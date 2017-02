El senador Armando Ríos Piter está en condiciones políticas de ser candidato independiente a gobernador de Guerrero o a otro puesto de elección popular.

La desconfianza de la gente por los partidos, en lo particular, está peor, y cualquier encuesta reflejaría el hecho de que la preferencia ciudadana del legislador sigue siendo casi la misma de septiembre de 2015, cuando, no obstante, se retiró de la contienda por el cargo de gobernador, que ahora ocupa Héctor Astudillo.

Su posicionamiento político no disminuyó. Ha ido para arriba desde que fungía como secretario de Desarrollo Rural en el sexenio de Zeferino Torreblanca, hace diez años.

A todas luces se vio que dentro del PRD era el favorito para la gubernatura en el año de 2010, hasta que del PRI llegó Ángel Aguirre Rivero. Las encuestas lo ubicaron sólo debajo de éste.

En 2012, por Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial de la coalición PRD-PT y ahora Movimiento Ciudadano y por él, ganó la elección por el Senado al propio René Juárez Cisneros y a Claudia Ruiz Massieu, candidatos del PRI. En el mismo tren ambos se llevaron favorecido a Sofío Socorro Ramírez Hernández.

Ahora no falta el reproche de que por el PRD ganó la senaduría. De no haber ido él en la fórmula, el PRD no gana. Sofío con otro no gana, como tampoco hubiera triunfado dicho partido en la elección 2011 con Aguirre.

Está como ahora: López Obrador puede ganar sin el PRD.

Es indudable que Ríos Piter le ha dado la espalda a los partidos, a todos, por centaveros, por la corrupción en que cada vez caen más, justo comenzando con el PRD, con Los Chuchos al frente.

“Nuestra renuncia no es solamente a un partido. Estamos diciendo ‘basta’ a todo un sistema que ya sólo produce ruido y confrontación, y que nada tiene que ver con lo que las personas necesitan: no ha facilitado su progreso, no ha resuelto sus problemas más sentidos, y no ha dibujado un destino esperanzador para sus hijos”, afirmó al anunciar su retiro de las filas del PRD.

Ahora a rascarse con sus propias uñas, a volar solito: “A quienes ya no quieran refugiarse y consumirse en el hartazgo, la queja, el odio y las promesas que nunca se cumplen; a todas ellas y ellos los invitamos a formar la #Ola365”.

Tiene con qué seguir.

De septiembre de 2015 a la fecha han transcurrido un año y cinco meses. En ese lapso la gente no lo olvida, aunque desde entonces ha sido ingrato con Guerrero, al ya no regresar.

Astudillo hizo capital político en su primera contienda por la gubernatura, que ganó diez años después, y Aguirre con el cargo de gobernador interino de 1996-1999, para triunfar diez años posteriores.

Dice Ríos Piter que al frente del Movimiento Jaguar andará por el país, pero, hasta donde se observa, no tiene canicas suficientes para ir a suceder a Peña Nieto en el puesto, pero sí para Guerrero, ante Beatriz Mojica o Evodio Velázquez con el PRD, o los candidatos de los demás partidos.

No cualquier candidato independiente puede ganar, pues depende de quién lo sea y de sus competidores. Ya se vio en Nuevo León con Jaime Rodríguez “El Bronco”.

No todos los candidatos resultan ser iguales, pero la gente sí ve a todos los partidos políticos iguales.

En Guerrero no ha ganado ningún independiente; es más, pocos lo han sido, por no tener la preferencia suficiente.

Ríos Piter está en condiciones políticas de serlo, pero de ganar la elección… es un volado, porque estas cosas son como la rueda de la fortuna y todo puede suceder en 2018 o 2021. A ver si esta vez, por algún tropiezo, no cae en su posicionamiento. isidro_bautista@hotmail.com