Pediatrucos...y algo más

La varicela es una enfermedad muy contagiosa y su evolución es impredecible. La mayoría de las veces puede cursar sin complicaciones, pero, puede complicarse con neumonía, dolor o inflamación de las articulaciones, infección del músculo cardíaco y hasta encefalitis. A algunos niños se les pueden infectar las lesiones y dejar cicatrices de por vida. La varicela es ocasionada por el virus Varicela Zoster de la familia de los herpes virus, el tiempo de incubación es de 10 a 21 días, es decir, un niño que se infecta, puede presentar las primeras lesiones hasta 3 semanas después del contagio y, 2 días antes de empezar a manifestarse la enfermedad, ya la anda diseminando, lo que hace más difícil controlar la enfermedad, la cual se trasmite a través de la saliva que se expulsa al hablar o al toser y sobre todo, a través del líquido de las lesiones. Las primeras lesiones en forma de manchas o granitos (pápulas) aparecen en la cabeza o en el tronco, diseminadas, 24 o 36 horas después, puede presentarse un brote que abarque todo el cuerpo y si no se utiliza medicamento para combatirla, puede afectar la boca, parpados y genitales además de cundir por todo el cuerpo. Puede haber fiebre, dolor de cabeza, comezón y ataque al estado general. Si las lesiones son rascadas, se pueden infectar y dejar terribles cicatrices o llegar a producir sepsis que podría poner en peligro la vida del enfermo. Cuando todas las lesiones de varicela están en fase de costra, deja de ser contagiosa. Sin embargo, el virus queda activo y en cualquier momento puede presentar Herpes Zoster, llamado también Culebrilla o faja de la Reina que afecta a los nervios, es muy doloroso y costoso su tratamiento. La gran mayoría de los pacientes con varicela son menores de 10 años, pero puede haber varicela en jóvenes y adultos en los que la enfermedad suele ser más agresiva. Si una embarazada se enferma de varicela, puede transmitir la enfermedad al feto y afectarlo. Algunas abuelitas han considerado que es mejor que los niños pequeños se enfermen de varicela y no cuando estén grandes, pero, lo mejor es que ni de chicos ni de grandes se enfermen. Existe una vacuna contra varicela la cual puede aplicarse desde el año de edad, no viene registrada en la cartilla de vacunación y no la aplican en el sector salud. En México, la vacuna solo se consigue en el sector privado y deben aplicarse dos dosis para generar suficientes defensas y evitar la enfermedad y, si llegara a presentarse la varicela en estos pacientes vacunados, la evolución será mucho mejor. En algunas países, como en Estados Unidos, la vacuna contra varicela es gratuita y obligatoria y, si algún niño se enferma de varicela, lo ponen prácticamente en cuarentena evitando el contacto con otros que podrían enfermar también. ¿Qué pasa en México? Los niños con varicela andan en la calle como si nada o son llevados a sus escuelas sin importarles la diseminación y contaminación a otros. Un niño que tiene varicela debe atenderse de inmediato, no esperar a que se disemine, ya no es válido decir: “déjenle la enfermedad, es mejor no atacarla porque se le queda por dentro”. Eso es un gran error. Si por ignorancia, irresponsabilidad o por no contar con recursos no le aplican vacuna a sus hijos, es indispensable atenderlo de inmediato, cuando empiezan los primeros brotes en la piel, dejarlo a libre evolución, es una crueldad para el niño.

DON CHIMINO.- Hartos a luego piensan que nomás me la paso en el güiri güiri con mis compas, y sí, ¿eh?, son hartas las gentes que conozco y, ora por el Internei, puede uno paticar a l´hora que sea y a onde sea con todos, o sease que de que soy paticón, soy paticón, y eso que ya no voy al molino. Cuando apenitas comenzaba la moda del celular, uno qui´otro julano traiba el suyo, eran contados pues. Uno de los primerititos que se mercaron celular de entre mis compas, jue mi compa Flor. Pinchi ladrillote con antena de carro que traiba, y se sentía el muy pipirisnais, no es que juera presumido, no, es que de por sí es medio elegantioso. Le puso a su celular una cosa como broche que atoraba en su cincho, mero en el lado de adentro de su cadera derecha, cuando caminaba, como que aventaba la cadera p´alelante, y se campaniaba pa que su celular se lo miraran todos, un día se puso una guayabera un poco larga y pa que no tapara la guayabera su celular, la alevantaba y la atoraba por atrás del celular que llevaba en su cincho. Llevaba tan salido su celular que al dar vuelta en una esquina, lo primero que alcanzaba a verse era su teléfono. Cuando se sentaba a la mesa, se destrababa su celular del cincho y lo ponía sobre la mesa pa que todos viéramos que él traiba celular, si tábamos en una reunión, algo le apachurraba a su teléfono y comenzaba a sonar, él, aventaba pa´tras su silla, se paraba de súbito gritando: “¡Bueno! ¡Buenooo!” Y, otvio, todos lo voltiaban a mirar, él caminaba por entre las mesas a onde taban sentadas las gentes y hacía como que iba paticando con su celular. Esto pasó ya hace como 20 años, él andaba de conquista y decía que asina las chavas iban a querer más con él pos traiba celular y eso era de caché. Un día me dijo que le habían cortado la línia porque se le olvidó pagar la mensualidá, y aún asina, lo traiba consigo su celular y se paraba seguido, disque a hablar con