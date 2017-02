Habrá nuevo Reglamento de Tránsito en Iguala

El alcalde Herón Delgado, recibió la propuesta de ley de vialidad, la cual será analizada por el Cabildo y podría entrar en vigor en seis meses

Iguala, Gro., Febrero 17.- El presidente municipal Herón Delgado Castañeda, recibió de manos del director de Tránsito Municipal, Emmanuel Estrada López, la propuesta del nuevo Reglamento de Tránsito que, después de ser sometido a un minucioso análisis por parte del Cabildo, podría entrar en vigor en un término no mayor a seis meses.

En presencia del notario público número 3, Francisco Román Jaimes, quien coordinó estos trabajos en los que se consideró la opinión de la Fiscalía General del Estado (FGE), durante una mesa de trabajo con ediles.

Por su parte, el director de Tránsito Municipal, Estrada López, dijo que se revisó de manera exhaustiva el reglamento anterior y se sustrajo lo que aún funciona en la ciudad.

Dijo que fue un reglamento muy trabajado durante 8 meses y solicitó a los ediles la realización de mesas de trabajo para revisarlo punto por punto. Para lo cual se les hará llegar una copia a cada edil para que hagan las observaciones que correspondan. Confió en que este mismo año sea aprobado para hacer una campaña intensa de difusión y posteriormente empezar su aplicación.

Por su parte, el notario público número 3, Francisco Román Jaimes, señaló que para el enriquecimiento de esta propuesta se hizo un foro que resultó muy participativo y numeroso, con la intervención activa de organizaciones de transportistas, discapacitados, etc., cuyas propuestas se incorporaron. Se escuchó a agentes de Tránsito, moto patrulleros y toda su experiencia se incorporó a este documento.

Agregó que el actual reglamento, aunque es muy bueno, ya está rebasado, sobre todo en aspectos como el parque vehicular y de motocicletas de las cuales 8 de cada 10 se ven involucradas en accidentes de tránsito de manera directa o indirecta y el anterior reglamento no contemplaba nada con relación a motos, pero sí otras cosas importantes que se conservaron en este nuevo proyecto.

Pidió a los ediles que lo enriquezcan en sesiones de trabajo, plenarias o en comisiones o como ellos lo determinen en conjunto con el alcalde, Herón Delgado Castañeda, para sacar algo más positivo para la sociedad. “Nosotros estaremos pendientes para incorporar todos los puntos de vista que ustedes señalen y sacar un proyecto que ayude a la vialidad en Iguala y reduzca drásticamente los accidentes. No se trata solo de aumentar las multas, sino de evitar accidentes y dar más fluidez a la vialidad municipal”.

Al recibir el documento, el alcalde señaló que lo revisarán y se comprometió a que a más tardar en 6 meses pudiera estar listo el reglamento en beneficio de todos los igualtecos. El munícipe Delgado Castañeda, reconoció el trabajo del director de Tránsito Municipal, Emmanuel Estrada López junto con la colaboración y coordinación del notario público número 3 Francisco Román Jaimes.