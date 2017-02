Frank en su tinta

LLEGÓ por Inbox: “Hola Frank, oye hoy (lunes) fui por la mañana a una consulta médica en el centro de salud Agustín Batalla (de Iguala) y desde las 7 de la mañana, hasta las 12 horas por fin logré la ansiada consulta médica. Como notas, el tortuguismo que no se acaba. Y para empezar, la arquitectura de ese nosocomio, creo que se hizo con las patas, ¿te imaginas a personas lesionadas, en sillas de ruedas, con muletas, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad subiendo y bajando escaleras? Pudiendo en su momento haber logrado un centro de salud ejemplar. El colmo, que en la propia entrada se promueve la inscripción al Seguro Popular, que ahí habrá servicio gratuito de calidad, pero al ir a la farmacia a surtir mi receta de tres medicamentos, resulta que no las tuvieron. Así que a comprarlas a genéricos. Una me cuesta 200 pesos y la otra 300. De la otra ni te digo. Y yo sólo llevaba 100 pesos. Te das cuenta que uno de los postulados de la Constitución es servicio médico y medicinas gratuitas, hoy es una mentira. ¿Seguiremos votando por más de lo mismo? Sigo afirmando que debemos ya salir del subdesarrollo mental en que nos tiene el sistema. Saludos Frank. Atentamente: Germán Aguilar”………… ADEMÁS de la Feria de la Bandera 2017, el gobernador Héctor Astudillo Flores inaugurará el sábado próximo el estadio, el Monumento a los Héroes y al Escudo Nacional y entregará patrullas a la policía municipal……. LA ASOCIACIÓN de Historiadores y Cronistas de Iguala realizará nuevamente el ciclo de conferencias magistrales en el marco del 196 aniversario de la Bandera Nacional. Las conferencias iniciarán el martes 21 de febrero con el tema “Los orígenes del Plan de Iguala” (a las 6 de la tarde), a cargo del Maestro Salvador Román Román. El sábado 25 de febrero el tema será “1821: la Declaración de Independencia” (a las 12 horas), a cargo de Doctor Alfredo Ávila Rueda. El martes 28 de febrero la ponencia será “¿1810 o 1821? ¿Hidalgo o Iturbide?” (a las 6 de la tarde), a cargo del Contador Rafael Domínguez Rueda. Y el jueves 2 de marzo el tema será “La casa histórica del Plan de Iguala” (a las 6 de la tarde), a cargo del Profesor Guillermo de la Cruz Issa. Todas las conferencias serán en el auditorio Vicente Guerrero del Museo de la Bandera y Santuario a la Patria, con entrada gratuita para el público en general……… EL SENADOR por Guerrero (aunque vive en la Ciudad de México), Armando Ríos Piter, hizo efectiva este martes su renuncia el PRD y se declaró independiente. El legislador, quien militó 10 años en el partido amarillo y antes estuvo en el PAN y en el PRI, sueña con Presidente de la Republica por la vía independiente. Sobre las cuotas que le debe al PRD, el Jaguar de Tecpan (aunque vive en la Ciudad de México) manifestó: “Si en efecto, debo no niego, pago no tengo. Voy a revisar algún programa de pagos ex temporáneos ¿no? Abonos chiquito para pagar poquito y obviamente espero que así sea”. ¿No tiene un senador 200 mil pesos para pagar sus cuotas partidistas? Entonces, sin dinero, ¿cómo le hará para ser candidato independiente a la Presidencia de México?........... OTRA que se declaró independiente (para estar a la moda) fue la regidora de Chilpancingo, Yoselina Casiano Platero, quien renunció al Partido del Trabajo, siguiendo los pasos de decenas de dirigentes y militantes que hace al menos 15 días anunciaron su salida de este instituto político, luego de que la dirigencia nacional nombró al diputado federal, Victoriano Wences Real como comisionado político del PT en Guerrero. ¿Quién sigue?......... SIMPLE dato: La Contraloría de la SEG ha realizado 400 inspecciones (de las mil que hará) en escuelas para verificar que los maestros no piden cuotas a los padres de familia en el momento de preinscribir a sus hijos…….. PUNTO.