Justin Bieber enloquece a regias

Monterrey, Febrero 16.- El sueño de miles de regias se hizo realidad esta noche con el regreso de Justin Bieber.

El astro canadiense se apoderó de 51 mil 500 personas en un concierto histórico, por su magnitud.

Más maduro y seductor, el cantante de 22 años volvió a enloquecer a sus fans como hace más de cinco años, aunque en esta ocasión su mérito fue llenar el Estadio BBVA Bancomer.

La presencia del artista fue reclamada por un apabullante coro de “¡Justin, Justin!” proveniente de todos lados, desde cancha y gradas, mientas estaban sus teloneros, el dueto Zeri.

La ilusión de “las beliebers” por este reencuentro se hizo realidad a las 21: 25 horas, cuando escucharon las primeras notas de “Mark my Words”, de su disco Purpose, que da título a esta gira mundial que arrancó en marzo del 2016.

La segunda etapa de su tour, que sólo llegará a estadios, tuvo un arranque regio.

Miles de niñas y jovencitas asistieron a esta inolvidable cita.

Un despliegue de producción invadió la cancha de los Rayados con tres escenarios y una pasarela al centro por la cual Justin se desplazó para tener un contacto más directo con sus fanáticas.

Las chicas estallaron en un grito con “Where Are U Now”, interpretada a cargo de este conquistador que supo cómo sacudir las emociones de sus enamoradas.

Así, Justin tuvo su triunfal regreso.

Arranca show... ¡con pirotecnia!

A pesar de que fueron prohibidos en el Estadio BBVA Bancomer, los fuegos artificiales se hicieron presentes en el concierto de Justin Bieber en la Ciudad.

EL NORTE publicó el sábado 11 de febrero que el show del cantante canadiense, con un staff de 150 personas y entre 28 y 29 tráileres de equipo, no contaría con juegos pirotécnicos por petición del estadio.

La pirotecnia en la sede de Rayados ha sido un tema discutido desde su apertura en agosto del 2015, cuando se percibió que el ruido de las explosiones podría afectar a los animales del zoológico Parque La Pastora, ubicado a un lado del estadio.

En febrero del año pasado, los diputados de la Comisión de Medio Ambiente exhortaron al municipio de Guadalupe a modificar su reglamento de espectáculos para prohibir los fuegos artificiales en eventos deportivos para evitar el daño a los animales.