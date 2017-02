No hay quién los detenga

Preventivos se mantuvo en el liderato general tras imponerse 4-1 a Surianos de Iguala, al jugarse la fecha 6 del torneo de Juvenil "A"

Iguala, Gro., Febrero 16.- El torneo de futbol de la categoría Juvenil “A” de la Liga Amateur de Iguala tiene en el conjunto de Preventivos a su líder absoluto tras 6 fechas disputadas y en su última misión logró dar cuenta de Surianos de Iguala con marcador de 4-1, tras este triunfo sumó 18 puntos que dan muestra de todo su potencial a la ofensiva.

La ofensiva de Preventivos no se guardó nada desde el arranque del duelo y en apenas 6 minutos de juego, Juan Avelino se encargó de abrir el marcador con disparo cruzado; el agobio se mantuvo por los siguientes minutos y pese a que Surianos de Iguala buscaba hacer daño no encontraba la manera de cómo pasar a una defensa bien escalonada en cada trazo largo que realizaban.

Tras una serie de avisos la recta final del primer tiempo fue de pesadilla para los “verdiblancos”, Antonio Mendoza a los 28 y 36 minutos puso las cosas 3-0 que definían gran parte de este juego.

Para el segundo tiempo Surianos de Iguala encontró el descuento hasta el minuto 51 con tanto de Jairo Torres, esta anotación parecía regresarlos a la vida pero no fue así, ya que los “guardianes” finiquitaron esta victoria con el 4-1 que firmó Jesús Acatitlán.

Para la siguiente fecha a Preventivos le tocará medirse al Cesvi Universidad en duelo que sacara “chispas”, ya que los “universitarios” están entre los primeros 4 de la clasificación.

En el resto de la jornada, Cañeros ganó 1-0 al Furia Iguala; Real Independencia-Castrejón se impuso a la 20 de Noviembre con marcador de 3-1; Tamarindos no tuvo piedad de Lobos Iguala tras vencerlo 8-2; Municipal en duelo que tuvo de todo se impuso 3-2 al Internacional; Barcelona se adjudicó los tres puntos ante Unión Iguala; Deportivo San José le ganó 2-1 al San Nicolás FC; San Nicolás sorprendió al Campo Agrícola con marcador de 5-2 y Reforma le ganó 4-0 al Cesvi Universidad.