Boston sigue siendo el rey

En duelo que tuvo drama hasta el final, los "albiverdes" conquistan el bicampeonato tras vencer 30-25 al equipo Soles

Iguala, Gro., Febrero 13.- La corona de Segunda Varonil de la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala, sigue teniendo como dueño al conjunto de Boston y para esta nueva historia se empleó a fondo en su duelo final ante la quinteta de Soles que le puso drama en los últimos segundos; con esta victoria los “verdiblancos” ampliaron su reinado, el cual fueron labrando hasta convertirlo en una realidad, que confirmaron el sábado por la noche.

Tras el silbatazo inicial el conjunto de Boston metió presión bajo la tabla donde defendió con fervor sobre las llegadas de su rival y tras una serie de intervenciones en sus rompimientos, impuso su poder para lograr irse al frente con un 9-5 que dejó fiel reflejo del trabajo defensivo que aplicaron ambos conjuntos bajo la tabla y la poca efectividad en los disparos de media estancia.

Para el segundo periodo Soles se vio copado bajo la tabla y sobre todo con falta de intensidad, mientras que los “verdiblancos” no bajaron las revoluciones y mantuvieron su ventaja para evitar verse sorprendidos, así que cuando el reloj marcó 20 minutos de partido las cosas se detuvieron en un 15-7 que obligaba a Soles a dar el extra para meterse a la pelea.

En el inicio del tercer cuarto Soles comenzó a probar con tiros de media distancia y esto le trajo dividendos, mientras que en su aparato defensivo mejoró bastante para empezar a causarle problemas a un Boston que no bajó su efectividad en la puntuación y al término del tercer capítulo Soles dejó los números en 17-20 que los dejaba motivados para afrontar el cuarto periodo de esta final.

La última llamada a la duela estuvo cargada de drama y emoción, Boston volvió a defender bien y tuvo presencia con una serie de rebotes que le trajeron puntos a favor y a falta de 3 minutos por jugar, con una diferencia de 7 puntos en contra, Soles volvió a la vida con un faul y cuenta luego de mandar un tiro de 3 puntos y tras anotar el extra en el tiro de línea la diferencia se quedó en 3 puntos.

Pero cuando más se encontraba buscando el descuento, Soles regaló una pelota bajo su tabla que no fue desaprovechada por los “verdiblancos” y tras una serie de intentos con tiros de 3, Boston liquidó el encuentro con dos tiros de línea que dejaron los números finales en 30-25, l cual les da el bicampeonato de Segunda Varonil.

Al término del encuentro, la directiva de la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala premió a ambos conjuntos con lo acordado cuando rindieron protesta.