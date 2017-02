Una vez más el estado de Guerrero es escogido para celebrar importante reunión nacional en nuestros puntos turísticos. El gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores, inauguró ayer en Zihuatanejo, la primera Reunión Regional de la Zona Centro 2017, de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública. Acompañaron al gobernador como anfitriones, el Alcalde de ese municipio, Gustavo García Bello y el General DEM Pedro Almazán Cervantes, Secretario estatal de Seguridad Pública.

Ante la presencia del Comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, el gobernador Astudillo Flores saludó a todos los presentes y aprovechó para solicitar más apoyo de la federación para el combate a la delincuencia organizada, que en Guerrero ha creado una situación crítica. El mandatario reconoció que la coordinación entre los tres niveles de gobierno está dando buenos resultados pero consideró que se deben incrementar los operativos en zonas críticas como Tierra Caliente y la Montaña baja.

ARRANCA LA FERIA EN IGUALA

El Ayuntamiento de Iguala que preside el Doctor Herón Delgado Castañeda, inició ayer los trabajos para la remodelación y creación del Centro Histórico en la cuna de nuestra bandera nacional. El pasado miércoles llegaron a Iguala y ya han sido colocadas, las esculturas en la plaza, al Escudo Nacional y a los Héroes de la Independencia. Esta plaza será inaugurada mañana sábado por el Gobernador Héctor Astudillo Flores y el Alcalde Delgado Castañeda.

De esta forma, arranca el proyecto ejecutivo de lo que será el Centro Histórico de Iguala y surge de las reuniones que ha sostenido el Alcalde con Académicos de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y el Patronato Pro Rescate del Centro Histórico, que deberá estar concluido en el presente año para la celebración del Bicentenario de la firma del Plan de Iguala, en marzo de 2021.

El gobernador también va a inaugurar durante su visita del sábado a Iguala, los festejos de la Feria de la Bandera, principal evento festivo de ese municipio, que en esta ocasión ha sido cuidadosamente organizado para que recupere su fama y prestigio de otros tiempos. Los eventos y artistas que se presentarán en el Teatro del Pueblo a partir del sábado ya están debidamente programados y se contará con la presencia de Salsa con Coco, Costa Latina, Mar Azul, Melao, Ximena Ocampo, el grupo Kolash, Solo Luna, Son Sol, entre otros.

LAS FINANZAS DEL PRI.

De manera acertada, el dirigente estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, sostiene en su comité al secretario de Administración y Finanzas, Erik Catalán Rendón. De esta forma, las finanzas del partido tricolor mantendrán el buen paso que han llevado desde que el ex dirigente José Parcero López, asumió el cargo hace poco más de año y medio.

Luego de que huestes de la CETEG y Ayotzinapa, vandalizaron en dos ocasiones el edificio sede del PRI en Chilpancingo, éste resultó severamente deteriorado. La anterior administración logró remodelar las instalaciones en algunos meses y se construyó una barda perimetral para darle mayor protección a la sede priísta. Gracias al buen manejo de los recursos, también fue posible remodelar y concluir el acabado del auditorio, con lo que hoy el PRI cuenta con instalaciones modernas y confortables.

Erik Catalán manejó los recursos con transparencia y para que estos alcanzaran en la reconstrucción, rechazó solicitudes de “diezmo”, a lo que se está tan acostumbrado en Guerrero. Se garantizaron los salarios de trabajadores, aguinaldo y otros bonos. Catalán Rendón es un político leal al Gobernador del Estado y primer priísta, Héctor Astudillo Flores, y está listo para rendir cuentas claras si se llega la hora. Su trabajo ha sido bueno, y se le debe reconocer.

¿HABRÁ DESAFUERO?

En el Congreso del Estado la Comisión Instructora continúa analizando el desafuero del Diputado Saúl Beltrán Orozco y tiene como límite el miércoles próximo, para entregar su dictamen a la comisión Permanente. El también ex Alcalde de San Miguel Totolapan tiene en su contra una orden de aprehensión girada por una juez de distrito por los presuntos homicidios de dos personas, un sacerdote entre ellos.

El diputado Beltrán generó controversia el miércoles anterior al presentar un oficio solicitando al Congreso que suspenda su juicio de procedencia y desafuero, porque solicitó un juicio de amparo ante el Juzgado décimo de Distrito en Chilpancingo. Argumenta que el Congreso quedará mal si aprueba el desafuero y poco después el juzgado federal emite el amparo a su favor. Según sus abogados, la Fiscalía General del Estado violó la Constitución al presentar primero la orden de aprehensión y luego solicitar el desafuero.

La orden de aprehensión fue girada por una jueza que consideró suficientes los elementos para proceder, no por la FGE. De manera oportuna y demostrando que la fracción priísta no tiene intención de proteger al hasta ahora su compañero de bancada, la Coordinadora de la Junta de Coordinación política, Flor Añorve Ocampo, aseguró que el proceso legislativo seguirá su curso porque el amparo que solicitó Saúl Beltrán, no le ha sido concedido.

Seguramente el miércoles la comisión instructora dará su veredicto para proceder al desafuero del legislador Beltrán Orozco. Si por su buena suerte el Juzgado décimo le otorgara el amparo, quien quedará en ridículo no es el Congreso local, sino la Fiscalía General del Estado y la Juez que libró la orden de aprehensión. Saúl Beltrán podría recuperar su fuero y posición si demuestra su inocencia, de lo contrario…

