“Y al final, estamos listos...”, comenta Dan en su página del face. Y esta oración tan significativa, expresada con aliento, esperanzas, ilusiones, sueños y satisfacción, proyecta el mayor de los amores por la literatura, por lo que se hace, por lo que nos nutre, a pesar de todo…

“Y al final, estamos listos…” ¿Para qué, amigo Dan? Tal vez debiéramos decir: para empezar o, como en tu caso, para continuar dando la batalla, sacando la cara, irguiendo la espada…

Definitivamente, por experiencia propia, sé que el apoyo por parte de las dependencias oficiales está muy limitado, o de plano es nulo. De manera que, quienes nos dedicamos a crear arte, en la mayoría de las ocasiones tenemos que vaciar nuestros bolsillos para ver materializados nuestros proyectos.

“Fue un trayecto difícil el armarlos, fue frustrante cuando el bolsillo no alcanzó a cubrir el costo de las editoriales, pero al final se aprendió demasiado”, prosigue en su comentario, al mostrar una imagen con algunos ejemplares de sus “Psicofonías”, el libro que presentará mañana domingo, 19 de febrero, en el marco de las actividades de la Feria de la Bandera, en el Museo Identidad Igualteca, Yoallan, a las 17:00 hrs.

“Alguien muy importante en mi vida me enseñó que los límites están en mi cabeza, Everardo me enseñó que, cuando no queda de otra, hay que hacerlo uno mismo.” Concluye en su, ¿denuncia?

Sin embargo, él sabe de las circunstancias que rodean al trabajo de los creadores y de los promotores culturales. Conoce los derroteros que tenemos que seguir, quienes nos dedicamos a esto, para lograr algo. Él y sus amigos lo sabemos bien.

Lo conocí entre sombras que, gracias a Dios, pronto fueron arrastradas por los vientos y la confianza, como la amistad, llegaron con naturalidad.

Pero él tiene otros amigos, como Everardo, el perro rabioso, de quienes aprende y con ello crece su quehacer literario. Lo reconoce y lo agradece con esa talla del gran ser humano que es.

Y tiene muchos motivos para darse desde su pluma: el agradecimiento, el reconocimiento, su amor por el arte… “Eso y las ganas de hacer algo distinto, el trabajo de Elizabeth Morrison y el amor de Leslie Sinaí, fue lo que me motivó a sacar Psicofonías contra viento y marea”, explica.

“Sonidos que no responden a ninguna causa física aparente”, son las psicofonías, anticipa Dan en esta colección de relatos cortos en los que nos regala sus creencias y su esencia.

Él mismo es una psicofonía y registra su yo interno en cada personaje, en cada historia, como si, al compartirlas, reforzara un nudo con sus querencias y sus dolencias.

Pero, ¿Qué son “Psicofonías”?

Son relatos de aparecidos, de fantasmas, de muertos que no se han ido y de otros que regresan; sueños, esperanzas, amores, lugares de la memoria en los que la geografía de la vida se expande más allá de la muerte.

En cada línea de estas narraciones nos enfrentamos al espejo de nuestros recuerdos y nos embarramos de las discordias de la muerte en una completa armonía con la vida.

Más de veinte narraciones en las que jugamos a no encontrarnos y donde rasgamos la tesitura de la noche con nuestros propios lamentos, como si detrás de cada letra, de cada palabra, se ocultara aquello que nos sobrecoge pero que, al mismo tiempo, nos atrae.

Con un estilo fluido, como si Dan Rosendo no quisiera darnos más tiempo que el necesario para pequeñas respiraciones, por el riesgo de quedar atrapados para siempre en un espacio intangible donde, sin remedio, convivamos con los seres que, sabemos, están ahí, estirando el brazo, tendiendo la mano para conducirnos a esa dimensión de la que todos hablamos, pero a donde nadie desea llegar.

Seres de ultratumba, personajes más reales que ficticios; más cercanos a la vida que a la muerte, uncidos desde los afectos y perfectamente delineados en armonía con su propio destino.

Psicofonías de los que ya se nos adelantaron; voces que acechan para decirnos: “No temas, aquí estamos, deja la vida, es momento de empezar a escribir la historia de tu muerte.”

Pues bien: un libro hecho a mano, en casa “porque no hay de otra”, con ilustraciones originales en armonía con los textos, es la nueva obra del autor de “Caníbal”, Dan Rosendo, que mañana presentará, acompañado de su maestro, Everardo Martínez, en el Museo de la Feria. Los esperamos.

Antes de despedirme, quiero reiterarles la invitación para que me acompañen en la trasmisión de mi programa de radio “Cultivarte”, por el 98.5 FM, Radio Universidad, de la Universidad Tecnológica de la Región Norte, todos los jueves de 13:00 a 14:00 hrs.