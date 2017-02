Inaugura Robell Urióstegui dos calles en colonia de Teloloapan

En las calles primera y segunda de Michoacán de la colonia Rubén Figueroa, el edil Robell Urióstegui cortó el listón inaugural de estas importantes arterias, con un gran recibimiento por parte de vecinos y de la delegada municipal, Teófila Moreno.

En punto de las 16:00 horas el edil arribó al lugar programado en donde ya se vivía un ambiente de algarabía y fiesta.

Esta obra ya había sido solicitada en las administraciones pasadas, ya que estas calles están por una ladera de la colonia y justamente eso hacía que recibieran la descarga de agua pluvial y el padecimiento de la gente era en ese sentido de que sus viviendas resentían totalmente la carga de lodo y piedras, además sus calles quedaban convertidas en una barranca, por tal motivo fue en la administración de Robell Urióstegui que encontraron respuesta a sus peticiones.

“Aquí está la prueba, cuando me solicitaron el material para el drenaje les comenté que de inmediato iniciarían y les agradezco que mostraron disponibilidad en lo referente a abrir su cepa y poner la mano de obra, hoy con esta unidad, me acompaña la síndica municipal Itzá Sotelo, el regidor Antolín, las regidoras María Luisa Nava y Areli Saínes, así como el director de Obras, Benjamín Suárez y una gran cantidad de directores y jefes de área que siempre me acompañan cuando hay que entregar logros de esta administración, es la unidad que tenemos y los invito a ustedes que se mantengan unidos, porque así podemos hacer más. Es un honor para mí entregarles estas obras y pronto estaremos haciendo más por su colonia”, dijo el edil tecampanero.

Antes del corte de listón, el mandatario se dio un tiempo para recibir las peticiones que le hicieron y visitó las calles que coinciden con una problemática casi igual a estas primeras, además escuchó a los vecinos, tomó nota de sus carencias y les pidió un poco de paciencia ya que su administración se ha enfocado en estos meses a la adquisición de fertilizante que de nueva cuenta será entregado de manera gratuita y a tiempo.

También propuso una reunión con toda la ciudadanía de ese asentamiento para ver prioridades y continuar ayudando a la colonia.

Informó que del 27 al 31 de marzo traerá una campaña médica con la ayuda de una asociación llamada “Amigos sin fronteras”, en donde habrá especialistas para todas las enfermedades, que ayudarán con el medicamento, además de consultas y estudios, los acompaña un grupo de oftalmólogos, para quien requiera lentes se les proveerá en el momento, todo de manera gratuita.

Sin embargo, el gasto que se genera para traer los médicos, aparatos y servicios, es de un millón y medio de pesos, por lo cual, pido hacer uso de estos beneficios, dijo Robell Uriósteguí.