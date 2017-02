De Frente y de Perfil

En el proceso electoral que habrá de celebrarse en 2018 para elegir al nuevo gobierno de la naciente Ciudad de México, MORENA y PRD se disputan la supremacía en virtud de su militancia y los votos alcanzados en los pasados comicios.

Los dos partidos sienten que el electorado habrá de decidir entre uno u otro para sus nuevas autoridades, aunque existen otros partidos que anhelan entrar en la competencia.

El crecimiento de las simpatías del electorado hacia MORENA, provoca que el PRD busque todo tipo de estrategias que le permitan la consolidación de la plaza, por lo que busca establecer alianzas con varios de los otros partidos participantes.

Desde siempre el PRD basó sus victorias en la capital del país en las alianzas que estableció en el pasado con el Partido del Trabajo y con Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano), pero en la siguiente confrontación electoral no le alcanzará solamente con eso.

Por eso explora la posibilidad de agrandar sus alianzas y llevarla al cabo con Acción Nacional, ya que en el pasado han dejado satisfechos a ambos partidos.

Lo intentaron en el Estado de México, pero no lo consiguieron, pero en otras entidades funcionó maravillosamente la alianza.

De esa forma han logrado victorias en Chiapas, Nayarit, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa, Quintana Roo y Durango, entre otras entidades del país.

Ir en alianza en Ciudad de México arrojaría mayores posibilidades de triunfo, las que se verían reducidas si van cada uno por su lado.

Con todo y ello, el PAN analiza la posibilidad de competir con candidato propio, aunque los dos más recientes procesos para la renovación del Jefe de Gobierno, mostraron que Acción Nacional careció de cartas sólidas para presentarlas como su candidato.

En 2006, Demetrio Sodi de la Tijera, un ex priista y ex perredista fue seleccionado como candidato al gobierno capitalino y aunque quedó en segundo lugar, su cantidad de votos fue muy lejana de la obtenida por Marcelo Ebrard Casaubon, arropado por el PRD y sus aliados de izquierda.

Para el 2012, los panistas improvisaron nuevamente a un candidato en la persona de Isabel Miranda, quien fue relegada hasta el tercer sitio de la competencia muy distante del ganador Miguel Ángel Mancera Espinosa y menos lejana de la priista Beatriz Paredes, quien se quedó con un nada honroso segundo lugar.

Con esos resultados desastrosos, para el PAN es sería una buena táctica el ir aliado con el PRD, alrededor del candidato que promueva este partido.

Sin embargo, hay panistas muy activos que desean entrar en la competencia por el gobierno de la Ciudad de México quienes en el papel lucen mejores que los dos anteriores candidatos que presentó su partido.

Gabriela Cuevas, senadora, ex diputada federal, ex diputada local y ex jefa de Gobierno en Miguel Hidalgo, luce como una de las más serias aspirantes. Ella ha manifestado en algunas ocasiones su propósito de competir por el gobierno capitalino.

Mariana Gómez del Campo, es actualmente senadora, pero ya fue diputada local, aunque ella es de las beneficiarias de las candidaturas plurinominales y su estilo es como el de Gabriela sumamente aguerrida.

Federico Doring es uno de los panistas con mayor presencia en la Ciudad de México, donde ha ganado todo tipo de elecciones. Ha sido diputado local, senador y actualmente es diputado federal.

Estas son tres de las principales cartas que podría presentar el PAN en la Ciudad de México. Los tres reúnen carácter, presencia, son combativos y jóvenes con experiencia.

Los priistas no parecen tener cartas fuertes con las que podrían entrar en la competencia, aunque guardan como su as bajo la manga la posibilidad de competir con la actual titular de SEDATU, Rosario Robles.

Rosario ya fue Jefa de Gobierno del Distrito Federal (fue interina a la salida de Cuauhtémoc Cárdenas), conoce los problemas de la ahora Ciudad de México, su hija es presidenta del PRI en la capital del país y mantiene presencia entre algunos militantes de la izquierda.

El otro aspirante es bastante menor, aunque muestra deseos de entrar en la competencia arropado por el PRI y el partido en que milita, el Verde. Se trata del senador Pablo Escudero, quien tarea en las alforjas el respaldo de su suegro Manlio Fabio Beltrones.

En el PRI no se advierten, por el momento, otras cartas de importancia para entrar en la competencia para el 2018.

Pero si PRI y PAN se ven lejanos de la posibilidad de triunfo en la Ciudad de México, los demás partidos, habrán de presentar candidatos testimoniales o simplemente aliarse con otros organismos más fuertes que ellos.

MARCHAS

No fue lo esperado, los contingentes de las marchas del domingo en la CDMX no alcanzaron mayor relevancia, aunque la participación fue animosa.

Cerca de 20 mil personas (según los organizadores) y nueve mil (según las autoridades) salieron a las calles en repudio a la política que implementa contra México el Presidente de Estados Unidos Donald Trump.

Los organizadores de las marchas entraron en conflicto para su desarrollo, por lo que unos partieron del Auditorio Nacional y otros del Hemiciclo a Juárez y se encontraron en el Ángel de la Independencia, donde solamente cantaron el Himno Nacional.

La pregunta es, que sigue y si esta protesta tendrá repercusión en el devenir de las acciones a seguir de Trump.

BIENVENIDO TORRUCO

Solamente fue que se expusiera públicamente que Miguel Torruco es del grupo de empresarios cercanos a AMLO, para que al entonces secretario de Turismo del gobierno de la CDMX le fuese pedida la renuncia.

Torruco se incorporará de lleno al equipo de López Obrador y Mancera mantendrá los bajos niveles de aprobación de su gestión.

