IRON MAIDEN (Parte IV)

Dance of Death

Iron Maiden hace su aparición final en Leyendas del Rock arrancando en el año 2003, específicamente el 8 de septiembre, cuando los británicos publicaron su decimotercer álbum de estudio, el denominado Dance of Death, que contiene canciones que se han ganado el reconcomiendo del público, como lo son la homónima Dance of Death, No More Lies, Rainmaker, Wildest Dreams y Paschendale.

En este disco, por primera vez, el baterista Nicko McBrain colaboró en la composición de una canción, y lo hizo en New Frontier, misma que ha sido la única en la que ha participado desde entonces y por ende, es el único disco en el que se acredita la composición de letras a todos los miembros de la banda.

Este material fue muy bien recibido por la crítica especializada, quienes concedieron muy buenas reseñas acerca del material producido por Maiden. Este buen desempeño se vio reflejado en las ventas, llegando incluso a certificarse el material como Disco de Oro en países como Alemania, Brasil, Argentina y el Reino Unido.

Tras anunciarse la salida del disco, Iron Maiden también publicó las distintas fechas que abarcarían su “Dance of Death World Tour”, mismo que comenzó el 23 de mayo del 2003 en La Coruña, España y que involucró 103 conciertos, destacando 6 noches en el Hammerstein Ballromm de Nueva York. La gira concluyó el 8 de febrero de 2004 en Tokyo, Japón.

La fecha llevada a cabo en Dortmund, Alemania fue grabada y dio como resultado el álbum en vivo titulado Death on the Road y que también incluyó un DVD triple.

En general, la época de Dance of Death fue muy buena, teniendo un ambiente oscuro por la naturaleza de la temática y llevando a la mascota Eddie a ser la propia muerte rodeado de seres humanos con máscaras de animales que intentan ocultar sus prácticas pecadoras.

A Matter of Life and Death

Tras dar por finalizada la temporada de Dance of Death, Iron Maiden se dispuso a grabar su siguiente disco de estudio en julio del 2006, para tener un resultado final en agosto de ese mismo año y obteniendo el título A Matter of Life and Death.

El disco fue publicado y miembros de Maiden, como Steve Harris y Bruce Dickinson, hicieron pública su opinión de que este disco no sería tan fácil de digerir y tampoco podría ser el material ideal para un fan recién iniciado, pues no era música rockera pegajosa, sino que tenía su particular estilo. A pesar de eso, mucha gente habló muy bien del disco y recibieron de buen modo el disco que, hasta ese entonces, fungía como el más largo que la banda había producido en su historia. Esto gracias a sus 72 minutos de música.

Los sencillos promocionales que Iron Maiden utilizó en este disco fueron Different World, Brighter Than A Thousand Suns y The Reincarnation of Benjamin Breeg Además, la banda también lanzó una versión en DVD que incluyó fotografías y videos de la agrupación durante las grabaciones del disco, además de contener el video promocional de The Reincarnation of Benjamin Breeg.

Este disco ha recibido excelentes críticas por parte de la Allmusic, Amazon, la revista Rolling Stone y Sputnik Music, además de que logró escalar a la posición número 9 de la lista Billboard.

Por aquellas fechas, la banda anunció que harían una gira llamada A Matter of the Beast, misma que serviría para promocionar su disco y a la vez, rendir homenaje al aniversario número 25 del famoso y exitoso álbum The Number of the Beast.

Somewhere Back In Time

Casi al concluir la gira pasada, la banda anunció una larga gira mundial que se denominó Somewhere Back In Time, con la que estaría rememorando los éxitos de la década de los 80´s, dándole un enfoque muy específico a los álbumes Powerslave y Somewhere In Time.

La gira dio inicio en Mumbai, India el 1 de febrero del 2008 y durante todas las presentaciones, la banda montó una espectacular escenografía del antiguo Egipto y también un ambiente futurista que incluso contó con la presencia del Eddie Cyborg.

Aquella gira incluyó tres fechas en México, la primera en el auditorio Telmex de Guadalajara el 21 de febrero del 2008, la segunda en la Arena Monterrey el 22 de febrero del mismo año y la última en la Ciudad de México en el Foro Sol el 24 de febrero. La gira concluyó el 2 de abril del 2009 en Recife, Brasil.

Cabe destacar que durante aquella gira, todos los viajes los realizaron en el denominado Ed Force One, un avión Boeing 757 que fue modificado para cubrir las necesidades de la banda de transportarlos a ellos y todo el equipo utilizado durante la gira. El piloto del avión es nada más y nada menos que el mismísimo vocalista de Iron Maiden, Bruce Dickinson, quien se encargó de llevar a sus compañeros y al staff alrededor del mundo durante esa gira.

