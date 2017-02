Se cumplirán recomendaciones para atajar la violencia contra las mujeres

Chilpancingo, Gro., Febrero 14.- El gobierno del estado de Guerrero está por cumplir las ocho recomendaciones que emitió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) en esta entidad federativa.

Entre tales recomendaciones, que el gobernador Héctor Astudillo aceptó en septiembre del año pasado, están las siguientes:

-Crear Fiscalías Regionales y Agencias del Ministerio Público especializadas para investigar presuntos feminicidios.

-Elaborar y difundir protocolos de investigación de otros delitos cometidos contra mujeres, así como para la protección de los derechos humanos de las féminas.

Florencio Salazar Adame, secretario general de Gobierno, dijo este lunes que la administración que encabeza Astudillo Flores está por cumplir y responder a las recomendaciones de la Conavim.

Este organismo analizará los documentos que le remita el gobierno estatal, sobre el particular, para determinar si procede o no declarar una alerta de género (por delitos contra las mujeres) en esta entidad.

Salazar Adame manifestó que el tema del cumplimiento a las recomendaciones de la Conavim “va muy bien, estamos en tiempo y forma para entregar los informes; prácticamente todas las secretarías están cumpliendo las ocho recomendaciones que nos hicieron, y estamos por entregar ese informe en las próximas dos semanas”.

Indicó que tienen como fecha límite el mes de marzo para entregar un informe a la Conavim, “de tal manera que estimamos que todas las políticas que se han venido implementando desde el inicio de la administración de Héctor Astudillo, serán valoradas y esperamos que esta alerta de género no se genere”.

Sin embargo, aceptó que en caso de que se emita una alerta de género, “no habrá problema, actuamos conforme a la ley, (aunque) no es lo deseable porque estimamos que no se reúnen las condiciones para que tal cosa ocurra. Vamos en un 85 por ciento de cumplimiento a esas recomendaciones, lo que nos falta es recabar la información, concentrarla y enviarla a México”, finalizó.

Entre otras definiciones, se refiere que la Alerta de Violencia de Género (AVG) es un instrumento jurídico que tiene como finalidad realizar acciones gubernamentales de emergencia encaminadas a erradicar la violencia feminicida.

Este tipo de violencia se define como delitos que se cometen de manera recurrente en contra de las mujeres, mismos que vulneran sus Derechos Humanos en un ambiente de impunidad y permisividad social.

La Conavim es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.