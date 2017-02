De Adicto a ADICTO

Una relación toxica de por vida

Yo lo viví y lo he vivido, a veces, lo sigo viviendo, es, un verdadero infierno vivir al lado de un borracho, la descarga emocional a cada instante, el cúmulo de insultos, los retos, la violencia expresa, las amenazas, las agresiones, el hostigamiento, los interrogatorios, el echar culpas, los golpes emocionales y a veces físicos, las actitudes infantiles, la cerrazón al bajar la cortina de la comunicación y no hablar por días enteros, el provocar, el ridiculizar, devaluar, comparar, humillar, vaya, todos estos ingredientes de una relación de pareja dispareja, de una relación toxica, los conozco a la perfección, yo soy el promotor, el director de la orquesta en este convivio enfermo, en este trato que le doy a mi esposa y que no quiero aceptar por mi falso orgullo, por mi soberbia, por mi negación y en mi caso, no solo es un problema de alcohol y drogas, es mucho más complejo, la esposa de un alcohólico, de un neurótico, de un enfermo emocional como yo, está hecha de una madera especial, resistente a todo con sobrada tolerancia, bueno eso creo, he vivido con mi mujer, 25 años de novios y 24 de casados y hace poco, una señora me reclamó, oiga, me dijo, porque no escribe un artículo sobre los daños, físicos, mentales, emocionales, económicos, morales, que un alcohólico le causa a su esposa y le respondí, lo he escrito mil veces, que no lo hayas leído es otra cosa y cuando iba a empezar a descargar sus resentimientos le comenté.- Él ha llegado hasta donde tú lo has permitido, tienes el remedio y el trapito, …. Qué haces ahí?- Jirafa con jirafa…Codependencia pura.-.

El hombre llega hasta donde la mujer lo permite

Bien dice otro dicho y dice bien.- Siempre hay un roto para un descosido.- En este mundo de la codependencia, de las parejas disparejas, de las relaciones enfermizas, por demás destructivas, la enfermedad ocasiona que se cometan serios errores, hay infinidad de mujeres golpeadas físicamente, les han dado una y otra tranquiza, las tratan con la punta del pie, las llenan de insultos, las devalúan, las ridiculizan, no les dan su lugar, por si fuera poco, les ponen el cuerno, se burlan de ellas, les roban su dinero, las usan, las explotan y luego las botan como ropa vieja o las usan de objetos.- Úsese y tírese.- Tristemente, a pesar del mal trato, de la violencia y las agresiones emocionales, del daño mental y sicológico, ellas, algunas, se tiran al suelo cuando su pareja las manda a volar y se echan la culpa.- Me engañó porque estoy gorda.- Me pegó porque yo me lo busqué.- Siempre está de malas por mi culpa.- Algún día lo voy a cambiar, yo voy a cambiarlo y entonces seremos muy felices.- La víctima se convierte en victimaria, pierde su auto estima y su esencia.

¿Qué es la codependencia?

En los últimos años, casi 18, he venido escribiendo sobre estos temas; cuento con mi libro Secuestrada por un Neurótico, también el de Parejas Disparejas, el de Celotipia Infernal, Obsesión que mata, más el resto donde salen a relucir, artículos como El Príncipe que se convirtió en Sapo, la esposa de un alcohólico y otros más, y conforme pasan los años y esta enfermedad, la codependencia se arraiga más y más en la sociedad, veo pues, que hablar de mí, describir mis sentimientos, mis emociones, mi enfermedad emocional en sí, no es, ahora exclusividad.- Mal de muchos…….El codependiente suele olvidarse de sí mismo para centrarse en los problemas del otro, su pareja, un familiar, un amigo, por supuesto, su esposa, es por eso que es muy común que se relacione con gente “problemática”, justamente para poder rescatarla y crear de este modo un lazo que los una. Así es como el codependiente, al preocuparse por el otro, olvida sus propias necesidades y cuando la otra persona no responde como el codependiente espera, éste se frustra, se deprime e intenta controlarlo aún más. Con su constante ayuda, el codependiente busca generar, en el otro, la necesidad de su presencia, y al sentirse necesitado cree que de este modo nunca lo van a abandonar.

No hay peor ciego que el que no quiere ver.

Karla se vino abajo, sus días se tornaron en blanco y negro, su sufrimiento muy profundo, agudo y entró a un abismo negro, triste, frustrado y lleno de culpa, ella, golpeada, herida, ofendida, maltratada, se siente culpable.- Es que lo hostigo.- Yo sé que lo vuelvo loco.- Yo empecé a agredirlo, porque no soporto la idea de que ande con otra.- Y con las lágrimas en los ojos, me mira, con especial inocencia y me pregunta.- ¿Tú crees que regrese conmigo?.- Ufff.- Me quedo callado, reflexioné y para qué quieres que regrese contigo, para otra golpiza, para otro engaño, para que te hundas en depresión y tu auto estima brille por su ausencia, para eso quieres? Karla, parece no escuchar, ella está obsesionada, no quiere ver lo enfermo de esta relación y que por desgracia ha sido así en 10 años, en 10 años de engaños, de agresiones, insultos, humillaciones, mentiras, hipocresías y todas las características de la codependencia, tal parece que a muchas mujeres, a muchos hombres, les gusta la mala vida, les fascina que los traten con la punta del pie.

Durmiendo con el pingüino, durmiendo con el enemigo

Todo lo que empezó de color de rosa, un amorío lleno de detalles, caricias, susurros al corazón, atenciones, consideraciones, respeto, buena comunicación, tolerancia y prudencia, todo ello se viene abajo debido a que fue un noviazgo hipócrita, falso, más falso que una moneda de 20 entre gitanos.- Una relación de pareja que además tiene como finalidad el formar un hogar, debe establecerse bajo los principios de la tolerancia, el respeto a la individualidad, la igualdad de oportunidades y la comunicación efectiva. Muchas señales pueden indicar si la persona con la que se comparte un noviazgo, va a ser la misma después del matrimonio y sin duda existen muchas, pero desafortunadamente se pasan de largo o minimizan con el pretexto de que el "amor es ciego", de que todos somos capaces de cambiar a la otra persona y que todo lo puede lograr el "amor". Sin embargo, hay muchas señales, que nos pueden indicar que la pareja, la persona amada, es violenta, neurótica o maniaco deprimida, incluso con tendencia alcohólica o propensa a depender de sustancias toxicas y que lo ideal sería no seguir adelante con esa relación, aunque de momento duela mucho. Pero una vez que entras al pantano de arenas movedizas, entre más avanzas, más te hundes y no sales, pueden pasar, 30, 40 0 50 años y ahí seguirás.- En mi libro, Secuestrada por un Neurótico, hay ese tipo de testimonios, de mujeres que siguen ahí, hay borrachos que han dejado de tomar, pero siguen igual en sus juicios y actitudes, siguen dando un infierno a la esposa y en AA, se la pasan en junta y junta y qué juntan?...