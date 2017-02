Monitoreo Político

Qué tal estimados lectores los saludo con mucho gusto, comentarles que siguiendo puntualmente las instrucciones del gobernador Héctor Astudillo Flores, el secretario de Fomento y Desarrollo Económico del estado, Álvaro Burgos Barrera, manifestó que dentro de los 20 compromisos que el gobernador Astudillo puso en marcha en días anteriores varios de éstos ya se están llevando a cabo como la Firma de Convenio con Nacional Financiera, esto para poder conseguir programas de financiamiento para los empresarios y los emprendedores del estado, ya se hizo oficial con el director José Elías en donde ya se realizan algunos de estos programas como el Programa Impulso Guerrero que consiste en financiar a los jóvenes y a las mujeres de Guerrero; hay otro Programa enfocado para los restauranteros que se llama “Ven a Comer” son de los programas que se van a impulsar que se van a promocionar para el beneficio productivo del estado de Guerrero. Ante esto la ciudadanía ya se han acercado para poder participar en este tipo de programas; aunado a esto otros de los puntos el cual ya se está trabajando y que en los próximos días el Instituto Guerrerense del Emprendedor habrá de sacar las convocatorias para poder participar de igual forma en estos programas que el gobernador Héctor Astudillo Flores dio la instrucción de que se incrementara el 50% del presupuesto que fue aprobado para el Instituto de los siguientes ahorros que se van a tener este año a raíz de las medidas de austeridad. Se están realizando una serie de estrategias para poder reproducir los productos no sólo en el estado de Guerrero sino también en el país; asimismo, el secretario de Fomento y Desarrollo Económico, Álvaro Burgos, informó que hace unos días declararon una isla en el Centro Comercial de Acapulco en donde existen productos también guerrerenses en donde se tiene programado hacer una presentación de Islas con estos productos de la entidad en la Ciudad de México que es el mercado más grande que se tiene en el país y en donde el Instituto Guerrerense del Emprendedor y su director Jaime Nava ha estado muy activo precisamente en promocionar este tipo de productos no solamente a nivel local sino también en otros lugares..!!Por otro lado y por instrucciones del gobernador Héctor Astudillo, el Ing. Alejandro Bravo Abarca, jefe de la Oficina del gobernador asistió en su representación al Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en donde se está mirando la condición de la Zona Económica Especial este tema fue un acuerdo emitido por parte del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y que ha seguido una serie de pasos el cual se tienen que solventar para tener una Zona Económica Especial, esta Zona Económica es una región donde se tienen muchos incentivos tanto del Gobierno Federal como del Estatal y que permiten y hacen atractivos que diferentes empresas del mundo vengan e inviertan en estas Zonas Económicas Especiales. Para esto se ha creado una Ley Federal sobre estas Zonas y una serie de compromisos que se han ido firmando para establecer la Zona Económica Especial y precisamente se dará seguimiento por parte de los Gobernadores quienes están muy interesados en participar dentro de las Zonas Económicas Especiales que se pretenden desarrollar y las cuales se encuentran Lázaro Cárdenas Michoacán para aprovechar la infraestructura que ya se tiene y con el proyecto de poder desarrollar con el municipio de la Unión en el Estado de Guerrero y con esto aprovechar el aeropuerto internacional de Zihuatanejo. Es un proyecto del Presidente Peña que ya lo anuncio y que se está siguiendo la ruta por parte del Gobernador Héctor Astudillo para poner todo lo que esté al alcance del Gobierno del Estado de Guerrero de tener esta Zona Económica Especial en el Municipio de la Unión. Alejandro Bravo Abarca comento que hasta el momento ya se han tenido acercamiento con los Comisariados Ejidales en donde se les ha planteado el proyecto que se pretende realizar, obviamente estos han comentado que una adquisición tiene que estar sujeta a avalúos y por supuesto esto tiene que ser con la voluntad y cooperación de los dueños de las tierras ya que de otra manera sería muy difícil poder aterrizar este proyecto; con esto se pretende desde luego respetar el medio ambiente que es uno de los ejes principales de estas Zonas Económicas Especiales y también la infraestructura se facilite aún más, son varios factores que se deben de tomar en cuenta para la realización de este gran proyecto que sin duda alguna vendrá a detonar la economía de estos municipios tanto de Michoacán como de Guerrero..!! Pasando a otro tema y hablando de la decisión que ha tomado el Banco de México de aumentar la tasa de interés y que ya ha tenido algún efecto en la economía mexicana, normalmente el Banco de México tiene como instrumento la tasa de interés para controlar lo que sería la demanda de la economía y por lo tanto el nivel de precios; después del Gasolinazo cuando hemos observado que en el mes de enero la inflación anual llegó al 4.72% la más alta en muchos años y que además está por encima de la meta que se tiene planteada por el propio Banco de México la junta de gobierno de esta institución tomo la decisión de aumentar la tasa de interés en un punto 5%, esto que quiere decir que su idea es reducir la demanda para así disminuir la inflación o por lo menos las expresiones inflacionarias. Lamentablemente en el propio informe del Banco de México ahí mencionan que nos esperan grandes presiones en la demanda y por lo tanto uno se pone a pensar que es lo que sucede entonces con el aumento en la tasa de interés, más bien parecería que pudiera tener otra causa que tiene que ver más con la política entre el Banco de México y la Secretaría de Hacienda. Ustedes recordarán estimados lectores que el llamado Gasolinazo no tuvo efecto en los primero días de febrero y que se iban a revisar los precios de los combustibles, el Gobierno decidió no hacerlo y esta situación parecería a que el tipo de cambio y el precio internacional de la gasolina no se movió significativamente; pero para “unos cuantos” criticaron a la Secretaría de Hacienda por no llevar a cabo este aumento (imagínense nadamás), ya que lo que traemos encima un fuerte déficit público que amenaza con volverse mucho más difícil en el futuro, de modo que una opción por la cual el Banco de México decidió elevar la tasa de interés es quizás una señal a la Secretaría de Hacienda más que a nadie más de que están dispuestos a aumentar la tasa de interés para bajar la demanda si es que el Gobierno insiste en tener un déficit público sin control como ha ocurrido en los últimos años; el Secretario José Antonio Meade lleva apenas unos meses en el cargo y volvió a insistir en que este año no tenemos que pedir prestado para pagar intereses esto sería un avance importante, porque ante las amenazas de las agencias calificadoras de que si México sigue por la tendencia que ha estado llevando vamos a tener que registrar una reducción en lo que sería la calidad de los créditos de México y por lo tanto un aumento en nuestro país..!! Nos leemos hasta la próxima..!! Salud y Bienestar, Camarada..!! Animooooooo..!!