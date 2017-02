Educando con Valores

“Siglos enteros de civilización, guerras, hambrunas y epidemias, el nacimiento de las ciudades o la vida campesina bajo el feudalismo se han contado sin incluir a las mujeres: la historia de los varones era extensiva a la historia de la humanidad”

Jesús González Fonseca

A través de la historia de nuestro país, el papel de las mujeres cobra una fundamental importancia, ya que gracias a su talento, valentía, lucha y entrega, este género ha cambiado el rumbo de la sociedad mexicana. Por ello, y en virtud de que el próximo 15 de febrero estaremos conmemorando una vez más el “Día de la Mujer Mexicana”, considero imperativo reflexionar sobre que las libertades y derechos que tenemos en la actualidad no llegaron a nosotras porque sí, sino que, -como se demuestra en la historia de México-, las mujeres historiadoras, políticas, periodistas, artistas, docentes, pintoras o mujeres luchadoras, etc., han grabado su nombre con méritos suficientes, dejándonos como legado un ejemplo de lucha a favor de la sociedad entera. Pese a todo lo logrado, no se puede negar que se necesita continuar trabajando para lograr una real igualdad, siendo conscientes de que dejar que la mujer tome todas las responsabilidades del hogar y el trabajo, dejando al hombre conservar el mismo rol de siempre, es una manera de perpetuar el machismo.

Es importante comprender que el machismo en México no viene solamente de los hombres y no sólo significa abuso físico, sino que se mantiene de una manera mucho más sutil, como bien describió Castañeda: “No hubo violencia, regaño ni disputa, pero se estableció, como por arte de magia, una relación desigual en la que alguien quedó arriba y alguien abajo”. Pugnar, con nuestra activa participación, para deshacer ese machismo, -no sólo por ser una acción a favor de las mujeres, sino porque beneficia también a los hombres, pues la visión machista no permite que los hombres dejen de ver como “vergonzosas” ciertas situaciones o actividades, como ocuparse de las tareas del hogar, o del cuidado de los (as) hijos (as)-, significa un estilo de vida que debemos adoptar, asumiendo que no se va a poder lograr un cambio si no acogemos una postura que responda a esta nueva realidad, pues como aportó Fouque “Junto a los derechos, tenemos deseos y deberes. Algún día las mujeres tendrán que superar la inhibición y la repugnancia que tienen por el poder. Tendrán que aceptar entrar en responsabilidad y considerar que tienen un derecho de presencia y un deber de democratización”.

Diversas investigaciones han concluido que en su mayoría las problemáticas que se viven tienen su raíz en el machismo, y que este está implantado en la cultura, pues cada generación lo mantiene vivo… incluso es perpetuado por las mismas mujeres, que según Castañeda: “A menudo reconocen, que han educado a sus hijos varones dentro del esquema machista para que no sean ‘afeminados’ y que han enseñado a sus hijas, desde su más temprana infancia, a obedecer y atender a los hombres”. Debemos pues asumir que prevalece un problema de educación, que se demuestra cuando vemos que las niñas deben de cumplir el rol de madres, y que de no hacerlo se sienten incompletas… que no hay cabida para la diversidad de modo de vida de la mujer, que no importan sus aspiraciones en cualquier ámbito, lo que se espera de ella es que “se consagre” en el papel de esposa y madre, condicionando culturalmente a los niños y niñas para encajar en ciertos roles predeterminados, y programándoles para que pasen la vida “intentando llenarlos”.

Sin duda se tiene que potenciar la autonomía de la mujer y se deben cambiar los papeles que se nos han asignado. Se tiene que crear un nuevo modelo de trabajo, que no sólo nos permita a las mujeres poder trabajar una jornada completa y cuidar de nuestra familia, sino que haga lo mismo por el hombre, bajo la convicción de que no hay razón por la que ambos no podamos compartir tanto el rol de proveedores, como de cuidado del hogar. Y es que aún cuando las cifras demuestran cada vez más participación de la mujer en la vida laboral, se tiene que buscar la igualdad en el salario, pues así como está demostrado que un salario más alto significa una mayor independencia de la mujer en cuanto a su vida y decisiones, -ayudándonos a vernos autónomas, libres, empoderadas-, también se ha comprobado que aún haciendo lo mismo, hombres y mujeres no ganamos igual. No podemos perder de vista que muchos son los problemas que se generan por la sistemática desigualdad de géneros en México, ni continuar pugnando por la injusticia que se vive día a día al intentar muchas mujeres mexicanas probar que pueden hacer lo mismo que el hombre en el ámbito laboral, pero que además, se pueden encargar de su hogar. Tanto hombres y mujeres tenemos que cambiar nuestra percepción, las mujeres deshaciéndonos de la carga histórica de culpabilidad y remordimiento que tenemos… los hombres, bajándose del pedestal en el que se sienten, olvidándose del papel de insensibles y omnipotentes que deben asumir. Recordemos que cuando abordamos el tema del papel de la mujer en México, estamos hablando de más de la mitad de la población total, de más de la mitad de la población en edad de trabajar, de la mitad de la matrícula escolar nacional, y del mayor número de votantes registrados en el padrón electoral vigente. Las mujeres somos mayoría, pero además, educamos a toda la ciudadanía… asumamos ese reto con verdadera convicción de cambio, de progreso. La búsqueda de la igualdad no puede ser vista como algo logrado, hace falta mucho por hacer: identificarnos, tener empatía por nosotras, ser solidarias, desarrollar nuestra sororidad… la gran mayoría de las tareas pendientes tienen que ver con nuestra capacidad de cambio, por lo que vuelvo al punto en el que inicié esta reflexión: conozcamos, reconozcamos y valoremos el papel de quienes tuvieron el mérito de lo logrado, y a partir de ello, inspirándonos y hermanándonos, colaborando de forma activa para continuar este difícil, pero gratificante, camino hacia la igualdad.

