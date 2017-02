Frank en su tinta

SON PRÁCTICAS arcaicas que todavía realizan los gobiernos contra sus rivales políticos: Prohibir el uso de las plazas públicas para sus actos de proselitismo. Está ocurriendo en el vecino Estado de México, de acuerdo a denuncia hecha por la precandidata de Morena a la gubernatura, Delfina Gómez Álvarez. Citó los casos concretos de Jilotzingo, Huixquilucan y Naucalpan, donde gobiernan PRI y PAN, y no le permiten llevar a cabo sus asambleas informativas, que no son otra cosa que actos de precampaña. Los alcaldes argumentan que las plazas debieron pedirse cuando menos con un año de anticipación porque son bien solicitadas por organizaciones y ciudadanos. Igual y si, igual y no. Estas prácticas arcaicas los realizan todos los partidos políticos cuando son gobierno. Cabe señalar que las encuestas recientes ponen a la morenista Delfina Gómez al tú por tú con el priista Alfredo del Mazo Maza y con la panista Josefina Vázquez Mota, a pesar de que todavía no empiezan las campañas……….. EL PRD INSISTE que no hay desbandada de militantes tras renuncias de senadores. La secretaria general del Comité Nacional y ex candidata a gobernadora de Guerrero, Beatriz Mojica Morga, reconoció, sin embargo, que las renuncias afectan la imagen pública del partido. De Guerrero han renunciado los dos senadores que fueron postulados para las elecciones de 2012, Armando Ríos Piter, el martes, y Sofío Ramírez Hernández en diciembre de 2015, pero este último en los hechos desde la campaña a gobernador dejó el PRD para apoyar al entonces candidato del PRI a la gubernatura, Héctor Astudillo Flores. En total son ocho los senadores que han renunciado a la militancia del PRD de los 22 que surgieron del proceso de 2012 en el país. Sobre el llamado Jaguar de Costa Grande, la calentana Beatriz Mojica dijo que “en los hechos, es un personaje más afín al PRI y al gobierno que a las izquierdas” y recordó que “Ríos Píter recibió oportunidades en el PRD, pero no fue corresponsable ni recíproco con quienes lo eligieron”…….. DESDE este jueves existen nuevos horarios para los trabajadores de oficiales centrales del gobierno estatal, dentro del programa de austeridad. Ahora los empleados basificados laboran de 9 de la mañana a 3 de la tarde, mientras que los de confianza de 8:30 a 4 de la tarde y el personal supernumerario trabaja de 8:30 a 4 de la tarde……… ESTE viernes inicia la Feria a la Bandera 2017 con el izamiento de la Bandera por la mañana y, por la tarde, con un desfile de primarias, caravana de Reinas, danza del fuego nuevo y encendido de pebetero. Las actividades en las instalaciones de la Feria empezarán a las 6 de la tarde. La inauguración oficial será el sábado con la presencia de gobernador Héctor Astudillo Flores. El coordinador general del Patronato de la Feria, Gerardo Delgado Castañeda, informó que desde este viernes empezarán todas las actividades dentro y fuera de las instalaciones de la Feria……. SIMPLE felicitación: Para dos jóvenes de Iguala, quienes, además de cumplir bien son su trabajo, cumplen años. Se trata de Mayaren Cepeda Martínez (cumplió años este jueves), y de Magaly Parra Vázquez (cumple años este viernes). Las y los jóvenes no son el futuro de México; son su mejor presente…….. PUNTO.