Serie “InFidel” busca mostrar el lado amoroso de Fidel Castro

Para el escritor David Barraza hay personajes como Fidel Castro de quienes se deben escribir y reescribir historias, de ahí que para la serie “InFidel” se haya buscado un tema diferente a todo lo que se ha dicho sobre él: sus mujeres, pero no sólo en el ámbito amoroso sino en el familiar.

En entrevista, Barraza detalló que se trata de un reto muy importante para el equipo de la colectiva de contenidos Entrelíneas, que desde hace dos años asumió con responsabilidad la encomienda de la cadena televisiva FOX para escribir ocho capítulos; sin embargo, actualmente se está pensando en hacer una segunda temporada.

A través de investigaciones y entrevistas a colaboradores y amigos cercanos al militar y político cubano, “InFidel” ofrecerá una visión nunca antes abordada desde sus mujeres, “no sólo en el sentido de sus amores, sino desde el punto de vista de su madre, de su hija y hermanas”, indicó Barraza.

El escritor de 33 años de edad sostuvo que “no pretendemos que sea una serie biográfica que se apegue a hechos históricos tal cual, pues gran parte es ficción y basada en información del dominio público”.

Puntualizó que no buscaron entrevista con la hija del fallecido presidente de Cuba, porque “no es un tema fácil, es muy sensible por eso se hizo una investigación con personas cercanas a él pero no necesariamente con su familia Incluso nos aprovechamos de esos mitos para poder ficcionar”.

Detalló que se entrevistó a gente que convivió con él en México, Cuba y España, “pero no era para hablar de sus mujeres sino sobre cómo era su parte humana, cómo se comportaba a la hora de la comida, cómo quería tener la atención y no dejaba hablar al otro. El objetivo era agarrar esos rasgos de la personalidad y que pudieran plasmar en papel”.

“InFidel” es un proyecto original de Entrelíneas, que esperan sea filmado en septiembre próximo, teniendo como locaciones muchas provincias de Cuba, pero también de México y Estados Unidos, país que en su juventud tuvo importante peso.

“Nuestro compromiso es tener los guiones en tiempo y lo ideal es que en septiembre ellos pudieran estar filmando, pero todo depende de FOX”, indicó Barraza, quien desde hace siete meses asumió la dirección de Entrelíneas, empresa fundada por Alberto “El Güero” Castro.