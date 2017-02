Que conste...son reflexiones

No sé si es la crisis, no sé si es el desánimo o la conclusión de que no vale la pena tener una medalla de PREMIO NOBEL DE LA PAZ, cuando se tienen otras necesidades. Hay cosas que no llego a entender, por esa razón, me sorprende el anuncio de que la casa Christie’s en su remate del mes de abril pondrá a la venta la medalla que junto con la sueca Alva Reimer Myrday, obtuvieron en el PREMIO NOBEL DE LA PAZ, Alfonso García Robles. Se supone que más o menos se podrá obtener algo así como 660 mil dólares por ella. Esa es una medalla ganada por un verdadero diplomático de carrera que no andaba aprendiendo sobre el tema y, lo más seguro es que tampoco sabremos las razones por la que se vende ese preciado trofeo.

Ya hemos señalado que en ese asunto del narcotráfico a nivel latinoamericano y en especial en México, todo se inicia con la participación y protección de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, ya que en su momento se logró descubrir que al inicio, en el país, con acuerdos entre gobiernos en el famoso triángulo del oro, Chihuahua, Durango y Sinaloa, los propios norteamericanos trajeron a los chinos para que enseñaran a sembrar, cultivar y tratar los plantíos de amapola para obtener las opiáceas necesarias en aquello momentos para atender a sus heridos en la guerra, esta práctica también se fue moviendo a los estados de Nayarit, Guerrero, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Sonora, Tamaulipas, en una región se obtenían los productos legales que también eran traficados por los mismos norteamericanos para dar atención a los viciosos que de la guerra se habían contaminado por esa droga, y en los demás estados, se alentaban las siembras de marihuana y amapola para dar lugar al gran tráfico protegido por las autoridades mexicanas y norteamericanas, de tal suerte que de ahí se obtenían grandes sumas de utilidades que eran repartidas entre los grupos criminales que actuaban como intermediarios, políticos, banqueros y empresarios nacionales y norteamericanos, que canalizaban los recursos financieros a la CIA, para que de ahí se obtuvieran recursos para controlar los movimientos contra el comunismo en la región y alentar las guerras en Centro América y otras partes del mundo tal como se descubría en el escándalo Irán-Contras, donde el coronel Oliver North era el encargado de atizar las guerras en Nicaragua y Centro América y canalizar los fondos para las armas utilizadas en la guerra de Irán. De esa práctica surgieron muchas fortunas, inmensas, que ahora son legales y operadas por los grandes especuladores financieros y los grupos empresariales y políticos que son los que hoy en día, forman y forjan, la “verdadera delincuencia organizada” que opera la famosa guerra contra el narcotráfico, para que en ella se puedan justificar las acciones y sobre todo aumentar la compra de armamento y de quipos, así como del control político-militar de las agencias e instituciones norteamericanas para manejar y operar a las instituciones de seguridad nacionales.

El avance de la drogadicción en los Estados Unidos motivada por el control de millones de adictos controlados por el gobierno y las mafias financieras del país, abrieron el mercado de la cocaína en Colombia, Perú y Bolivia, para generar guerras controladas que evitaran, en todo momento, el triunfo de las guerrillas y el posible establecimiento de otras “cubas” en la región, y es así que utilizando a Pablo Escobar y otros delincuentes ligados en México, la misma CIA, es la que genera el paso y el tráfico de cocaína al mercado norteamericano, tal como lo acaba de denunciar su hijo, Juan Pablo Escobar, en un nuevo libro que se publica: “Pablo Escobar: In Fraganti”: “La agencia cobraba por la coca que iba a EU para pagar la lucha contra el comunismo en Centroamérica”, pero además, de ahí, se financiaron los golpes militares en Brasil, Uruguay, Chile y otras partes de América Latina.

“Juan Pablo no podrá ingresar nunca más a EU luego de su nueva publicación: “En mi libro cuento que mi padre trabajaba para la CIA vendiendo cocaína para financiar la lucha contra el comunismo en Centroamérica. Allí hay nombres como George Bush padre y otros”. Y se nos recuerda: “George H.W. Bush fue director de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) en el gobierno de Richard Nixon, vicepresidente de Ronald Reagan (1981-1989) y mandatario entre 1989 y 1993…”El negocio del narcotráfico es muy diferente a lo que soñamos. Lo que hacía la CIA era comprar los controles para que entrase la droga a su país y obtener un maravilloso negocio”… en fin, los datos son enormes, y ahora, podremos entender lo que también sucede en el país y en especial la forma en que se están moviendo los grupos y las acciones del narcotráfico en la región del Sureste de México, ligado a las importaciones que llegan en armas, drogas y gentes desde Sur América y que se quedan en México, para alentar y reforzar la “guerra contra el narcotráfico” que solamente tiene como objetivo, el de generar las condiciones de violencia para eliminar a los grupos sociales y luchadores de los indios de México y romper la hegemonía nacional, creando el México del Norte y el México del Sur, y en este juego, entra, sin duda, la operación del llamado sistema de las ZEE… al tiempo que ya veremos la tragedia que se vivirá en la región…ahora se podrá entender la “liberación” de Caro Quintero y otros líderes el narcotráfico…