Se unen a semifinales

La quinteta de Unión está del otro lado, tras derrotar 46-36 a Bufalitas VI

Iguala, Gro., Febrero 15.- La ronda de semifinales de Segunda Femenil perteneciente a la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala, espera ya al conjunto de Unión tras una buena actuación en su juego de cuartos de final donde se impuso 46-36 a Bufalitas VI, que pese a dar pelea no pudo evitar la caída en una batalla que no dio tregua en todo su desarrollo.

Para el comienzo del encuentro Bufalitas VI logró imponer condiciones con un par de disparos que dieron en el blanco y tras jugar con una intensidad a más del cien las “rojinegras” lograron irse al frente 18-10 que dejó muy en claro la fuerza de su ofensiva.

En el segundo momento del encuentro, la cuota de Bufalitas VI sufrió un cambio muy radical en sus embates, Unión comenzó funcionar mejor y poco a poco fue retomando la confianza hasta hostigar a su rival con una serie de encestes que fueron subiendo en el marcador y en la recta final de este episodio, Bufalitas VI dio rastros de vida y logró recuperar un poco de ventaja con el 24-18 que dejó todo en suspenso para el resto del encuentro.

En el comienzo del tercer cuarto el conjunto “unionista” volvió a la carga con tal de dar vuelta a la misión, un par de disparos con valor de tres puntos, así como un trabajo defensivo bien coordinado fue factor para que el marcador se detuviera en 29-28 con ventaja aún para las “rojinegras”.

Para el último llamado a la cancha llegó la hora de la verdad para Unión, su ofensiva no se detuvo ante nada y poco a poco fue gestando la victoria que terminó por escribiese en 46-36, que fue vibrante hasta el último momento pese a los esfuerzos de Bufalitas VI, que conforme pasaron los minutos se fue desmoronando.