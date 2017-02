El Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores, haciendo un espacio en su apretada agenda, realizó un viaje a los Estados Unidos de Norteamérica para visitar a nuestros paisanos que radican en Chicago y San Diego, donde les transmitió el afecto de todos los guerrerenses y todo su apoyo contra las políticas racistas y anti migrantes del Presidente gringo, Donald Trumph.

Luego de un intenso diálogo con los guerrerenses radicados en esas ciudades y sus organizaciones, el Gobernador Astudillo supo que hasta el momento no existen redadas ni deportaciones masivas contra indocumentados, por lo que no se debe hacer mucho caso a ese tipo de versiones. De nuestros paisanos que le recibieron con afecto y cordialidad, agradeciendo su presencia y apoyo, Astudillo conoció la realidad imperante en ese país, que por fortuna y por el momento, no es como la cuentan muchos.

Donald Trumph no podrá hacer muchas cosas de las que dice que hará, afirmó el mandatario estatal en Ciudad Altamirano, luego de retornar de los E.E.U.U. Sin descanso alguno, el Gobernador realizó una gira por la Tierra Caliente, para poner en marcha obras carreteras por 35 millones de pesos, que beneficiarán a más de 50 mil terracalentanos.

Héctor Astudillo anunció también diversas obras para los municipios de Malinaltepec y Heliodoro Castillo (Tlacotepec), que tendrán un costo total de cien millones de pesos. Dichas obras son necesarias y vienen a mejorar la infraestructura social de esos municipios. El Gobernador Astudillo mantiene el intenso ritmo de trabajo que ha venido sosteniendo desde el inicio de su mandato. Sus críticos le podrán acusar de lo que quieran, menos de ser un hombre flojo; que no trabaja, ni tiene cosas buenas para nuestra sufrida entidad.

CAPACITACIÓN CONTRA INEFICIENCIA.

La Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Diputada Flor Añorve Ocampo, acompañó al Auditor General del Estado, Alfonso Damián Peralta, a la ceremonia de clausura de los diplomados virtuales de contabilidad Gubernamental, tercera edición, y de la Ley de Disciplina Financiera, así como el curso “Metodología IMCO para elaboración de presupuestos”, que se ofrecieron durante el 2016 a servidores públicos estatales y municipales.

La Diputada reconoció el trabajo que realiza la Auditoría General, porque la capacitación es de gran importancia, ya que actualiza y enseña a los funcionarios públicos para que rindan cuentas en forma legítima, transparente y oportuna. No dudó en asegurar que la actual legislatura a través de sus diferentes comisiones, está pendiente de las actividades que se realizan en la función pública de nuestro Estado. Felicitó a todos los funcionarios que participaron en estos cursos de capacitación, porque a pesar de sus responsabilidades cotidianas, se dieron tiempo para estar en línea, e incrementar sus conocimientos.

CAPACITAR A EMPRENDEDORES.

El Director General del Instituto Guerrerense del Emprendedor, Jaime Nava Romero, entregó ayer 20 equipos de cómputo para otros tantos emprendedores locales, para que modernicen su trabajo. Es lamentable, comentó el funcionario, que de acuerdo a las estadísticas, Guerrero se encuentra en el último sitio de avance tecnológico, ya que solamente el 20% de los negocios y empresas tienen una computadora, y menos del 10% las utilizan para promoción y venta de sus productos.

En ese sentido, Nava Romero ha gestionado diversos recursos con el INADEM y otras dependencias federales, para apoyar a los micro y medianos emprendedores de Guerrero, con 18 mil pesos por empresa para que adquieran equipo electrónico y mejoren su trabajo y negocios. Los interesados pueden acudir a las oficinas del IGE donde un consultor les dará el apoyo que requieren para ser incluidos en las convocatorias y puedan recibir apoyo y capacitación, esta última, es la más importante.

PRD; DETENER SU CUESTA ABAJO.

Aunque no se ha hecho efectiva hasta el momento, circula la versión de que el Senador perredista Armando Ríos Piter, renunciará a su militancia en el PRD para convertirse en independiente, aunque se rumora que pasará a las filas de MORENA. Como afirman algunos columnistas, solo le falta ese partido para terminar su carrera política, porque es el chapulín más grande de Guerrero y ya ha militado en el PRI, PAN PRD y ahora podrá dar su último brinco.

Aunque hasta hace pocos años fue la primera fuerza política de nuestro Estado, para todos es un hecho que el Partido de la Revolución Democrática ha caído sensiblemente y se encuentra en clara picada, cuesta abajo. Durante su última Magna marcha realizada en Chilpancingo, con trabajos juntaron unos mil ciudadanos de diez mil que esperaban, por lo que su protesta contra el gasolinazo, fue un fiasco total.

A través de los años, los principales políticos perredistas se convirtieron en auténticos millonarios, disfrutando de las miles del poder. De esta forma sus liderazgos han perdido mucha calidad entre la militancia amarilla que todavía milita en buen número pero no encuentra una brújula definida para mejorar a su partido. La opacidad de su dirigencia actual, es otro de los grandes problemas que arrastra el partido amarillo en Guerrero. Es necesario que el actual presidente del CDE, que como líder ha sido mediocre y de muy bajo nivel, renuncie y que sea sustituido por un perredista capaz y con personalidad política. Existen muchos miembros de ese partido para dirigirlo con sapiencia y capacidad, como Bernardo Ortega Jiménez o Julio César Aguirre. Atención.

manueltello2002@yahoo.com