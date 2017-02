Educando con Valores

“El nacionalista cree que el lugar donde nació es el mejor lugar del mundo; y eso no es cierto. El patriota cree que el lugar donde nació se merece todo el amor del mundo; y eso sí es cierto”

Camilo José Cela

Febrero es un mes que conlleva una serie de actividades que quienes habitamos la ciudad de Iguala vemos como altamente significativas; de forma relevante, el 24 de febrero, es un día en el que se llevan a cabo diversas conmemoraciones en torno a uno de los símbolos patrios: la Bandera Nacional. Por ello, considero importante recordar que fue un 24 de febrero de 1821 los generales Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero dieron a conocer el Plan de Iguala, por el que proclamaba la independencia de México. El Plan tuvo como lema las llamadas Tres Garantías: “Independencia, Religión y Unión”, que quedaron simbolizadas en una bandera elaborada en nuestra ciudad, y entregada a las fuerzas unidas de Iturbide y Guerrero, que desde entonces se llamarían Ejército Trigarante. La firma de este Plan, que sellaba la unión de los viejos insurgentes encabezados por Guerrero, y los nuevos partidarios de la Independencia, cuyo jefe era Iturbide, permitió que por fin fuera posible que México apareciera como una nación independiente y soberana, por lo que en recuerdo de ese hecho, y de la bandera entregada a los patriotas, elaborada con los colores verde, blanco y rojo, conmemoramos el 24 de febrero de cada año el Día de la Bandera.

La historia nos revela que la primera Bandera Nacional oficial fue concebida por Agustín de Iturbide y confeccionada en Iguala por el sastre José Magdaleno Ocampo en 1821. Aunque el águila en el escudo es similar a la utilizada hoy en día, la de 1821 no tiene una serpiente en su pico y presenta además una corona, que representa el Imperio instaurado por Iturbide. La segunda Bandera Nacional fue adoptada tras establecerse la primera república federal en 1823: La Bandera elegida en abril de ese año tenía la única diferencia con su predecesora en el escudo nacional, en el que desapareció la corona sobre el águila y surgieron la serpiente y las ramas de olivo y laurel, elementos que aún se mantienen en el diseño del escudo. La tercera bandera nacional oficial fue la del Segundo Imperio Mexicano: una vez más, el patrón de colores usado fue el tricolor verde, blanco y rojo, con el escudo nacional cargado al centro de la franja blanca; el diseño del escudo, ordenado por el Emperador Maximiliano I de México, debía semejarse al Escudo Imperial francés, pero con un toque mexicano. La bandera dejó de usarse en 1867, cuando Maximiliano I fue destronado y ejecutado por el ejército federalista. La actual bandera, llamada la Cuarta Bandera Nacional, fue adoptada por decreto el 16 de septiembre de 1968 y confirmada por ley el 24 de febrero de 1984. La versión utilizada hoy en día es una adaptación del diseño aprobado en 1916 por decreto del Presidente Venustiano Carranza, en donde el perfil del águila fue cambiado de frente a perfil izquierdo.

Diversos (as) historiadores (as) han declarado a la Bandera Nacional, símbolo por excelencia de la unidad y la soberanía nacionales, y afirmado que surgió y se transformó a la par de nuestros grandes acontecimientos históricos. Lo justo es reconocer que la necesidad de constituirse como un país independiente hizo indispensable la adopción de símbolos que reflejaran las condiciones políticas y las características culturales y sociales de las y los mexicanos. Fue así como desde noviembre de 1821 se adoptó como lábaro patrio la bandera tricolor, con los colores en las franjas y las posiciones que aún tiene, y en 1823 el soberano Congreso Constituyente Mexicano decretó que el Escudo sería un águila parada sobre un nopal, sujetando con la garra derecha una serpiente en actitud de despedazarla con el pico. Además, debía estar enmarcada por los símbolos republicanos: ramas de encino y laurel. La razón por la cual se tomó esta insignia como Escudo Nacional se debió al simbolismo que el pueblo azteca dio a sus elementos; el águila se identificaba con el sol, la serpiente con la diosa Coatlicue, mientras que el nopal y su fruto representaban el corazón humano. Posteriores decretos presidenciales hicieron de la Bandera, el Escudo y el Himno Nacional los símbolos patrios oficiales, a los que en 1985 fueron agregados coyuntural y simbólicamente la Campana de Dolores y la Constitución de 1917.

Sin duda alguna, la Bandera, junto con el Escudo y el Himno Nacional, son los símbolos que nos representan y nos unen como nación mexicana; el 24 de febrero es un día en el cual se honra al símbolo patrio más importante de la nación mexicana, ya que forma parte de la historia y la evolución del país, y es también un símbolo que representa la independencia, justicia y libertad. El día de la bandera mexicana fue establecido en el año de 1934; sin embargo, esta festividad nacional fue oficialmente reconocida hasta en 1940, por decreto del Presidente Lázaro Cárdenas del Río. En 1934 se expidió la Ley sobre las características y uso del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, en la cual se menciona que cada 24 de febrero se celebre oficialmente el Día de la Bandera Mexicana. Previa aprobación del Congreso General de la Unión, el 24 de febrero de 1984 entró en vigencia la nueva Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, cuyo Artículo 10 menciona lo siguiente: “El 24 de febrero se establece solemnemente como Día de la Bandera. En este día se deberán transmitir programas especiales de radio y televisión destinados a difundir la historia y significado de la Bandera Nacional. En esta fecha, los poderes de los tres órdenes de gobierno realizarán jornadas cívicas en conmemoración, veneración y exaltación de la Bandera Nacional.”

Es necesario que, como ciudadanos y ciudadanas responsables, tengamos presente, en cada uno de nuestros actos, el conocimiento y orgullo por la historia y los (as) héroes y heroínas que plasmaron sus nombres en la edificación de la patria que hoy es nuestra; así como por los símbolos de nuestro país. Pero también, se hace impostergable que seamos conscientes del presente que nos acontece, y que debe ocuparnos, pues nos habla no sólo de quiénes somos y de dónde venimos, sino que nos revela qué espera la Nación de cada uno y cada una. Por lo anterior, y además de participar en los actos cívicos y disfrutar la festividad, es imperativo promover que este 24 de febrero reflexionemos si somos dignos (as) de este Emblema que nos enorgullece e identifica… hay que recordar los principios ideológicos de quienes, luchando, nos dieron patria y libertad, y tener presente lo que decía en el Congreso de Chilpancingo el gran José María Morelos: vestirnos de ese amor patriótico, poner por hecho y hacer nuestros esos principios hoy, llamarnos “siervos de la nación”, hijas e hijos verdaderos, y hacernos parte del significado que enmarca nuestro Lábaro Patrio, vivir en carne propia los mismos anhelos que hicieron a nuestros (as) ancestros (as) al dar la vida en pro de la soberanía que hoy gozamos, y actuar en consecuencia y con congruencia.

