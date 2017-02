Violencia provoca cierre de 257 negocios en Z. Centro: Coparmex

En el 2016 cerraron al menos 257 negocios en la región Centro del estado de Guerrero, ante el acoso de la delincuencia organizada, cobro de cuota, extorsiones y la falta de inversión que provocan los hechos de violencia.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), sección Chilpancingo, Adrián Alarcón Ríos alertó que los empresarios siguen siendo blanco de la delincuencia.

En entrevista, el líder empresarial alertó sobre el incremento de la violencia ante las deportaciones de migrantes de guerrerenses radicados en Estados Unidos, que al no contar con oportunidades pueden relacionarse con la delincuencia organizada.

“El año pasado cerramos alrededor de 257 negocios en la zona Centro, algunos de la construcción que les ha afectado la falta de obra tanto pública como privada, y otros casos de extorsión, incluso algunos empresarios se han ido de la ciudad y vigilan sus negocios desde lejos”, dijo.

Recalcó que en la capital no existe inversión privada, y lamentó que la única obra que se realiza es la del hotel Holiday Inn, esto por los hechos de violencia que se registran a diario.

Por lo que Adrián Alarcón aceptó que analiza abandonar junto con su familia Chilpancingo, pues la violencia es insostenible.

Dijo temer que le vuelva a suceder lo del 2014 cuando un grupo de la delincuencia organizada le exigió una fuerte cantidad para pagar su nómina, para eso pidió prestado y hasta el día de hoy lo debe.

“Nosotros ya no vivimos igual, tenemos que vivir con mucha prudencia con mucha precaución, no salir. Mi familia tiene prohibidas las bodas, 15 años, bautizos, no acostumbramos la vida nocturna”.

“Me he puesto a meditar con mi familia, en términos de que a mediano plazo, podamos salir de la ciudad, lo estamos analizando con la familia salir, es insostenible estar en la ciudad”.

El mes pasado, el INEGI presentó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSP) elaborada el año pasado, en ella señala que el 96. 2 por ciento de la población de más de 18 años se sienten inseguros.

El empresario quien se desplaza en una camioneta blindada, y cuenta con agentes de seguridad personal, dicen estar entrando “en un momento de desesperación” por la situación que se vive en Guerrero.

Señaló que no solo es la violencia sino también el incremento a la gasolina y todos los aumentos que se han generado lo que han afectado al sector empresarial que debe pagar altos impuestos.