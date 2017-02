Averígüelo Vargas

Como cada 19 de febrero este domingo se hizo un reconocimiento en todo el país al Ejército Mexicano, fundado hace 104 años por Venustiano Carranza, para dar al país la seguridad y protección, tanto en el cuidado de la soberanía nacional, como en el mantenimiento del orden interno, y es esto lo que ha hecho posible que el gobierno estatal y los municipales cumplan su trabajo, para darles a los ciudadanos un mejor ambiente, que permita trabajar y progresar.

No hay duda que Guerrero vive una situación muy complicada por la violencia criminal que ha hecho del estado uno de sus principales espacios de operación, pero esa mala situación se habría extendido hasta hacer casi imposibles las actividades productivas, el turismo y la vida social, si el Ejército no hubiera intervenido en la forma decisiva y permanente para facilitar la vida en sociedad, aunque no dejen de darse situaciones peligrosas que alteran diariamente la tranquilidad y la paz social.

Por eso, este domingo, el gobernador Héctor Astudillo y los representantes de los Poderes Legislativo y Judicial acudieron a las instalaciones de la 35/a. Zona Militar, con sede en Chilpancingo, para hacer un reconocimiento al Ejército Mexicano, en el día destinado a festejarlo.

El gobernador Astudillo siempre reconoció el amplio apoyo que los militares le prestan al estado y que facilitan el trabajo que su gobierno y los gobiernos municipales tienen que realizar.

En la ceremonia realizada en la zona militar, Astudillo destacó: “la tarea que hace todos los días de manera heroica, con honor y con dignidad; he sostenido que sin la presencia del Ejército Mexicano, de la Marina, sería muy complicado gobernar el estado de Guerrero, han sido fundamentales para garantizar la estabilidad”.

Ante los ataques y agresiones que grupos interesados le hacen a la milicia mexicana, advirtió que esa institución tiene muchas más cosas positivas que cualquier descalificación que pretendan hacerle a la labor que desarrolla.

Es una realidad que sin el Ejército y la Marina, el ambiente en Guerrero sería insoportable y no permitiría que la mayoría de los guerrerenses pudieran cumplir con sus actividades cotidianas, con su trabajo, con los estudios de sus hijos y sus labores cotidianas.

Guerrero debe ser el estado que mayor respaldo recibe del Ejército y la Marina ante la actual coyuntura, en la que la delincuencia organizada ha alcanzado su mayor desarrollo y su nivel más alto de peligrosidad y agresividad.

Sólo con el Ejército es posible seguir adelante, porque ha permitido mantener la paz y la tranquilidad suficientes para desarrollar una vida en sociedad, bastante aceptable.

RECORRE MARCO LEYVA LA CAPITAL Y PRIORIZA LAS OBRAS SOCIALES.—La semana anterior fue escenario de diversas actividades del presidente municipal de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, quien hizo una serie de recorridos por el centro y las colonias, para supervisar los avances en obras de las redes de agua potable y alcantarillado, del encarpetamiento de algunas calles y accesos a colonias, de la instalación y sustitución de luminarias, además de ayudar a levantar la basura y enviarla a la zona final de depósito.

Por eso planteó que su prioridad son las obras de beneficio social, las que llevan apoyos y mejoría en la vida de los habitantes, sobre todo en aquellas colonias de la periferia que no habían tenido el apoyo necesario, aunque eso ocurría por la falta de recursos suficientes para atender las necesidades y carencias que se advierten en la ciudad capital, las colonias y sus comunidades rurales.

Estuvo, entre otras, en la colonia San Rafael Norte, donde se hacen trabajos del drenaje y pavimentación con concreto hidráulico y destacó ante los colonos: “estamos trabajando para lograr un cambio en Chilpancingo, no es tarea fácil, pero estamos en la ruta de transformar nuestra ciudad en beneficio de ustedes los ciudadanos, por eso damos prioridad a las obras de beneficio social”.

Claro que ese esfuerzo que desarrolla el primer edil capitalino, es reconocido por la gente de las colonias, como la presidenta del comité de obras, María del Socorro Morales, quien pidió a sus vecinos “darle gracias al presidente porque vino a supervisar que las obras se estén llevando a cabo como debe de ser, le agradecemos todo lo que nos ha apoyado, hay que saber valorar”, dijo.

Quien trabaja cerca de la gente como Marco Leyva, siempre recibe el reconocimiento, el cariño y la estimación populares.

ARRANCÓ EL SÁBADO LA FERIA DE LA BANDERA EN IGUALA; EXCELENTE LABOR DE HERÓN DELGADO.—Poco a poco la Feria de la Bandera de Iguala se ha ganado el reconocimiento y la aceptación de la ciudadanía del estado y de otros lugares, como el estado de Morelos y mucha gente de la mega urbe del Valle de México, pues de todas partes llegan visitantes a disfrutar de sus espectáculos y su gastronomía, principalmente.

En esta ocasión, el alcalde igualteco, Herón Delgado Castañeda manifestó desde su llegada a la alcaldía que haría su mejor esfuerzo para hacer de esa feria una de las mejores del país y definitivamente está en ese camino, lo que se advierte con la amplia asistencia que ha tenido en estos tres días desde que alcalde abrió el festejo, acompañado por gente de los municipios vecinos y la representación del gobernador Héctor Astudillo, quien no pudo asistir en esta ocasión porque estaba comprometido con la gira de trabajo que realizó por la Montaña, donde acudió para acompañar al director del IMSS y la comisionada para la atención de los grupos indígenas del país.

Sin embargo, el mandatario estatal HAF ofreció un amplio respaldo a la realización de ese festejo, que tiene una mayor trascendencia por estar dedicada a uno de los símbolos patrios fundamentales, la Bandera Nacional, elaborada originalmente hace casi 200 años en Iguala, además de que se trata de que con buenas actividades, como esta, se pueda ir borrando la terrible imagen del ataque y la desaparición de los normalistas, ejecutada por la banda criminal de Guerreros Unidos, que estaba amafiada y asociada con el gobierno perredista de José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles, que provocaron uno de los peores acontecimientos que se dieron en el país y que hasta ahora no logra cerrarse porque no se tiene la certeza de lo que ocurrió con los 43 desparecidos, aunque todo indica que fueron asesinados, incinerados y arrojadas sus cenizas al río San Juan, sin que haya otra versión al respecto.

Los esfuerzos del doctor Herón Delgado van encaminados a cubrir esa terrible mancha sobre la ciudad y con su trabajo y entusiasmo bastante ha logrado avanzar.