El avión fue proporcionado por la aerolínea en la que Bruce trabajó, lamentablemente, la aerolínea se fue a la quiebra y el avión con ellos, por lo que ahora es una aeronave chatarra.

Aquella emblemática gira mundial hizo que surgiera el DVD Flight 666 que contiene dos discos, uno de ellos muestra el tracklist utilizado para la gira teniendo una canción por ciudad que visitaron, mientras que el segundo disco muestra a la banda durante su gira, conociendo y opinando acerca de cada país que visitaron. En el DVD se incluye la canción Wasted Years durante la fecha de Monterrey y Can I Play With Madness en la Ciudad de México.

The Final Frontier

Posteriormente, en el 2010, la banda anunció la salida de su disco The Final Frontier con el que se especuló demasiado, pues los rumores decían que el título sugería la disolución de la banda. Para nuestra fortuna, Iron Maiden no tenía esa idea y por el contrario, fue un disco que impulsó los ánimos de la banda, pues el disco llegó a la posición número 4 de la lista Billboard 200, mientras que fue número 1 en muchos países e incluso, el sencillo El Dorado ganó un Premio Grammy dentro de la categoría Mejor Interpretación de Metal.

La grabación de este disco se llevó a cabo en un estudio de las Bahamas, el mismo que usó la banda en la década de los 80´s. Según lo expresaron los integrantes de Iron Maiden, el estudio seguía siendo el mismo, lo que permitió trabajar en un ambiente que tenía la misma vibra de 30 años atrás.

Para esa ocasión, Melvyn Grant, quien ya había trabajado algunas portadas de la banda anteriormente, fue el elegido para darle vida a un Eddie de un mundo extraterrestre. Eddie es presentado como un monstruo del espacio, algo que llamó la atención y que gustó, pero sin lograr desbancar al icónico Eddie de los primeros discos.

Para la gira de este disco, nuevamente se contó con la participación del Ed Force One, un avión de características similares pero decorado con los artes de este disco.

En 2013, Iron Maiden anunció su gira Maiden England 88, en la que tocaron el mismo show que realizaron en su gira de 1988, además, un DVD fue lanzado que contenía conciertos de aquellas épocas con toques de remasterización.

Este fue uno de los DVDs en vivo favoritos de los fans, pues tuvieron la oportunidad de ser transportados a la década dorada del rock de Iron Maiden.

The book of Souls

La última producción de Iron Maiden hasta el momento apareció el 4 de septiembre del 2015, siendo el disco de estudio número 16 de la banda. La duración del álbum The book of Souls es de 92 minutos, lo que lo hace el más largo del repertorio de Maiden.

Tras su lanzamiento, el disco se colocó como número 1 en más de 20 países, recibiendo a su vez, un sinfín de buenos comentarios acerca de su contenido.

El CD incluye temas como Speed of Light, The Book of Souls, Shadows of the Valley, Tears of a Clown y Empire of the Clouds. La mayoría de las canciones hablan sobre hechos históricos en los que la muerte ha estado involucrada.

El arte del disco involucra a Eddie en un ambiente de pirámides similares a las de la civilización maya. Se encuentran muchos elementos que se encuentran en diferentes zonas arqueológicas de Yucatán.

La gira de este álbum se llama The Book of Souls World Tour 2017 y la próxima presentación será el 22 de abril en Bélgica y hasta ahora, el último concierto programado en el Brooklyn, Nueva York en el Barclays Center el 21 de julio.

Por tercera ocasión, Iron Maiden utiliza su Ed Force One para trasladarse durante su gira, nuevamente modificado para las necesidades de la banda y decorado con elementos de su más reciente disco.

En marzo del 2016, este avión sufrió un percance en Chile, cuando colisionó con un automóvil de remolque lo conducía por la pista, causando daños en dos turbinas e hiriendo a dos operadores de pista. El avión fue arreglado 9 días después y continuó transportando a “La Doncella de Hierro” en su gira mundial.

Así, concluimos esta historia de Iron Maiden, una de las bandas más grandes y emblemáticas del rock y que aún hoy en día, continúa haciendo vibrar los corazones de miles de fanáticos alrededor del mundo. La historia de los británicos es amplia y basta y por el momento, parece no tener un fin cercano, lo que agradecemos y disfrutamos en la actualidad.

Te esperamos en la próxima entrega de Leyendas del Rock de Diario 21, ¡hasta la próxima!