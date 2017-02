El DIF municipal, "caja chica" de Evodio y su mujer: Regidora

Sobre las cuentas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Acapulco que dirige la esposa del alcalde Evodio Velázquez Aguirre, Perla Edith Martínez, los regidores lo ignoran todo. A lo único que tienen acceso es a la información pública incompleta publicada en la página web de de la institución, bajo el nombre de “transparencia” donde no se incluye el padrón de proveedores, ni el organigrama con nombres de responsables de cada área, ni el desglose de los más de 80 millones de pesos que se le entregaron de presupuesto para el 2016.

“Yo no te podría decir con exactitud qué tan transparente es esta dependencia, porque no tengo los datos a la mano. A nosotros no nos llega ningún reporte, ni avance de la transparencia de esta dependencia y porque ninguna dependencia lo hace”, dijo la regidora por el Partido Acción Nacional (PAN), Gloria María Sierra López, integrante de la Comisión de Hacienda del ayuntamiento de Acapulco.

Para 2016, el DIF Acapulco dispuso de poco más de 80 millones de pesos del dinero público del municipio. Para el presupuesto 2017, tienen pensado pedir 90 millones. De esos recursos no existe ningún informe público donde se desglose peso por peso para qué fue destinado. Los únicos reportes que existen son los que a criterios de la propia presidenta se publican en el portal web para justificar que existe transparencia. Lo que hay en esa página es información parcial. Algunas listas de beneficiarios de comedores, un listado de supuestos montos ejercidos por programas, sin ningún detalle más y sin lista de proveedores, y el acta de recepción de que se entregó la cuenta pública a la Auditoría.

Es decir, la transparencia con la que se maneja el DIF Acapulco, se podría resumir con la frase: lo que entró, salió. Sin más explicación.

Gloria Sierra indica que aún cuando el DIF tiene un reglamento propio, y se maneja por medio de un patronato, “si gasta recursos públicos del ayuntamiento en su momento tendrán que explicarlo”.

Aparte de ser la “caja chica” de la que sale el dinero para la vestimenta de la mujer del alcalde de Acapulco y otros gustitos más, además de los negocios que hacen sus hermanos. El DIF es también la plataforma de promoción electoral para el propio edil y su señora esposa. Ambos quieren repetir en cargos públicos, uno busca ser reelecto, o de perdida convertirse en diputado federal plurinominal, y la otra, ambiciona una diputación local, todo desde un alicaído PRD, partido al que los ciudadanos asocian a la corrupción.

A esta pretensión se debe la puesta en marcha, de las llamadas tienditas ahorradoras en las colonias de alta marginación donde el voto regularmente se compra. El programa es temporal, pues sólo corresponde a la pretensión preelectoral del alcalde y su mujer. Al igual que todo los demás programas, sobre las “tienditas ahorradoras” no existe transparencia alguna. A cuenta gotas y presionados por la opinión pública es que es a veces dan uno que otro dato, como por ejemplo, según el secretario de Finanzas municipal, el dinero salió de “un ahorro” que tenían y que las diez tienditas que van a instalar, ya llevan ocho, cuestan 700 mil pesos. Lo del ahorro que menciona el secretario de Finanzas es falso, pues precisamente la calificadora Fitch Ratings México puso calificación negativa al gobierno municipal por las deudas que tiene. Es decir, si tiene deuda no puede tener ahorros. ¿De dónde más salió el dinero para las tienditas?, es algo que no han aclarado.

Para la regidora Sierra, la transparencia en el ayuntamiento de Acapulco es un tema oscuro, ella dice que sólo conoce algo de la información de Capama porque es del consejo de administración, pero de ninguna otra dependencia les entregan información financiera:

“Yo sólo conozco lo de Capama, cuando nos entregan información financiera porque soy del consejo de administración, pero de ninguna dependencia nos entregan información de los presupuestos presupuestales. Sabemos que han habido traspasos de un programa a otro y que algún momento dado lo tendrán que presentar en Cabildo “, expone.