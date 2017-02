Inaugura gobernador Unidad Médica Rural de Atención Integral a la Mujer

Xilotlancingo, Gro., Feb. 18.- Durante la inauguración simbólica de cuatro Unidades Médicas Rurales de Atención Integral a la Mujer para Xilotlancingo, Dos Ríos, San Marcos y El Paraíso con poco más de 50 millones de pesos de inversión de la federación, el gobernador Héctor Astudillo Flores manifestó que gracias al apoyo del gobierno federal, se llega a comunidades donde antes nunca se había llegado.

En su intervención, expresó su agradecimiento a nombre del pueblo de Guerrero por recibir estas cuatro Unidades Médicas Rurales para comunidades de alta marginación que requieren atención médica.

“Sin duda estas unidades médicas que nos entregaron hoy, una aquí y tres más en diferentes lugares que por sus condiciones de ubicación no son nada sencillas, como lo acaba de decir el director del IMSS, Mikel Arriola; se llega a donde antes nunca se había lllegado”.

Señaló que estas son obras que verdaderamente necesitan los guerrerenses y agradeció al cuerpo médico y de enfermeras que se integrarán por su dedicación, ya que dijo, esto habla de su vocación como profesionales y de una enorme vocación social.

Adelantó que la próxima semana se dará el banderazo de salida a siete unidades móviles que llevarán servicios de salud a los habitantes de la Montaña.

“Desde aquí le mandamos las gracias al presidente Enrique Peña Nieto porque estos son actos nobles, de profunda convicción social para ayudar a los guerrerenses”.

Al hacer uso de la palabra, el director General del IMSS, Mikel Arriola Peñalosa, afirmó que se está llegando con servicios de salud a donde nadie llega, “hoy es el ejemplo de que el IMSS -Prospera y la CDI llegan a las comunidades más alejadas y aquí nos vamos a quedar”.

Destacó que la Unidad Médica inaugurada este día es de las más completas y contará con quirófano para atender los embarazos y prevenir muertes maternas, y si algo se complica, el IMSS-Prospera que es una red de hospitales a nivel nacional las atenderá en cualquiera de sus 360 hospitales.

Cuenta también con un centro de desarrollo infantil, un consultorio, una farmacia con 200 tipos de medicamentos y abasto suficiente, un médico las 24 horas del día y si hay casos de nacimientos prematuros, los bebés serán canalizados al régimen ordinario, donde se brindará atención especializada en cualquiera de los 360 hospitales del IMSS de manera gratuita.

“Después de siglos en esta comunidad podemos combatir de manera frontal cosas que nos quitan la vida a una edad que no debería de ser a causa de enfermedades gastrointestinales, respiratorias, muertes maternas e infantil, pero ya tienen los servicios aquí para que eso no pase”.

)En su intervención, la directora General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nuvia Mayorga Delgado, reconoció la coordinación que existe con el gobierno de Héctor Astudillo para llevar obras y beneficios sociales al sector indígena como las Unidades Médicas, becas, comedores, casas del niño indígena, obras de agua potable, vivienda, electrificación y carreteras.

“En esta ocasión venimos a un tema muy sensible, una clínica muy digna que quiero agradecer a Mikel Arriola por la sensibilidad para que los indígenas cuenten con servicios de salud y medicamento, es lo nos ha pedido el presidente Enrique Peña Nieto, porque muchas veces una clínica y los doctores están muy lejos de aquí, pero hoy cuentan con esta Unidad para que los atiendan y prevenir enfermedades”.

En su mensaje, el delegado del IMSS, Reyes Betancourt Linares, indicó que la coordinación interinstitucional, ha permitido llevar beneficios a las comunidades con altos índices de marginalidad.

Precisó que Guerrero cuenta con 16 Unidades Médicas Rurales del programa IMSS-Prospera, más las cuatro que se inauguraron este día suman 20 y próximamente se pondrán en marcha siete unidades médicas móviles.

Las cuatro unidades médicas que hoy se entregaron a las comunidades de Xilotlancingo, Dos Ríos, San Marcos y El Paraíso, con una inversión de poco más de 50 millones de pesos ofrecerán atención médica a más de 12 mil personas, que se agregan a las más de 200 mil personas que ya se atienden para prevenir enfermedades y muertes maternas principalmente.

A nombre de los beneficiarios, Juana Lorenzo Cantú expresó que desde hace 70 años llegaron los primeros habitantes a este lugar y desde ese entonces han sufrido para poder ser atendidos por médicos y enfermeras de la región que entienden su lengua: “Nuestros hijos crecerán sanos, las mujeres tendrán atención durante su embarazo, nuestros adultos mayores serán atendidos, nuestras familias estarán más seguras cuidando su salud”.

En tanto que el presidente municipal de Acatepec, Jerónimo Mora Sixto se dijo agradecido por esta obra que mejorará las condiciones de salud para los habitantes indígenas de la comunidad.

Cabe destacar que la Unidad Médica Rural de Atención Integral a la Mujer en Xilotlancingo, tuvo una inversión de 15 millones de pesos y la población a beneficiar son 3 mil 700 personas de seis localidades, en la de San Marcos, Metlatónoc, se ejercieron recursos por 15 millones de pesos en beneficio de mil 963 personas de seis localidades.

Para la Unidad Médica Rural de Atención Integral a la Mujer en Dos Ríos, en Cochoapa el Grande también se invirtieron 15 millones de pesos, con lo que se brindará atención a 2 mil 231 personas de seis localidades y en la Unidad Médica Rural de Atención al Adolescente en El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, se destinaron 7.1 millones de pesos en beneficio de 4 mil 344 habitantes de 11 localidades

Al acto asistieron el diputado federal, Victoriano Wences Real; el delegado de la CDI, Lenin Carbajal Cabrera, el secretario de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, Gilberto Solano Arreaga.