbrarse a sus tiquis y sus formas, los escenarios son de alianzas y adaptación, y sÍ, la prospectiva señala que el asunto de control de emigración será aumentado, México decide buscarle trabajo y empleo a la gente que antes “expulsaba” y, al mismo tiempo, y con el fin de conservar el respeto del Gobierno “trumpista”, mejorará el control de acceso en sus fronteras de Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Ultimo Patrullaje.- la decisión que Armando Ríos Piter tomó el 14 de febrero es considerada ya como un parteaguas en el quehacer político del país, el SENADOR guerrerense, además de salirse de las filas del PRD convoca a la sociedad interesada en la praxis social a “salirse y pensar fuera de la caja” (Think Out the box). Ahora, si revisamos la curricula de este Compa la verdad se antoja “tomarle la palabra”; por lo pronto en los análisis de politólogos se asegura que al final -la generación de los MILLENIALS mexicanos- será tierra fértil para el posicionamiento que este Harvariano expresará.

Balazo al aire.- los nuevos tiempos de la política hemisférica.

Gregueria.- el pocker es un juego que premia al más mentiroso

OXIMORON.- olas llanas

Cisne negro.- tras la imposición disfrazada de reelección en la Universidad Pública de Guerrero en la que es ratificado el Rector, la presencia de gente armada tomando oficinas de esa escuela con la exigencia de “no a la imposición” colapsa el sistema político del Estado, fuera del país el escándalo es mayúsculo.

Haiku.- una lagrima tuya,

riada de dolor Sobre mi otoño.