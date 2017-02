Zona Sísmica

Cómo no van a estar espantados en Guerrero, si según diversas ONGs, ante las políticas racistas del presidente Donald Trump, se espera regresen de los Estados Unidos de Norteamérica más de un millón 200 mil guerrerenses, que de convertirse en población “flotante”, causarían serios problemas económicos, políticos y sociales al estado.

A un mes y medio de haber iniciado el 2017, Héctor Astudillo Flores enfrenta el momento más crítico de su gobierno: la violencia no cesa, la desaceleración de la economía mexicana, ya sea por el gasolinazo o por el cambio de poderes en Estados Unidos siguen causando estragos en el estado y ahora enfrenta la repatriación o el regreso voluntario de los migrantes indocumentados.

Ni bien salen de una, cuando ya están metidos en otra.

Frente a este panorama adverso, las previsiones más optimistas sobre los niveles de crecimiento para este año en el estado, se han quedado muy cortas, por lo que el gobernador Héctor Astudillo ha tenido que tomar medidas inmediatas: se recortó su salario, también el de altos funcionarios en el estado y anunció 20 compromisos para la Estabilidad y el Desarrollo de Guerrero.

Pudiera decirse que Astudillo predica con el ejemplo, aunque por ahí en radio pasillo, se comenta con insistencia que una semana antes de poner en marcha el programa de austeridad, lo vieron salir de Los Pinos con el rostro desencajado, lo que pone en duda, que esta medida haya sido por voluntad propia.

Pese al comentario lleno de ironía, el gobernador guerrerense ha tenido que entrar al quite, ya sea por iniciativa propia o no, a buscar mayores niveles de certidumbre para el presente año.

Por eso, no es ninguna coincidencia que Astudillo haya salido corriendo a San Diego y los Ángeles, California, a decirles a sus paisanos que no están sólo y pedirles, como el Chapulín Colorado, “que no panda el cunico”.

El gobernador guerrerense les presentó a sus paisanos, de nueva cuenta, las 12 acciones que su administración ha preparado en caso de que se registre una repatriación masiva de connacionales a Guerrero, las cuales, prometió, podrán lograr la estabilidad laboral, educativa y de servicios de salud de las familias que regresen.

Es indudable, que más allá de la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, o las diferencias entre demócratas y republicanos, o el trillado levantamiento del muro en la frontera entre ambos países, o la repatriación, por voluntad propia o no de indocumentados, el verdadero atorón en la economía de México y la inconformidad social, lo ha provocado el tan popular gasolinazo, ese el que nuestras autoridades pospusieron en su segunda edición otros días más, para correrlo al día 17 de este mismo mes de febrero.

Desde luego, esta agonía pospuesta unos días más, dudados, pueda alejar al país, y menos al estado de Guerrero, de una parálisis económica. Pero lo cierto es que Donald Trump, ya sea con su muro o repatriación de migrantes, ha desviado la atención de los gasolinazos.

Ante el fantasma de un verdadero desastre económico, que arrastró a Guerrero a un recrudecimiento en temas sociales y económicos, el gobernador tomó medidas inmediatas de austeridad, a pesar de la losa, que desde su toma de posesión a cargado por la delincuencia organizada.

La sociedad guerrerense entiende, que aunque el gobernador Héctor Astudillo no es de esos políticos todopoderosos e incuestionables, tiene un estilo humanista para gobernar y su habilidad política ha llevado a que su estado sea uno de los primeros en anunciar paliativos para la austeridad.

Héctor Astudillo, antes de anunciar sus 20 medidas de austeridad, volvió a lamentarse de que recibió un estado con cerca de 23 mil millones de desequilibrio en sus finanzas, lo que asegura, “ha reducido el margen de maniobra del Poder Ejecutivo Estatal”, pero el gobernante no hace nada por resolver tan grave problema, sólo se queja amargamente.

El secretario de Finanzas, Héctor Apreza Patrón, señaló que dentro de los 20 compromisos para la Estabilidad y el Desarrollo de Guerrero está el de disminuir en un 30 por ciento el sueldo y la compensación del gobernador; en un 30 por ciento el sueldo de mandos superiores y el 10 por ciento el de mandos medios del gobierno estatal, central y paraestatal.

Astudillo, allá en la Unión Americana ofreció que las llamadas Casas Guerrero y que ahora, por decisión presidencial, las de todos los estados se llamarán Casas México, darán defensa jurídica y ayuda en contra el posible gravamen del 20 por ciento de las remesas y se establecerán acciones vinculadas a las incorporación de migrantes a servicios educativos a través de la entrega de becas para la conclusión y continuidad de los niveles secundaria, preparatoria y carreras técnicas, entre otros beneficios.

Sin embargo, entre las 20 medidas de austeridad en el estado y las 12 acciones que su administración ha preparado en caso de una repatriación masiva, está el del compromiso de “cero tolerancia a la corrupción”, ya que no hay que perder de vista que en Guerrero, la corrupción y la impunidad han sido factores para que el estado permanezca en los últimos lugares de todo, en economía y en desarrollo social.

Y si tomamos en cuenta que, como informó el propio Héctor Astudillo, estos programas estarán supervisados por una comisión que dará seguimiento a los compromisos y que estará integrada por los secretarios de Planeación, Finanzas y Administración, Desarrollo Urbano y Obras Pública, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural y como coordinadora tendrán a Ruth Zavaleta, pues es la mejor manera de perder el tiempo, porque esto es pan con lo mismo. ¿O tu qué piensas amable lector?

Movimientos telúricos…En días pasados el senador Esteban Albarrán Mendoza se reunió en el Senado de la República con la doctora Guadalupe Loyo, presidenta de la Federaciones y Clubes de Guerrerenses en la parte noroeste de los Estados Unidos, para poder llevar beneficios a los migrantes residentes en la ciudad de Las Vegas. Nevada, sobre todo en un Programa que han denominado Educación a Distancia…la doctora Loyo, una odontóloga acapulqueña que tiene 20 años de residir en Estados Unidos, también visitó al secretario de Gobierno de la Secretaria de Gobernación, René Juárez Cisneros, a quien le solicitó su ayuda para que el Gobierno de Guerrero autorice bajar la señal de Radio y Televisión de Guerrero, para no sólo llevarle a los migrantes residentes en Nevada información, sino educación a distancia…”México y Estados Unidos son grandes naciones, con grandes pueblos, que están por encima de discursos desinformados y desconocimiento”, afirmó el senador Armando Ríos Piter, al asistir al Segundo Foro Agenda Migrante, Una Visión Desde los Connacionales, celebrado el fin de semana en Phoenix, Arizona…el legislador guerrerense, promotor de la Operación Monarca señaló que fueron encuentros con legisladores, la sociedad civil, sector privado, activistas pro migrantes y la organización Chicanos por la Causa: “todos tenemos un interés común, que es el cuidar y defender a la gente”…también comentó que es en los momentos más complicados cuando se puede construir la visión de las grandes naciones…marcop1955@hotmail.com