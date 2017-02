De Frente y de Perfil

Dos golpes sonoros recibirá el PRD en menos de una semana, ya que se anticipa que el próximo domingo, varios militantes de ese partido en Tabasco, abandonará el barco para subirse al que comanda Andrés Manuel López Obrador.

Ayer, se produjo otro, que no por anunciado con anticipación no cause daños en la línea de flotación del partido.

Otro senador deja las filas del PRD, aunque se mantiene dentro de la bancada de este partido, para no perder los privilegios que les otorga pertenecer a ella-

Armando Ríos Piter renunció al partido como antes lo hicieron Mario Delgado, Alejandro Encinas, Adán Augusto López y otros como Zoé Robledo y Fernando Mayans, solo gravitan.

El llamado “Jaguar” se había mantenido distante del partido del sol azteca desde que renunciara a la posibilidad de competir por el gobierno de Guerrero y denunciara las concesiones que se le pedían para hacerlo su candidato.

Considerado como uno de los elementos valiosos y sólido prospecto para emprender tareas mejores, Ríos Piter decidió salirse de un partido sumamente vapuleado en fechas recientes, lanzar su propio movimiento y anunciar que buscará la Presidencia de la República en 2018.

La idea de Ríos Piter se considera riesgosa, ya que cuenta con poco tiempo para convertir su propósito en realidad y según se ve, con todo y que se convierte en candidato presidencial, tal vez, no le alcance para consolidarse.

Eso sí, su intención hará mella en el PRD y, principalmente, en el Jefe de Gobierno, quien aspira a ser el candidato presidencial del sol azteca.

Ríos Piter anunció que se mantendrá ajeno a los partidos políticos y que hay que mantener la congruencia para potenciar a su movimiento y precisó tres puntos a abordar: el primero tiene que ver con el modelo actual de financiamiento para los partidos y elección, el que consideró simplemente inmoral. “Los partidos políticos son negocios grupales, disfrazados y subsidiados por el esfuerzo de los mexicanos, sin incentivos para mejorar en ningún sentido”.

El segundo punto, es el espíritu colectivo “no nos interesan los demagogos ni los líderes de mesiánicos, de pensamientos únicos que prometen resolverlo todo a partir de su sola figura”. La dependencia de un solo personaje es cosa del pasado, algo que jamás ha tenido éxito. Ahora, dijo, es el momento del triunfo de las ideas y el equipo.

Como tercer pilar precisó que se emprenderán acciones nuevas, pensadas fuera de la caja. “hay que pensar en lo imposible, a lo no previsto, a lo que rompe las reglas del juego en que se desenvuelve el sistema obsoleto, al que le queremos ganar”-

La salida de Ríos Piter no cimbró al partido, como si lo pueden hacer algunos movimientos que se considera ocurrirán en Tabasco el próximo domingo, cuando Andrés Manuel López Obrador encabece una reunión que ha sido considerada de gran importancia.

Hay nombres de una serie de personajes que militan en el PRD y que le darían su adhesión a la inminente candidatura presidencial del dirigente nacional de MORENA.

Son nombres muy mencionados, pero se habla de otras sorpresas como sería la incorporación al movimiento de AMLO de algunos priistas de cierto renombre en aquella entidad.

Y es que en Tabasco el PRI tiende a desaparecer, ya que su estructura se encuentra resquebrajada, no hay rumbo, ni dirigencia estatal y los que se encuentran el frente del partido no quieren dejar la pequeña ubre de la que se alimentan.

El partido no existe, pero tampoco nadie que lo conduzca y menos cuando los dados se cargan a favor de la diputada federal Georgina Trujillo, quien es rechazada por la militancia y parte del electorado.

Por el momento, el PRI se mantiene sin pies ni cabeza y algunos priista abandonaron ya el barco para sumarse al del dirigente nacional de MORENA:

Jesús Ali fue candidato a gobernador hace cinco años y dejó las filas del tricolor, como también lo hizo Evaristo Hernández Cruz, ex alcalde de la capital del estado y eterno aspirante al gobierno estatal.

La llegada del nuevo delegado del tricolor en el estado, Jorge Salomón Azar mostró la desunión que existe en las filas de este partido. El ex gobernador de Campeche realizó diversas reuniones de trabajo en los 17 municipios del estado, sin poder amalgamar a ese priismo que vio rotas sus ilusiones con dos golpes contundentes, la pérdida del gobierno estatal y el ingreso en la cárcel del ex gobernador Andrés Rafael Granier Melo.

Después de eso, los priistas han visto la rebatinga por el control del partido en el estado y la disputa por las migajas y prerrogativas a las que tienen derecho como partido político.

Una prueba de su resquebrajamiento es que ahora hasta el Partido Verde le escamotea su respaldo en una alianza y los resultados de los comicios de 2015 y 2016 despejan cualesquier duda.

En la disputa por la alcaldía de Centro (Villahermosa), los priistas quedaron en segundo lugar, detrás del triunfador el perredista Gerardo Gaudiano Rovirosa, cuyo triunfo fue impugnado y echado abajo por el tribunal electoral.

En los comicios extraordinarios, los priistas cambiaron de candidato y la elegida se fue al tercer lugar, con todo y el respaldo de los partidos aliados.

Los comicios de 2018 en Tabasco representan la elección de nuevo gobernador, presidentes municipales y Congreso local, además de la Presidencia de la República, diputados federales y senadores.

