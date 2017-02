Primeros calificados

Lancer Iguala y San Juan avanzan a semifinales del torneo "A la Bandera 2017"

Iguala, Gro., Febrero 17.- El torneo “A la Bandera 2017” se juega y se vive en la Unidad Deportiva de la Iguala y tras jugarse la segunda fecha de la fase de grupos, Lancer Iguala y San Juan son los únicos calificados a semifinales y este día se definen los cotejo de la siguiente fase y la final del próximo domingo que se jugará en el Estadio “Gral. Ambrosio Figueroa”.

En la jornada de ayer la oncena de San Juan se metió a las semifinales al vencer por goleada de 6-1 a Tixtla, que por más que intentó hacer daño no pudo con la velocidad y juego de conjunto de los “rojiblancos”.

Chilpancingo se impuso 5-1 a Cocula en emocionante encuentro, en donde los de Cocula tuvieron pero no pudieron concretar y cargaron con la derrota; mientras que Iguala Napa volvió a empatar a 2 goles, ahora con la oncena de Huitzuco. Hoy en el Grupo “A” se conocerá el destino del equipo que avance a las semifinales.

Lancer Iguala también ya tiene su boleto al ganar su segundo encuentro 3-2 a Tepecoa, que no le alcanzó el tiempo para empatar el compromiso, con los cual los primeros ya están adentro de las semifinales al ganar sus dos encuentros.

En el cierre de la edición se estaba jugando el duelo entre Taxco y Apetlanta, los plateros en la primera jornada ganaron 3-2 a Mochitlán, en caso de ganar los “jumileros” estarán en las semifianles por el Grupo “D”.

Este viernes la jornada se jugará de la siguiente manera, Cocula contra Huitzuco a las 14:00 horas, Chilpancingo va contra Iguala Napa, Buenavista contra Tixtla, Mochitlán se verá las caras con Apetlanca y a las 18:00 horas Iguala FC contra Tepecoa.