alguien. Antes, andar con celular era caro, pocos tenían billelle pa trair uno. El minuto para hablar y los mensajes salían caros. Pero ora, dicen que asegún semos 120 millones de gentes en todo México y, hay repartidos entre todos, 80 millones de celulares. Claro, hay de teléfonos a teléfonos, hay gentes que trayen su cacaguatito o su tamagochi pero ya son los menos. Ora ya tan baras y hay planes que ofrecen hartos minutos pa llamar, hartos mensajes y asegún: “redes sociales gratis”. Cual más ya traye celular con cámara atrás y alelante para tomarse las mentadas selfis, con mejor calidá de imagen, con batería que dura más, con harta memoria pa que le quepan más fotos y hasta videos. Yo me acuerdo que mi primer celular nomás guardaba 10 fotos y se llenaba la memoria en l´horita, ora le caben miles de fotos y hartos videos y, lo más mejor, creo yo, es que ora uno puede chatiar de gorra a la hora que se nos pegue nuestra regalada gana. Pero, a ver, ¿cómo no va ser uno paticón y pasársela en el chismorreo si tus mesmos contaptos se la pasan mensajee y mensajee? Luego, no falta que nomás de pronto aparece que “haz sido añadido al chat… Julano”. Cuando ves los contaptos del chat miras que algunos son tus cuadernos pero a otros ni en cuenta que los conoces, solo los vas conociendo por lo que escriben y lo que comparten, la chingadera (con perdón de Usté) está en que mandan hartos videos, en veces bien largos, y lo más pior es que, si está uno en hartos chates, en cada chat ponen el mismo video, enclusive, algunos despistados, ni miran que ya lo pusieron y lo vuelven a compartir, unos videos, en veces, están tan cursis que hasta le da a uno güeva nomás de oírlos. Tengo el chat de mis meros compas, de la familia por parte de mi apá, de la familia por parte de mi amá, de los compas de la secundaria, de los pokarinos, los del billar y la de los “cheleros-mezcaleros”. L´otro día, me puse a hacer qui´hacer como 3 horas sin mirar ni oyir tantito mi celular, a propósito lo hice, cuando lo miré de nuez, tenía yo ¡258 mensajes de mis compañeros de la secundaria! Y, es que una compañera, que agún todavía está de muy buen ver, cumplió años y como no tiene compromiso de pareja, le sobraron compañeros que la taban perriando y, es tan buena onda ella, que hasta a las mismas compañeras les cái bien. Asegún mi celular de ora tiene harta memoria, pero ya me ha palmado como 3 veces porque se llenó hasta el gorro y no me dejaba entrar al WasChat. Tuve que ir a onde taban las fotos y videos y me puse a eliminar chingadera y media que en veces mandan, un video lo tenía repetido ¡ocho veces!, ¡aray!, asina, ¿cómo no se va a llenar la memoria? L´otro día, juimos con mi Puchunga, al mentado centro de atención a clientes de su celular de ella que le andaba chafiando, iba bien encabronada porque además de que le cortaron su Internei, le taban cobrando de más y anque su celular era casi nuevo, la pila se le acababa en un dos por tres. Le dijieron que se los dejara, que a otro día se lo entregarían y, ¡no le hubieran dicho eso!, empezó a decirles que ¡¿cómo iba a quedarse sin celular tanto tiempo?!, yo, que la agarro de la mano y que le digo, “tranquila vieja”, que me avienta mi mano por allá y que dice casi gritando “¡Qué tranquila ni que ocho cuartos, a mi me dan mi teléfono hoy mismo!” Se armó tanto alboroto que llegó una disque gerente y le dijo, que se lo dejara un rato, que lo iban a revisar que regresara en 2 horas. “¡Pues entonces, en dos horas regreso!” Les dijo. Que agarra camino pa juera y mero iba atravesando la puerta que le gritan: “¡Fernandaaaa!” …Era una señora entaconada, con vestido elegante, su cabello suelto le llegaba hasta el hombro, traiba lentes escuros y aretes, collar y pulseras de color violeta y oro, que se acerca a mi Puchunga, que Fernanda se llama y que le dice quitándose los lentes: “¿no te acuerdas de mi?, ¡Soy Lety, de la secundaria!” Seguro eran grandes amigas pos se le bajó el encabronamiento a mi vieja al paticar con la tal Lety quien le dijo que vive en España, que a otro día se iba a ir y que no regresaría hasta el otro año, tonces, como no llevaba celular mi vieja, me pidió que le tomara unas fotos con el mío, que se ponen en pose, abrazaditas, con sonrisotas enseñando los dientes de maíz pozolero, yo, que agarro mi celular, que le toco a onde aparece la camarita y que sale un letrero: “la memoria está llena, no puede tomar fotos, vaya a configuración y administre su memoria”. ¡Uh tamales! Sentí que cambiaba yo de colores, no dije nada porque si le digo en ese momento que no traiba memoria, no me surtía un chingadazo en la maceta por güey, no, pero sí me viera fulminado con la mirada. Hice como que tome 3 fotos, puse mi dedo gordo de mi mano para arriba como si vieran quedado bien tomadas, que me hago el desentiendo de su pática y, cuando llegamos en la noche a la casa, lo primero que me pidió jue que le pasara las mentadas fotos, cuando le dije que me quedé sin memoria, nomas miré como se esponjaba y que me dice: “¡Ay Chimino, Ay Chimino!, ¡Debería colgarte yo, del palo más alto que encuentre!” “Pues, ¿qué tanto traes en tu celular que ya te acabaste la memoria?” “¡Bárbaro!”, Yo, casi con la cola entre las patas, me fui al baño, a encerrarme y a borrar hartísimas fotos y videos, pa´ que no me juera a pasar de nuez. ¡Válgame el señor!