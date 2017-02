Frank en su Tinta...

EL APRETÓN del cinturón no es parejo. Mientras los de abajo sufrimos, juntamos peso por peso para comprar cuando menos 20 litros de gasolina, los de arriba hasta presumen camionetas de lujo que gastan mucha gasolina, pero con cargo al erario, es decir, la pagamos todos los mexicanos con nuestros impuestos. A pesar de que (supuestamente) todos estamos en época de austeridad, “los nuevos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que preside Janine Madeline Otálora Malassis, estrenaron vehículos. Los magistrados ahora se transportan en unas muy elegantes camionetas Tahoe y Acadia, nuevecitas. Las flamantes camionetas, además, no son nada económicas en el consumo de gasolina, pero esa es una preocupación para los ciudadanos mortales, pues como otros funcionarios del Poder Judicial y del sector electoral, los magistrados cuentan con apoyo para combustible con cargo al erario. Nadie dijo que la justicia no cuesta cara”. Las camionetas son de la marca Chevrolet en sus modelos Tahoe y Acadia. Al cuestionar a la magistrada presidenta del TEPJF por el gasto de las camionetas, contradictorio a la supuesta política de austeridad, justificó que la compra de los vehículos se hizo el año pasado, con suficiente presupuesto y de conformidad con los procedimientos administrativos. Una camioneta Tahoe, Premier puede llegar a costar hasta Un millón 31 mil pesos. Mientras tanto mi Tsuru requiere aunque sea unos “gallitos”……… SE CIERRA la contienda electoral en el Estado de México por la gubernatura. Una encuesta publicada este lunes por el periódico El Universal pone al PRI (Alfredo del Mazo Maza) con 19.8 por ciento de las preferencias. Le siguen el PAN (Josefina Vázquez Mota) con 19.6 por ciento y Morena (Delfina Gómez Álvarez) con 17.8 por ciento. La alianza PRD-PT, que aún no define candidato, tiene un 13 por ciento de las preferencias mexiquenses. Viene lo bueno……… ANTE el anuncio de que renunciará, la dirigencia nacional del PRD le pide al senador por Guerrero, Armando Ríos Píter, que se ponga al corrientes con sus cuotas partidistas. Afirman que la deuda del Jaguar con la Secretaría de Finanzas perredista es de 203 mil 889 pesos y 40 centavos por concepto de aportaciones extraordinarias de los años 2015 y 2016……. EN ESTA esquina, el dirigente estatal del PAN, Marco Antonio Maganda, su esposa la diputada federal Guadalupe González y varios consejeros y empleados. En esta otra, ex secretario Eloy Salmerón Díaz, las ex diputadas Irma Lilia Bernal, Delfina Concepción Oliva, el diputado Iván Pachuca y el ex líder Andrés Bahena Montero. El pleito entre los panistas de Guerrero por conformación del Consejo Estatal y, como siempre, por el manejo del dinero…….. LA MAESTRA Elva Salgado viuda de Peralta es la nueva directora del DIF Iguala. Fue esposa del ex regidor Raúl Peralta Adame (qepd)………. EL VIERNES próximo se realizará en Iguala el Primer Desfile de Reinas de la Bandera, una actividad que le dará realce a la Feria que iniciará, precisamente, el viernes. Por cierto, por cuestiones de agenda, el gobernador Héctor Astudillo Flores vendrá a inaugurar la Feria el sábado 18 de febrero……. SIMPLE dato: El origen de la celebración del Día de San Valentín, data de la época del Imperio Romano, aproximadamente en el año 270 de nuestra era. En esa época, bajo el reinado del emperador Claudio II, había un sacerdote en Roma llamado Valentín. El emperador prohibió a los jóvenes casarse y vivir en matrimonio porque pensaba que solteros y sin familia serían mejores soldados al no tener compromisos en el momento de ir a la guerra.

El sacerdote Valentín consideró injusto el decreto dictado por el emperador, por lo que comenzó a celebrar en secreto los matrimonios de los jóvenes enamorados. La “rebeldía” del cura fue descubierta, por lo que se le encarceló y sentenció a ser decapitado el 14 de febrero, fecha retomada para celebrar a las parejas……… PUNTO.