¡Que conste… son reflexiones!

EN LA ACTUALIDAD, SOLAMENTE HAY UNA CERTEZA: EL EJÉRCITO MEXICANO DEJARÁ LAS CALLES PARA COMBATIR EL NARCOTRÁFICO, CUANDO LLEGUEN LOS MARINES GRINGOS ENVIADOS POR TRUMP Y ACOGIDOS POR EL VIRREY y su corte…

LO AFIRMA TRUMP: “El muro no es broma”… ¿También lo pagaremos?

¿Ya saben quién es el miembro de la alta burocracia del INE que se niega a que le reduzcan su elevado salario por la austeridad? Pues es nada menos que Benito Nacif Hernández, pariente de KAMEL NACIF BORGE, el pederasta de Can Cún, y también, es pariente de ROBERTO BORGE… y si entre pederastas y pillos te andas, te enseñas a robar a la nación…

Comentando en uno de los programas de radio más exitosos de la frontera norte, conducido por Roberto Avilés Candia, hacían una breve interrupción comentando que en la frontera, avisaban los funcionarios, comenzaban a llegar grupos de indocumentados detenidos y expulsados por los norteamericanos. Llegaban de improviso, sin avisar a nadie, como si fueran animales y tratados como delincuentes por las autoridades de migración norteamericanas, existía preocupación y miedo de muchas familias en esa zona ya que viven en la región fronteriza de Estados Unidos y trabajan en lo que pueden allá, con salarios bajos y sin prestaciones de ley. Ahí, han venido haciendo su vida, ahí, estudian muchos de los jóvenes, ahí, recibe atención médica la familia, ahí, tienen su trabajo y su forma de vida, ellos aportan su esfuerzo diariamente y son respetuosos de la ley y se esfuerzan por hacer mejor que otros los trabajos que desempeñan, y ahora, están en una gran crisis de miedo, de represión, de persecución, de violencia verbal de muchos intransigentes y discriminadores que no faltan en las sociedades incultas y dogmáticas y me preguntaba: ¿Qué hacer? bueno, dejemos las lamentaciones y no esperemos a que los burócratas formados en los Estados Unidos, que hablan en español pero piensan en inglés, lleguen a los acuerdos, porque se acuerda cuando existe diálogo, y en éstos momento no lo hay, porque están imponiendo, violentando, mostrando su poder y su intolerancia y así, cuando los niños de Videgaray van y vienen en sus rutas de “negociación” que tal parece son de negocios, parece que no se dan cuenta que Donald Trump, protesta violentamente contra las empresas que sacan del mercado a los negocios de su amada hija y que declara, con violencia y gritos: “EL MURO NO ES BROMA”, y para que no existan dudas, Trump, ordena radicalizar las acciones en contra de los indocumentados a los que se detienen sin derecho a ninguna defensa.

A los norteamericanos, mejor dicho a los policías norteamericanos que están para obedecer y tienen sangre de represores e intolerantes, no les interesa que en muchos de los casos se detenga a menores de edad, a mujeres casadas que dejan violentamente a su familia y hombres a los que no se da chance de despedirse de sus seres amados y que solamente piensan en cómo volverán a cruzar la línea para poder tomar decisiones con la familia. En fin, el miedo y el terror, están presentes en esos momentos como cuando ellos pasaron la línea ante la falta de oportunidades y de trabajo seguro en el país, expulsados por el hambre, dejando a sus seres queridos y a su patria y sus costumbres; con seguridad las historias que nos contarán serán brutales, nos oprimirán el corazón, nos sentiremos tristes y angustiados, inseguros y ¿qué hacer ante esa desgracia?, pues dejar los lloriqueos y los lamentos, ponernos todos en una actitud solidaria, darles y apoyarles con lo que tengamos, así somos los mexicanos, lo vimos en la tragedia del terremoto del 85, lo vimos cuando la expropiación petrolera que los vendidos y desnacionalizados políticos regalaron a los norteamericanos, y es el tiempo de dar, de ser solidarios, de abrir las puertas de las casas, brindar apoyo y trabajo del que tengamos al momento, dar la comida que podamos, el dinero que podamos ahorrar para ayudar, dar nuestros conocimientos para apoyar, brindar nuestro tiempo. Solamente les pediría que pensáramos un poco en qué haríamos nosotros en las condiciones apremiantes y angustiosas de ellos que retornan a su casa obligados por la discriminación, el odio racial, la violencia de un tipo deschavetado que solamente ve por sus intereses y no conoce ni sabe del sufrimiento, ya que su origen, hay que recalcarlo, está en los prostíbulos y cantinas que construyó su abuelo al llegar a los estados Unidos, es decir, su fortuna, está basada en la explotación, en el desprecio a los demás, en la explotación de las mujeres y por eso podremos entender su desprecio por las mismas, su amor al dinero, pero al dinero que se logra con el robo y con la explotación, no con el trabajo honesto y bueno de los hombres que buscan el pan nuestro de cada día.

Y es claro que no será con desplantes patrioteros ni con posturas demagógicas y de foto, con los que se resolverán los graves y terribles problemas de los que ahora vuelven por la fuerza, vuelven a perderlo todo, hasta sus sueños, y en esto, debemos pensar, en que tenemos una gran deuda histórica y moral con los indocumentados, con los mexicanos que tuvieron el valor y las agallas de irse dejando todo en busca de mejores condiciones de vida para su familia, y tenemos que pensar en que los políticos, a pesar de que se nos diga que hay que apoyarles para que puedan “negociar” o entregarnos a los gringos, tener la conciencia de que ellos y nosotros, todos, somos los responsables, por cobardes e indiferentes, de la situación que vivimos y de los saqueos y robos que hemos permitido que se hagan en nuestros recursos y fondos públicos para que un grupito de hampones de todos los partidos, sigan haciendo sus negocios privados… Patriotismo verdadero, amor a la soberanía y a la libre autodeterminación de los pueblos es la clave para resistir como en los tiempos de Benito Juárez.