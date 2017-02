SEG, conflicto estacionario

Gracias a los medios de comunicación nos enteramos que las actividades escolares en Chiapas, se normalizaron en septiembre de 2016 merced al compromiso entre dirigentes magisteriales y Gobernación (Luis Enrique Miranda, interlocutor) de no aplicar la reforma educativa en aquella entidad. De igual manera, la distensión del movimiento fue notoria; y aunque la SEP negó y continúa negando, maestros de la CNTE informaron que la evaluación en este año sería voluntaria. En Guerrero la evidencia fue clara. Las autoridades, incluyendo el propio Gobernador, sufrieron el bochorno pero obedecieron. La SEG tuvo que liberar retenciones de pago y los docentes, supuestamente despedidos por no evaluarse o por inasistencias acumuladas, fueron reinstalados y cobraron sin mayor problema.

Varios meses después de esa etapa convulsa, aparentemente superada, la opinión pública vuelve a conocer declaraciones contradictorias que no hacen sino fijar en el imaginario la idea de arreglos turbios. La Sección 7 de Chiapas, además, recientemente reveló y afirma que pactó dos agregados: 1) contratar a los egresados de las 24 normales públicas con la particularidad, los solicitantes que no aprobaran recibirían 4 mil pesos de beca mensual y seguir preparándose para volver a presentar el examen; 2) la SEP asumiría el pago de 200 comisionados del Comité Ejecutivo Seccional. Por su parte, la Sección 22 de Oaxaca igual informó la semana pasada que, en negociación con Alejandro Murat, logró que a los normalistas egresados los contraten en forma automática; sin pasar el concurso que establece la norma. Por supuesto, inmediatamente tanto el gobernador como Aurelio Nuño “desmintieron” la versión; pero dudas y sospechas quedan respecto a excepciones concedidas a ambos estados.

Cito el antecedente para dar pie al comentario sobre la problemática educativa de Guerrero. ¿Logró la CNTE que la SEP o Gobernación firmaran minutas? ¿Fueron acuerdos solamente de palabra? ¿Confiaron las partes en el honor para sostener la palabra y el valor de las firmas? Para el caso en comento es lo de menos. La situación actual, caótica sin duda, en el sector educativo guerrerense, nada tiene ver con acuerdos incumplidos sean estos verbales o escritos. Lo que está pasando es totalmente ajeno a las causas que motivaron la convulsión pasada (rechazo a la reforma educativa y la evaluación magisterial). Las únicas responsables de la afectación del servicio educativo son las autoridades. Ellas son las causantes de que, a estas alturas del año escolar, miles de alumnos de los distintos niveles y modalidades no tengan clases de manera normal. La SEG no repone con puntualidad los maestros que se retiran por jubilación. Envía docentes interinos para paliar reclamos o cambia personal de otras escuelas para tapar huecos pero creando otros. Esa es la política con la cual pretende lograr tranquilidad y orden.

Precisamente ante esa “genial” acción oficial están reaccionando los padres de familia. Existe un denominador común y no hay región de la geografía del estado donde la desesperación no se manifieste en uno o más centros de trabajo. Día tras día los medios de comunicación dan noticia de las movilizaciones de padres de familia para exigir solución en Acapulco, Chilpancingo, Taxco, Iguala, Tlapa, Tecpan, Zihuatanejo. En este sentido, basta inferir cómo estarán las zonas escolares de municipios periféricos a las ciudades importantes; y peor desde luego las escuelas de lugares cuya marginación es tradicional.

La falta de uno o varios maestros de grupo por días, semanas y meses en primarias y secundarias reconocidas por su prestigio y proyección social, que no habían tenido este problema y menos tratadas con desinterés y fingida preocupación, causa sentimiento y molestia en padres y tutores. Obviamente sienten la desatención de sus hijos y se indignan ante explicaciones y justificaciones de autoridades que argumentan falta de recursos e impedimentos normativos. Para colmo terminan pidiendo paciencia, comprensión y haciendo compromisos que luego no cumplen. El resultado es la protesta enardecida por donde quiera con tomas de escuelas y bloqueo de calles, incluso carreteras. Y en lugar de perspectivas de solución parece ser que, lamentablemente, el desastre va a continuar.

En este contexto, las incidencias laborales de los CENDIs (siempre sí hubo dinero para resolver demanda económica del personal administrativo), el Paro del CREN que va para cinco meses debido a Plazas que no reconoce el Fone y más asuntos propios del magisterio en general, son fogatas no prioritarias para la SEG. Sería exageración afirmarlo, pero pareciera que la SEP administra el conflicto a través de la autoridad educativa local. Y realmente lo han hecho estacionario. No vemos avance ni el fin. Al contrario, exceptuando las autoridades, con la interrupción de clases por diferentes motivos, todo mundo percibe una especie de mal crónico degenerativo en perjuicio de la educación de la niñez y juventud guerrerense. De la reforma educativa los promotores hablaron bien y siguen destacando sus virtudes. Ahora, de pronto, dicen que los resultados se verán a largo plazo. Habría que preguntarles: ¿Qué tan largo será éste? ¿Cuántas generaciones de alumnos podrían echarse a perder antes de comprobar el éxito de la reforma?