Decepción, desengaño, oportunidad y esperanza

La propuesta de un acto de unidad nacional, esbozado inicialmente por Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Rubén Aguilar en mesa de análisis organizada por Televisa, tuvo concreción el domingo 12 de febrero. Los voceros de #VibraMéxico, destacadamente Isabel Miranda de Wallace (hizo su propia movilización pero procuró hacerla coincidir) y María Elena Morera, aunque anunciaron réplicas en varias partes, centraron la atención en la marcha de la capital del país. Convocada al principio por organizaciones como Mexicanos Primero, Causa en Común, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, terminaron sumándose agrupaciones disímbolas de la talla de Amnistía Internacional y casas de estudio (UNAM, UAM, CIDE, Tecnológico de Monterrey); al final fueron más de 80 convocantes. Empero…

DECEPCIÓN. El día y la hora las multitudes que esperaban no llegaron. Leí crónicas de varios reporteros, pero Guadalupe Loaeza, con elegancia ironizó la frustración: “Estaba yo en la marcha, había mucha gente: jóvenes, señoras de Las Lomas, indígenas, universitarios, maquiladores, niños, personas de la tercera edad, campesinos, empresarios, obreros, y personalidades tanto de la izquierda como de la derecha. Todos nos veíamos muy contentos con nuestras pancartas”… “Me llamó la atención que no hubiera ni una agrediendo a Peña Nieto”… “Junto a mí caminaba Enrique (Ochoa), por allí andaba Oscar Chávez, Emilio Azcárraga y Andrés Manuel López Obrador”… “Vi a jugadores del América intercambiando puntos de vista con los de las Chivas”… “Enrique Krauze, platicando animadamente con Martí Batres; Vi al cardenal Norberto Rivera enarbolando una bandera de arcoíris entre un grupo de la comunidad gay”…“De pronto tomó la palabra la señora Wallace ante el júbilo de la concurrencia: “Mexicanos (dijo) nunca como ahora estamos unidos con un solo objetivo”…“Estaba a punto de empezar a entonar el Himno Nacional cuando, súbitamente, me desperté. Había sido un sueño guajiro”

DESENGAÑO. La asistencia de 20 mil participantes evidenció el escaso poder de convocatoria. No bastó dijeran los convocantes que la marcha era “apartidista”, sólo anti Trump; y que tuvieran cobertura para promoverla en varios medios de comunicación. El gran problema fue falta de credibilidad y confianza al protagonismo de ciertos personajes. Reprochar apatía y mezquindad social o falta de solidaridad e información es incorrecto. El fantasma de la manipulación política para favorecer a Peña Nieto impidió el acercamiento. Por eso la cantidad que hizo acto de presencia apenas resultó simbólica. 20 mil manifestantes acompañaron varias veces al SME por defender su fuente de trabajo. Igual lo hace la CNTE en los momentos álgidos de sus etapas de lucha, los padres de los 43 normalistas desaparecidos o cualquier otro movimiento reivindicatorio. No se diga de las concentraciones de los partidos políticos a quienes se acusa de usar recursos públicos. Ojalá #VibraMéxico haya sido útil. Al menos para que algunos salieran del error en que estaban.

OPÓRTUNIDAD. Bien por los que participaron sin confusión ni temor a que alguien los confundiera. La seguridad es producto de la convicción. Aprovecharon la ocasión para ubicar y deslindar posiciones más allá del sentir provocado por el gasolinazo. Con sus pancartas y gritos discordantes, desconcertaron e impidieron el mal uso del evento; que lo acomodaran a determinados intereses. De otra suerte, la presidenta de Alto al Secuestro en lugar de escabullirse, el oficialismo estaría consagrándola por el servicio prestado “a México”. Hacer el vacío también cuenta y esta vez fue importante. Enrique Graue, rector de la UNAM, quedó bien frente al gobierno, pero sufrió la ausencia de los estudiantes y el reclamo de olvidar los principios de la Universidad, fortalecida siempre por el respeto a su diversidad.

ESPERANZA. Dicen que en Tijuana, la protesta concentró a 20 personas y tuvieron que cancelarla. En cambio, López Obrador, en los Ángeles, abarrotó la plaza Olvera. Pero como no hay mal que por bien no venga y los políticos en el ejercicio de su profesión eslabonan todo lo que hacen sus adversarios, ante el fracaso de la marcha que no logró hacer vibrar a México, al dirigente de MORENA le llueve por declarar que en el operativo de Tepic masacraron a menores de edad. Que lucra con la inseguridad y parece preocuparse más por los narcotraficantes que por la suerte de los integrantes de las fuerzas armadas. Felipe Calderón hasta le molestó que Esteban Moctezuma se integre al equipo de asesores de AMLO. Son indicios positivos. Que la mayoría de los mexicanos no vaya dejarse manipular para el 2018, preocupa y pone nerviosos a ciertos actores. Son condiciones esperanzadoras las que están dándose y hay que fortalecerlas.