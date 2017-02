Desconocen ex líderes de la CETEG Congreso convocado por Reyes Ramos

Chilpancingo, Gro., Febrero 16.- Ex líderes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) desconocieron el Congreso General Ordinario convocado por la actual dirigencia sindical que encabeza Ramos Reyes Guerrero, para la renovación del Comité Ejecutivo Central (CEC).

Jaime Bahena Terán, Jorge García Hernández y Antonia Morales Vélez, afirmaron que dicho Congreso, a realizarse del 2 al 4 de marzo en esta capital, carece de legalidad porque no ha sido avalado por los delegados políticos representativos de las ocho regiones de la entidad.

Aseguraron que han dialogado con los representantes de la CETEG en Acapulco, Walter Añorve y de la Costa Grande, Salvador Rosas, quienes tampoco avalan el Congreso convocado por Ramos Reyes, “porque se trata de un Congreso amañado, donde pretenden dar un charrismo”.

Dijeron que la convocatoria a este Congreso sólo fue avalada por el delegado de la Montaña alta y una fracción de la Costa Chica; sin embargo, no ha sido reconocida por la delegación de la Montaña baja, Costa Grande, Tierra Caliente, zona Norte y zona Centro, entre otras.

Bahena Terán, de la zona Norte, dijo que “para nadie es desconocida la división de la CETEG y ahora, a manera de los institucionales, pretenden darnos un charrazo”.

Aseveró que la realización de este Congreso General debió ser consultada por las bases en las ocho regiones de la entidad, y no fue así. “Se debió hacer la consulta e ir firmando las comisiones políticas de cada región”, abundó.

Jorge García, por su parte, dijo que están proponiendo una reunión estatal donde se participe ampliamente para elaborar el reglamento de la elección. “Hacemos el llamado a los secretarios generales de las ocho regiones, representantes y comités de lucha, a los trabajadores de la educación, a una asamblea estatal única para poder revertir el charrismo amañado”, manifestó.

Los cetegistas dijeron que incluso los integrantes del actual CEC no son legítimos y citaron el caso del vocero Carlos Botello Barrera, quien, afirmaron, fue expulsado de la CETEG anteriormente.

Los ex líderes cetegistas añadieron que no tienen posibilidad de participar en ese Congreso que consideraron “espurio” y en el que además Ramos Reyes “aplastaría con acarreados y delegados electos de manera irregular”.