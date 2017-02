U2 Parte I (1976-1988)

El rock continúa en Leyendas del Rock, y hoy aterrizamos a U2, banda de rock que tiene sus orígenes en la ciudad de Dublín en Irlanda. La conformación de este grupo se llevó a cabo en 1976, surgiendo de la unión del vocalista y líder Bono, Dave Evans, mejor conocido como The Edge, que es guitarrista y tecladista del grupo, Adam Clayton como bajista y Larry Mullen como baterista.

Quien tuvo la iniciativa fue Larry Mullen, quien anunció audiciones en su escuela, atendiendo al llamado sus actuales compañeros, de quienes el único que realizó una buena audición fue Adam Clayton, quien ya tenía experiencia con otras bandas y tenía un talento bastante prometedor. Por su parte, The Edge fue seleccionado porque era la mejor opción sin ser realmente el idóneo, pero no había mucho de dónde escoger. Finalmente, Bono audicionó como segundo guitarrista pero lo hizo mal, por lo que se le pidió que cantara y el resultado fue peor. Por alguna loca razón, Larry lo eligió sabiendo que era una locura, pero en el fondo lo motivaba la personalidad de Bono, que era la requerida para ser un buen frontman.

En el comienzo, el grupo no tenía instrumentos a excepción de la batería, pero las guitarras eran del hermano de The Edge y no tenían amplificadores. A pesar de eso, los ánimos iban bien y el primer nombre que se dieron fue Feedback. Posteriormente, en 1977 cambiaron a The Hype y rápidamente comenzaron a utilizar U2 solo como un nombre pendiente mientras lograban conseguir algo mejor.

Poco a poco y con dificultades comenzaron a realizar tocadas basadas en canciones de The Beatles y los Rolling Stones. También participaron en un concurso organizado por el multimillonario Paul McGuinness que les dio exposición y que les permitió realizar la grabación de su sencillo U2 Three, del cual se realizaron 1500 copias para ser vendidas en Irlanda y con el que muy pronto se colocarían en el top de las listas de popularidad irlandesesa, sin embargo, no fue hasta 1980 cuando Island Récords les ofreció un contrato.

Boy

El álbum debut de U2 llegó en octubre de 1980 bajo el nombre Boy, tras ser grabado en los Windmill Lane Studios de Dublín en septiembre de ese mismo año.

El disco contiene 11 canciones, de las cuales destacaron I Will Follow, Another Time Another Place, Shadows and Tall Trees y A Day Without Me.

Además de realizar su debut, la banda también realizó su primera gira. Evidentemente, fue una gira muy pequeña que llevó por nombre Boy Tour, pero que sirvió para probar el potencial de U2, además de demostrar que Bono sería un excelente frontman.

En cuanto a listas de popularidad, Boy logró escalara a la posición 63 en la lista Billboard 200, nada mal para unos chicos que hasta ese entonces seguían siendo poco conocidos.

October

Para agosto de 1981, U2 comenzó las grabaciones de su segundo disco, el cual llevaría por nombre October. Esta grabación se tornó complicada porque la banda ya tenía reservado el estudio cuando durante un concierto, unas chicas robaron un maletín de bono en el que él tenía escrita la letra de casi todas las canciones que compondrían el disco. Esto provocó que la banda grabara hasta lo último las voces con la finalidad de darle tiempo al vocalista de volver a escribir algo muy cercano a lo que había hecho originalmente. El maletín llegó nuevamente a Bono en 2004.

Muchas letras tuvieron que ser improvisadas, pues el tiempo se venía encima. El resultado fue un disco con mucho énfasis en la religión y en la espiritualidad. Muchos críticos no le encontraron el gusto a esta producción y claramente, los fans tampoco lo encuentran como el mejor de U2, pues hasta la fecha, sigue siendo el disco que más bajas ventas tiene, calculándose que fueron vendidas entre 900 mil y 1,200,000 de copias únicamente.

War y Under a Blood Red Sky

Con la finalidad de darle vuelta a la página rápidamente, U2 comenzó a preparar su tercera producción para comenzar a grabarla en mayo del 82 y publicarla en febrero de 1983.

