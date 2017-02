Parlamento

En los caminos del arte y la cultura guerrerense, se puede localizar a Benigno Mora García, artista plástico de Teloloapan quien en charla con este redactor señala que, “con mi trabajo intento contribuir al acervo cultural y artístico de mi municipio teloloapense y de esa manera contribuir a los valores heredados por nuestros abuelos, por nuestros ancestros”.

Benigno Mora señala que él es el autor del logotipo del municipio de Teloloapan, “siendo estudiante de bachillerato, llega una convocatoria del ayuntamiento municipal, para realizar el escudo municipal oficial y de esa manera me decido a participar, esta convocatoria la tomé como un reto, debo decir que hubo muchos concursantes considerados mejores, pero yo gané”.

Recuerda que el concurso se realizó en el año de 1978, siendo presidente Waldo Ojeda Sánchez. A partir de esa fecha queda constituido, “registrado ante el Congreso del Estado de Guerrero, la convocatoria fue elaborada por los patronatos de Pro Turismo y el del Pro Museo, quienes fueron los encargados de realizar el concurso”.

Su trabajo principal es el grabado en piedra, lo aprendió por puro gusto y de manera empírica, “desde joven me gustó el dibujo y me acercaba a donde trabajaban la piedra, la cantera y empecé a imitar lo que me gustaba, luego me propuse a ser mejor, a llegar a otro nivel, y le doy gracias a Dios, pues creo que lo he logrado; hoy en día también trabajo la pintura en óleo”.

El grabado lo hace con herramientas que él mismo ha construido, para lograr el objetivo deseado, “fui haciéndolas de acuerdo a las necesidades que se me presentaban para lograr este temple, es una técnica mixta, propia, mía, no se la he copiado a nadie, sólo traté de ser mejor de lo que miraba”.

Las piedras grabadas son de la región, “algunas son de las que suenan, como la de la tecampana, pero por lo general uso esta que es de la región, en mis viajes a Veracruz, Puebla, Michoacán, en Nayarit, Sonora y Sinaloa, la he buscado, y no he encontrada una igual de resistente como esta con la que trabajo”.

Recuerda que el grabado en piedra requiere mucha precisión, “en este trabajo, se requiere mucha precisión en el golpe, no puedes borrar, además de que mis dibujos son originales, son creaciones propias y únicas, además de que aprovecho la textura de la propia piedra para lograr una mejor expresividad”.

