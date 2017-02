Irregularidades en entrega de apoyos al campo impiden su desarrollo: ERS

Chilpancingo, Gro., Febrero 19.- Las organizaciones campesinas y productoras de Guerrero pedirán la intervención del gobernador Héctor Astudillo Flores para que se cree una “bolsa” con los recursos financieros de dependencias federales destinados al campo guerrerense.

Esta medida evitaría duplicidad de beneficiarios y convertiría al sector agropecuario en la principal “palanca de desarrollo” de la entidad, declaró Evencio Romero Sotelo, líder de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos.

En entrevista, informó que esa propuesta será expuesta en la sesión del Consejo Guerrerense de Desarrollo Rural, a celebrarse en la primera semana de marzo, misma que presidirá el gobernador Astudillo.

Informó que anualmente el gobierno federal opera 2 mil millones de pesos para el campo guerrerense a través de Sagarpa, CDI, Sedatu, Sedesol, INAES y Economía. El problema radica, dijo, en que todas tienen a los mismos beneficiarios.

Su propuesta es que el gobernador sea el articulador para que el recurso de esas seis áreas “se meta a una sola canasta”, con el propósito de ampliar la cobertura, pues detectaron que hay personas que reciben apoyos de todas las dependencias al mismo tiempo.

En esa misma reunión exigirán sanciones para los presidentes municipales que en 2016 vendieron el fertilizante, pese a que el gobernador determinó su gratuidad, como parte de las acciones de apoyo al campo guerrerense.

“Lo que tengo entendido es que los alcaldes que hayan cobrado en 2016 el fertilizante posiblemente tendrán que pagar el doble de su cuota de aportación. A principios de marzo sabremos qué sanciones les aplicarán”, dijo.

-¿Se les tiene que sancionar?

“Sí claro. Estamos exigiendo que sea a la voz de ya (porque) chingan por un lado y chingan por el otro. Se chingan el dinero del gobierno y se chingan el dinero de los campesinos. Mejor hay que mandarlos a chingar su madre”, respondió Evencio en su particular estilo.

Adelantó que en esa sesión solicitarán también un informe detallado sobre el ejercicio financiero del 2016, así como la programación para este año.

Consideró que el campo debe convertirse en la primera “palanca de desarrollo”, aprovechando la zona económica de Puerto Unión, la cual no sólo sea de bienes y servicios, sino una verdadera alternativa para el sector agropecuario.

Expuso que la cosecha del pasado temporal agrícola fue de un millón 200 mil toneladas de maíz, pero lamentó que se siga “malbaratando”, por lo cual es necesaria una alianza con el gobierno federal para la construcción de silos de almacenamiento, pero que éstos sean manejados por los productores.

“Porque se construyen silos pero los manejan los acaparadores, y por eso no da resultados, por eso es necesario organizar a los productores para que tengan alternativas de vender mejor su cosecha”, dijo.