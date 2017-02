Las libertades de prensa y expresión son tan frágiles porque el enemigo siempre está al acecho para reprimirlas o de plano suprimirlas, por ello con motivo de las entregas dedicadas a las sesiones de los consejos de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, afirmamos que la defensa de las libertades primarias es una lucha de cada despertar, es nuestra labor del día a día.

Nosotros, los latinoamericanos tenemos grandes, duras y dramáticas experiencias en estas batallas tan desiguales. En el México anterior al Movimiento Estudiantil del 68, no se movía ni una hoja de un árbol sino lo ordenaba el señorpresidentismo, por ello se reprimieron las libertades con toda la brutalidad del poder omnímodo, con el costo histórico de decenas de estudiantes masacrados.

Las naciones del Cono Sur y no olvidemos las de Sudamérica y del Caribe, para sólo referirnos a los países del Continente, sus dictadores fueron represores de la libertades de prensa y expresión con un salvajismo que inclusive llegó a la sevicia.

Por las expresiones del actual huésped de la Casa Blanca, el magnate chauvinista y xenófobo, Donald Trump, tal parece que estamos en los límenes de que se repitan esos crímenes de lesa humanidad, por ello no sólo los estadounidenses y los latinoamericanos sino el mundo entero debemos de prepararnos en el día a día para impedirlo.

Las advertencias al respecto nos llegan, exactas de personajes de la propia gran potencia. Tomamos nota de la publicada en el diario catalán La Vanguardia: El ex candidato presidencial republicano John McCain, le recordó al presidente estadounidense, que si quiere preservar la democracia debe tener “una prensa libre y, muchas veces, adversaria”. El senador McCain, quien milita en el mismo partido del Donald, además, afirmó que “los dictadores empiezan reprimiendo a la prensa”. Tales declaraciones fueron vertidas por el legislador después de que el presidente estadounidense, dijera que algunos medios de comunicación son “el enemigo del pueblo”.

Textual, apuntó: “Si quieres preservar la democracia como la conocemos, tienes que tener una prensa libre y, muchas veces, adversaria. Y sin ella, me temo que perderíamos muchas de las libertades individuales con el tiempo. Así es como empiezan los dictadores”… “Lo primero que hacen los dictadores es callar a la prensa”, concluyó.

Y tomo del diario El Sol de México: El conductor y cómico de la televisión estadounidense, Conan O’Brien, a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en tono no tanto de broma, pidió “asilo” a alguien quien lo pueda recibir en México, ante la posibilidad de que las autoridades de la Unión Americana no lo dejen regresar a su país. O’Brien, viene a nuestro país a grabar un programa que titulará: “Lo hecho en México” con el propósito de contrarrestar la postura del presidente Donald Trump contra nuestro nación y limar asperezas entre los dos países. “Si mi visita enoja a ciertas personas de mi gobierno es posible que no me dejen regresar. ¿Alguien tiene un lugar dónde pueda dormir para los próximos cuatro años?”, enfatizó.

Para nosotros, estas posturas de Donald Trump, no son bromas, son los prolegómenos de algo peor, de ahí nuestro compromiso de unir esfuerzos mundiales para inhabilitar o de plano anular en base a las leyes internacionales al dictadorzuelo en ciernes. Los periodistas, sobre todo, debemos de unirnos y comprometernos para defender las libertades primarias.

