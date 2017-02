Estudiantes de UNAM ganan PetroBowl a EU

Ciudad de México, Febrero 12.- Seis estudiantes de la carrera de Ingeniería Petrolera de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) obtuvieron el primer lugar de la Copa Norteamericana de Ingeniería Petrolera PetroBowl 2017, tras superar a 24 universidades de Estados Unidos y Canadá. Esta es la primera vez que la competencia regional norteamericana es ganada un equipo que no es de Estados Unidos. En octubre los mexicanos competirán en el PetroBowl internacional, en San Antonio, Texas.

En las últimas rondas de la competencia, los mexicanos tuvieron que enfrentarse, en exámenes de conocimientos, a los equipos de las universidades de Tulsa, Oklahoma y Texas A&M, a las que pudo superar.

Un mérito más de este triunfo es que el equipo mexicano estuvo integrado por estudiantes de nivel licenciatura y compitieron contra estudiantes de licenciatura y posgrado de otras universidades. En este concurso participan estudiantes de ingeniería petrolera que estén en universidades registradas ante la Sociedad Internacional de Ingenieros Petroleros (SPE International, por sus siglas en inglés).

Los miembros del equipo de la UNAM son Constanza García Sesin, Julio Cesar Villanueva Alonso, Cesar García Marmolejo, Enrique Ávila Torres, Cesar Alberto Flores Ramírez y Marcos Emiliano López Jiménez.

En entrevista con Crónica, el coach del equipo mexicano, Ernesto Magaña Arellano, explicó que hasta hace dos años los equipos de México competían en la serie regional de Latinoamérica y el Caribe, pero desde 2016 los representativos de este país fueron integrados a las competencias contra Estados Unidos y Canadá.

“PetroBowl es un concurso rápido que se lleva a cabo en un día y mide los conocimientos sobre la industria del gas y del petróleo. No sólo se evalúan los conocimientos técnicos sino conocimientos sobre geopolítica, historia y estadística, entre otros temas”, explicó Magaña, quien acaba de terminar el 9º semestre de la carrera de Ingeniería Petrolera, pero además fue competidor en anteriores ediciones del PetroBowl. La UNAM ya fue ganadora de la Copa Mundial PetroBowl 2015, en la final que se realizó ese año en Dubai.

Magaña Arellano subrayó que los triunfos mexicanos han sido producto de una labor de muchos profesores y alumnos que han acumulado experiencia bajo la dirección del profesor Fernando Samaniego Verduzco, quien desde 2010 dirige a los equipos que representan a la UNAM.

“Todos los participantes deben tener capacidad de responder sobre todos los temas. El trabajo de quien dirige el equipo y el trabajo mío, como coach, es que los muchachos lleguen bien preparados. Los apoyamos con lecturas técnicas y discusiones, semana a semana. Los estudios y la competencia son en inglés, lo que también representa un reto y por eso es un mérito adicional competir y ganar en otro idioma”, detalló Ernesto Quetzalli Magaña.





TOP TEN. En los últimos seis años los equipos de la UNAM han quedado entre los 10 equipos con más altas calificaciones de todo el mundo, es decir, el grupo de universidades consideradas como el Top ten. Las mejores participaciones de la UNAM fueron en 2012 con segundo lugar internacional y 2015 con el primero. Además en ambas ediciones se ganó la distinción individual de jugador más valioso (MVP).

La dinámica del concurso consiste en enfrentar cuatro estudiantes contra otros cuatro, existe un moderador que lee preguntas de diferentes categorías. Las preguntas se plantean y responden en inglés. En total son 15 preguntas por enfrentamiento. Al igual que ocurre en algunos concursos de conocimiento que se pueden ver en televisión, cuando se dice una pregunta en voz alta, cada miembro del equipo cuenta con un botón para presionar en cuanto sienta que cuenta con los argumentos suficientes para responder a la pregunta, una respuesta correcta equivale a 10 puntos mientras que una incorrecta resta 5. Al final el equipo con más puntos gana.

La competencia que acaba de ganar la UNAM la semana pasada constó de una fase de grupos con 4 sectores de 6 universidades cada uno, 24 equipos en total, avanzando los dos mejores de cada sector. En esa primera fase, la UNAM avanzó como primero de su sector con marca perfecta de 5-0 y posteriormente en eliminatoria directa vencimos a las universidades de Tulsa, Oklahoma y Texas A&M, por lo que no perdió un sólo encuentro en el regional clasificatorio de Norteamérica.

“Desde 2010, a los jóvenes que han participado en estos concursos les han llegado ofertas de diferentes compañías para incorporarse a trabajar cuando terminen sus estudios. Algunos se han incorporado a Petróleos Mexicanos y otros a compañías extranjeras. Esto es interesante porque permite ver que los jóvenes que concursan están bajo los reflectores y que, a pesar de que se piensa que hay incertidumbre sobre el futuro de la industria petrolera, todavía hay muchas oportunidades de desarrollo asociadas al gas y petróleo. También muestra que hay muchas oportunidades de crecimiento para los jóvenes que están bien preparados”, concluyó Magaña.