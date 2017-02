No tengan miedo, no están solos: HAF a paisanos en EU

Orange, Estados Unidos, Febrero 12.- El gobernador Héctor Astudillo Flores refrendó su apoyo y solidaridad a los migrantes guerrerenses en Estados Unidos, ante la situación de incertidumbre que se vive, derivado de las políticas públicas aplicadas por el presidente Donald Trump. “Les pido no tener temor y no entrar en desesperación, pues no están solos, estoy convencido que más temprano que tarde esto se irá estabilizando”.

En su segundo día de gira por el país vecino del norte, Astudillo Flores se reunió con migrantes guerrerenses radicados en el Condado de Orange. Ahí, el mandatario estatal les reiteró su compromiso como gobernador con sus paisanos y familias dentro y fuera de la entidad, ya que afirmó que de cada cuatro guerrerenses, uno radica en los Estados Unidos, siendo Los Ángeles, Chicago, Santa Ana y San Diego, los lugares donde se concentra la mayor cantidad.

Al interior del Consulado Mexicano en Los Ángeles, donde se reunieron líderes de clubes y federaciones de migrantes guerrerenses, Astudillo Flores les pidió no tener temor y no entrar en la desesperación, pues les dijo que “no están solos. Yo estoy convencido que más temprano que tarde esto será estabilizado, vivimos en un mundo globalizado, todos somos parte de él, estoy convencido que todo lo que sube baja según la ley de la física, estamos frente a un espectáculo que no puede tardar toda la vida, porque no se puede pelear (Trump) con todo el mundo al mismo tiempo, somos vecinos y como vecinos estamos siempre vistos como si fuéramos los responsables de lo más grave de este país”.

Acompañado por el cónsul general de México en Santa Ana, Mario Cuevas Zamora, el Ejecutivo estatal les reiteró que es muy importante “decirles que estamos atentos, preocupados y ocupados de lo que acontezca con nuestros paisanos, que vienen de Guerrero a buscar oportunidades que en nuestro estado no hemos tenido”.

Astudillo Flores refirió que en la relación entre el gobierno mexicano y el estadounidense, la sensatez debe reinar para encontrar el equilibrio comercial y migratorio dentro de un mundo globalizado.

El gobernador guerrerense presentó las 12 acciones que su administración ha preparado en caso de que se registre la repatriación de connacionales a Guerrero, para lograr la estabilidad laboral, educativa y de servicios de salud de las familias que regresen.

Entre estas medidas destacan que las llamadas Casas Guerrero se convertirán en Casas México, en donde se ofrecerá defensa jurídica y contra el posible gravamen del 20 por ciento de las remesas.

También se establecerán acciones vinculadas a la incorporación de migrantes a servicios educativos a través de la entrega de becas para la conclusión y continuidad de los niveles secundaria, preparatoria y carreras técnicas.

De igual manera se impulsará el aprovechamiento de la mano de obra calificada y se impulsarán proyectos productivos y bolsa de trabajo. Asimismo, la incorporación a servicios de salud y programas sociales.

En su turno, el Cónsul en Santa Ana, Mario Cuevas dijo que este apoyo es muy importante en momentos como este, pues permiten dar tranquilidad a quienes por alguna razón se vieron en la necesidad de migrar.

De acuerdo a las cifras el 20 por ciento de pasaportes expedidos por el Consulado de Santa Ana son de guerrerenses y uno de cada cinco mexicanos en el condado de Orange también lo son.

El Ejecutivo estatal indicó que junto con el gobierno federal se implementan programas de Recepción de Migrantes en coordinación con el Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México y en Guerrero, en las ciudades de Iguala y Chilpancingo, además de implementar el Programa Somos México, que incluye estrategias para la recepción y reinserción de los migrantes en coordinación con la Secretaría de Gobernación y la habilitación de albergues temporales en Iguala, Chilpancingo, Coyuca de Catalán y Tlapa.

Acompañaron al gobernador el secretario de Atención a Migrantes y Asuntos Internacionales, Fabián Morales Marchán; el delegado federal de Sedesol, Armando Soto, así como representantes de diversos grupos y asociaciones de migrantes.