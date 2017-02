Elecciones en la UAGro

De acuerdo a la Convocatoria que aprobó y emitió el H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), a través de su Comisión Electoral y que ésta fundamentó en lo dispuesto por los artículos 4,5,9, fracción I; 26, fracción II; 28, 29; 30 incisos A y B; 34, fracciones I y XIII; 35, 36 y 69, de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 05 de abril del 2016; así como los artículos 43, fracciones I y II; 44, 45, 49, fracción I, incisob;65, fracción III; 74,75,78, 90, 94, 95, 97, 202,203,294 del Estatuto General, del Reglamento Electoral y la Legislación Universitaria, para la elección de rector de la UAGro, por el periodo del 06 de abril del 2017 al 06 de abril de 2021, bajo consideraciones y bases que se enumeran.

La Primera Base se fundamenta en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la UAGro número 178, que se refiere al rector como autoridad ejecutiva, representante legal y presidente del H. Consejo Universitario y que será electo democráticamente mediante un proceso amplio, participativo y transparente de la comunidad universitaria. En su Segunda Base, de acuerdo al artículo 30 de la Ley Orgánica de la UAGro, deberá cumplir ciertos requisitos que se enumeran y puntualizan a detalle.

En la Cuarta y Quinta Base, señala que la recepción de documentos de los aspirantes será exclusivamente el miércoles 01 de marzo de 10:00 a 18:00 hrs a la Comisión Electoral de la UAGro; ha trascendido que el aspirante a la rectoría Dr. Javier Saldaña Almazán, ha manifestado su intención de registrase a las 10:00 hrs de este día.

La Base Séptima y Octava, precisa que el jueves 02 de marzo, la Comisión Electoral publicará el nombre de los candidatos que hayan quedado registrados legalmente.

En la Base Novena y Décima Primera, señala que la campaña electoral iniciará el viernes 03 de marzo y concluirá a las veinticuatro horas del día martes 21 de marzo. También se ha mencionado insistentemente que el Dr. Javier Saldaña Almazán iniciará su campaña en la Montaña. Abarcando en ese día, la Preparatoria No. 11 con sede en Tlapa de Comonfort; Preparatoria No. 31 de Huamuxtitlán y la Preparatoria No. 38 de Olinalá. Tres Unidades Académicas de Nivel Medio Superior con las que cuenta la UAGro.

La Base Décima Tercera y Cuarta, avisan que la Comisión Electoral publicará en su web oficial y lugares visibles en las diferentes Unidades Académicas y Administrativas con 30 días naturales de anticipación, el Padrón Electoral y si hubiere correcciones, éste se publicará de manera definitiva diez días antes de la elección.

La Base Décima Novena y Vigésima, indica que las votaciones se llevarán a cabo el jueves 23 de marzo de 2017. Las Casillas electorales se instalarán a partir de las 08.00 hrs y voten todos los universitarios inscritos oficialmente en el Padrón Electoral Universitario, con su credencial oficial.

La Base Vigésima Tercera, una vez concentradas las actas de escrutinio y cómputo final de cada una de las Unidades Académicas y Administrativas, procederá a la suma de votos emitidos a favor de los candidatos. La Comisión Electoral en Pleno, emitirá su dictamen del proceso el miércoles 29 de marzo debiendo entregarlo a la Secretaría de H.U.

La Base Trigésima primera, consigna que el rector electo rendirá su protesta y tomará posesión del cargo el jueves 06 de abril de 2017 en sesión solemne del H. Consejo Universitario.

De última hora, se ha conocido que el Dr. Javier Saldaña Almazán, fuerte aspirante a la rectoría de la UAGro, y al parecer será el único, en virtud de cumplir con todos los requisitos de la convocatoria, ha recibido ya, el respaldo y apoyo incondicional de todos los Consejeros y Directores de Unidades Académicas.

¡¡ Sin duda histórico para la UAGro y para Guerrero!!