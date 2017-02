Gana Adele en los Grammy

La cantante británica Adele acumula los premios por Mejor Canción del Año, Mejor Grabación del Año, Mejor Álbum Pop Vocal y Mejor Álbum.

Su principal contendiente, la texana Beyoncé, la más nominada en la historia de los Grammy con 62 postulaciones, en esta edición solamente obtuvo dos por Mejor Video Musical por Formation y Mejor Álbum Urbano Contemporáneo por Lemonade.

La gala, conducida por el humorista británico James Corden, contó con las actuaciones de Adele, Lady Gaga, Metallica, Katy Perry, William Bell, Chance The Rapper, Gary Clark Jr., Daft Punk, Alicia Keys, Bruno Mars, Maren Morris, Anderson .Paak, Sturgill Simpson, A Tribe Called Quest, Carrie Underwood, Keith Urban y The Weeknd, entre otros

A continuación la lista de los ganadores de la 59 entrega de los premios Grammy, realizada en el Staples Center de Los Ángeles, California.

Álbum del Año: 25, Adele.

Grabación del Año: Hello, Adele.

Canción del Año (premio a los compositores): Hello, Adele y Greg Kurstin.

Mejor Nuevo Artista: Chance the Rapper.

Mejor Álbum Pop Vocal: 25, Adele.

Mejor Álbum de Pop Vocal Tradicional: Summertime: Willie Nelson Sings Gershwin, Willie Nelson.

Mejor Interpretación Pop de un Dúo o Grupo: Stressed Out, twenty one pilots.

Mejor Álbum de Música Dance/Electrónica: Skin, Flume.

Mejor Canción de Rock: Blackstar, David Bowie.

Mejor Álbum de Rock: Tell Me I’m Pretty, Cage the Elephant.

Mejor Álbum de Rap: Coloring Book, Chance the Rapper.

Mejor Álbum Country: A Sailor’s Guide to Earth, Sturgill Simpson.

Mejor Interpretación Country Solista: My Church, Maren Morris.

Mejor Álbum de Música Alternativa: Blackstar, David Bowie.

Mejor Álbum de R&B: Lalah Hathaway Live, Lalah Hathaway.

Mejor Álbum de Pop Latino: Un besito más, Jesse & Joy.

Mejor Álbum de Rock, Música Alternativa o Urbana Latina: ilevitable, ile.

Mejor Álbum de Música Regional Mexicana (incluyendo música tejana): Un azteca en el Azteca, Vol. 1 (en vivo), Vicente Fernández.

Mejor Álbum de Música Tropical: ¿Dónde están?, Jose Lugo & Guasábara Combo.

Mejor Álbum de Jazz Latino: Chucho Valdés, Tribute to Irakere: Live In Marciac.

Mejor Álbum de Jazz Vocal: Take Me to the Alley, Gregory Porter.

Mejor Álbum de Jazz Instrumental: Country for Old Men, John Scofield.