Este disco fue el que catapultó a U2 a la fama mundial con canciones como Two Hearts Beats as One, Drowing Man, y Sunday Bloody Sunday. La línea que siguió este álbum fue el de baterías y riffs potentes, además de letras más oscuras.

La recepción fue bastante buena, pues lograron llevar War hasta el lugar número 12 en la lista Billboard 200 de Estados Unidos.

Al poco tiempo se anunció la giraa War Tour, durante el cual, U2 lanzó el disco Under a Blood Red Sky, que contenía un video musical grabado en las canteras de Red Rocks en Colorado y que sirvió para ser proyectado durante la gira, comenzando así U2 a revolucionar los espectáculos visuales de los conciertos en vivo. Por su parte, el disco en directo se convirtió en el más exitoso de las islas británicas hasta ese entonces.

The Unforgettable Fire

Continuando con el buen paso, U2 pasó a la preparación del cuarto álbum de estudio. Este material es considerado por muchos como el más emblemático del repertorio de los irlandeses. El sonido característico de estas canciones se le debe en gran medida al trabajo realizado por el productor Brian Eno.

Canciones como Pride (In the Name of Love), The Unforgettable Fire, 4th of July y Elvis Presley and America hicieron que la banda ganara aún más apoyo en la unión americana.

A la par de lanzamiento, se anunció la Unforgettable Fire Tour, que incluyó 84 conciertos, tanto en Europa, como en los Estados Unido y Canadá.

The Joshua Tree

Para el 9 de marzo de 1987 se publicó el quinto álbum de estudio de U2. La fórmula en la producción del disco se repitió, pues Brian Eno y Daniel Lanois volvieron al estudio junto a la banda para darle forma a este proyecto.

El lanzamiento fue todo un éxito, pues The Joshua Tree logró escalar hasta el número 1 de la Billboard 200, junto con sus 11 temas, siendo los más relevantes Where the Streets Have No Name, With or Without You, In God´s Country y Mothers of the Disappeared.

Por otra parte, en 2003, la revista Rolling Stone lo colocó en el puesto número 26 de los 500 mejores álbumes de la historia.

La era de este disco fue complementada con una versión Deluxe, en la que se incluyeron rarezas y un DVD de un concierto realizado en París en julio de 1987. Antes del lanzamiento, U2 era mundialmente conocida, sin embargo, aún no lograban ser catalogado como genios musicales, algo que por fin obtuvieron tras la presentación de este disco.

Para el desarrollo del arte, la banda decidió que querían utilizar el desierto de Mojave en California, en donde el fotógrafo encontró el árbol que se puede visualizar en la carátula.

Ruttle and Hum

La última producción de la agrupación en la década de los 80s fue Rattle and Hum, publicado en 1988. La característica de esta producción fue que se combinaron temas grabados en el estudio y otros más son de la gira del disco pasado.

Nuevamente, la banda llevó a su disco a lo más alto de la lista Billboard, a pesar de que en esa ocasión, la crítica especializada no hizo reseñas positivas.

El álbum lo componen 6 canciones en vivo y 11 de estudio, de los cuales, algunas son covers de artistas como The Beatles y Bob Dylan, por ejemplo.

Los conteos indican que este disco vendió alrededor de 14 millones de copias alrededor del mundo, además de ser considerado como una obra de arte por el grueso de sus seguidores.

La gira de promoción llevó por nombre Lovetown Tour, misma que es considerada como una de las mejores que la banda haya dado.

Originalmente, la gira fue planeada para ser llevada a cabo en Australia, Nueva Zelanda y Japón, sin embargo, el público comenzó a hacer mucho ruido alrededor de la gira que llevó a que se abrieran nuevas fechas en Francia, Alemania, Países Bajos e Irlanda.

Así, U2 dejaba atrás los 80s para darle paso a una nueva década que vendría cargada de grandes momentos, mismos que estaremos relatando en la siguiente entrega de Leyendas del Rock de Diario 21, ¡Hasta la próxima!