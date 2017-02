Hay tres semifinalistas

Tuzos Iguala, Cañeros y 20 de Noviembre lograron su calificación; Internacional no quiso tirar penales ante Iguala FC, en cuartos de final de vuelta de Infantil "B"

Iguala, Gro., Febrero 20.- Sólo en espera para saber en qué termina la novela del encuentro Internacional contra Unión Iguala FC, ya que los “rojos” no quisieron tirar penales, los conjuntos de Tuzos Iguala, Cañeros y 20 de Noviembre ya están en la ronda de semifinales del torneo de futbol de Infantil “B” de la Liga Amateur de Iguala.

Ayer domingo se jugaron los duelos de vuelta de los cuartos de final, en donde los tres equipos mencionados, con buen futbol y entrega en la cancha calificaron a las semifinales, ahora falta que se determine la situación del Internacional que no quisó tirar penales, por lo que parece que el Unión Iguala FC pasará a la siguiente ronda de acuerdo al sistema de competencia.

Tuzos Iguala una vez más se enfrentó a un aguerrido San Nicolás FC que vendió cara su eliminación al caer 1-0 y con el 2-1 en el juego de ida el global quedó 3-1, en donde el equipo de los Tuzos fue muy superior a los “Nicos” que en el primer tiempo tuvo para meter la redonda pero no pudo y cerca del final Jesús Mena firmó el 1-0 con la cabeza.

Por su parte, Cañeros se metió a las semifinales al vencer 2-1 al conjunto de Real Sociedad que luchó en toda la serie y en la vuelta cayó 2-1 en emocionante encuentro que se jugó en el campo dos de la Unidad Deportiva de Iguala.

Mientras que la 20 de Noviembre que llegó con una ventaja de 3-1 sobre Tamarindos “B”, ahora en el segundo encuentro ganó 5-1 a los “albiverdes” que a pesar del marcador no dejaron de luchar.