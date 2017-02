Se enfrentan a golpes militanes del PAN en las oficinas estatales

Chilpancingo, Gro., Febrero 13.- Luego de un enfrentamiento a golpes entre dos grupos de militantes panistas afuera de la sede del PAN en Guerrero, el dirigente estatal de este partido Marco Antonio Maganda, su esposa la diputada federal Guadalupe González y varios consejeros y empleados fueron ence-rrados durante más de dos horas en el interior de estas oficinas ubicadas en el andador Zapata, en esta ciudad capital, poco después de las once de la mañana de este domingo.

Pero la Policía Antimotines Estatal llegó y se interpuso en el acceso a las oficinas panistas, entre los seguidores de Maganda, muchos de los cuales estaban en el interior del inmueble y quienes denuestan al dirigente blanquiazul acusándolo de que, mensualmente se roba el dinero de las prerrogativas.

Luego los agentes policiacos formaron una valla en el acceso de las oficinas para permitir que la sesión del Consejo Estatal, que encabeza Maganda, se realizara con la presencia de 54 de los 102 consejeros estatales. La mayoría de estos son del grupo del dirigente estatal al que señalan de que ha hecho de su partido “un botín”

En un momento, Incluso los antimotines abrieron paso a una veintena de consejeros afines a Maganda para que entraran y con ellos se alcanzara el quórum para la asamblea.

En tanto, los opositores al dirigente estatal (Maganda), encabezados por el ex secretario General del PAN en Guerrero, Eloy Salmerón Díaz, las ex diputadas locales Irma Lilia Bernal, Delfina Concepción Oliva, su esposo, Iván Pachuca, actual diputado, el ex líder estatal del blanquiazul, Andrés Bahena Montero se retiraron.

La trifulca entre los dos grupos de panista empezó cuando iniciaba el registro de los consejeros estatales.

Los panistas se enfrentaron adentro del edificio y luego en la calle de Andador Zapata. En la zacapela no hubo lesionados.

El grupo opositor a Maganda lo acusaba de dos cosas: de que en el 2016 no entregar un millón 400 mil pesos de prerrogativas a los comités municipales del PAN y de que pretende imponer como titulares de las comisiones partidistas a sus incondicionales “o socios”, como es el caso de Alejandro Martínez Sidney a quien pretende se le nombre presidente del área de Finanzas (tesorero).

Además, acusaron, Maganda pretendía que la mayoría de los 32 integrantes de la Comisión Permanente sean solamente militantes que pertenezcan a su grupo político.

Y es que el punto principal de la ambición por obtener la mayoría en la Comisión Permanente es porque este órgano va a elegir las candidaturas a alcaldías, diputaciones locales y federales para las elecciones constitucionales del 2018.

Los opositores a Maganda llevaron a un grupo de jóvenes encapuchados que lograron cerrar la puerta y colocarle una cadena con candado.

Maganda, por su parte, colocó hombres armados en la entrada del edificio del PAN.

Sin embargo, la diputada federal Guadalupe González Suástegui, esposa de Maganda, vía telefónica habló con autoridades estatales para solicitar la intervención de la Policía Estatal ya que según ella, los tenían secuestrados.

Guido Rentería, otro opositor a Maganda, gritó a la esposa de éste, a Guadalupe González Suástegui, diputada federal: ¡Cuánto te dieron por el gasolinazo!.. en el entendido de que esta legisladora panista votó en el Congreso a favor del alza a los precios de la gasolina y el diésel.

Una veintena de agentes con equipo antimotines replegaron a los panistas y permitieron que varios consejeros, entre ellos el ex líder estatal de este partido, Carlos Millán Sánchez entraran a las oficinas.

El grupo opositor a Maganda acusó que varias gentes que lo apoyan estaban armados.

Un policía estatal confirmó que uno de los panistas que ya se encontraba adentro del edificio en la asamblea portaba un arma de fuego en el cinto.

El director de Gobernación del Estado, Jesús Vargas Vargas, les dijo a los opositores a Maganda que la presencia de los agentes era para evitar otros hechos de violencia.