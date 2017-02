Pedriatrucos... y algo más

Del 3 al 8 de marzo próximos, se llevará a cabo una campaña de cirugía pediátrica gratuita en la que se operaran un promedio de 150 niños. Se trata de una suma de voluntades pues interviene la Secretaría de Salud del Estado a través de el Dr. Carlos de la Peña Pintos y de su secretario de finanzas, Lic. Juan Manuel Santamaría, la iglesia católica, representada por el presbítero Alberto Alarcón Mota, el diputado Salomón Majul González, el Presidente Municipal Herón Delgado Castañeda, el director del Hospital General Jorge Soverón, el Dr. Santiago Velasco Elizalde, el presidente del Club Rotario Valle de Iguala, Lic. Víctor Gutiérrez Nava, el Club de Leones Nacionalista de Iguala cuyo presidente es el Ing. Pedro Medrano Salgado, el Colegio Médico del Norte de Guerrero dirigido por quien esto escribe y sobre todo, gracias a un grupo de cirujanos pediatras altruistas procedentes de varios hospitales públicos y privados, venidos, principalmente de la Ciudad de México, todos debidamente certificados, encabezados por el Dr. Jorge Alamillo Landín (representando a la Academia Mexicana de Pediatría) y sus coordinadores y auxiliares, el Dr. José Antonio Ramírez Velasco y Andrés Damián Nava Carrillo, ambos urólogos pediatras. Dentro del grupo, entre otros, estará la Dra. Araceli Pérez, cirujana plástica experta en labio y paladar hendido (leporino), el Dr. Jorge Uribe, traumatólo-ortopedista pediátrico, anestesiólogos pediatras encabezados por el Dr. Arturo Arenas Arellano, dos enfermeras: una quirúrgica que ayudará a coordinar en los quirófanos y una intensivista que vigilará que todo vaya bien en la recuperación de los niños que se operarán. Varios médicos más, con amplia experiencia, estarán presentes para poder llevar a cabo no solo las cirugías de labio y paladar hendido, malformaciones de pies y manos, como el pie equino-varo, secuelas de quemaduras y fracturas sino también cirugía para corregir hernias inguinales, epigástricas, testículos no descendidos, hidroceles, varicoceles, tumores de partes blandas, orejas mal formadas, frenillo corto de la lengua y problema de amígdalas (anginas), todas, cirugías de corta estancia. Las cirugías serán totalmente gratuitas, se proporcionará hospedaje y alimentación gratuita el día de la cirugía. Todos los pacientes a operar, serán valorados la tarde del viernes 3 de marzo y la mañana del sábado 4 de marzo, se programarán y se irán operando a partir de las 8 de la mañana del sábado y hasta el miércoles 8 de marzo que se hará la clausura de dichas jornadas, llamadas también Cruzadas de Cirugía Pediátrica. Los padres o familiares que tengan a un niño entre 0 y 17 años de edad que tenga algún problema de los mencionados, debe acudir al Hospital General Jorge Soverón a solicitar una pre- consulta, para, posteriormente ser valorados por los cirujanos pediatras locales, el Dr. Daniel C. Martínez Millán y su servidor, Dr. J. David Flores Botello quienes los anexaremos a la lista de los pacientes a operar. Todos los jefes de servicio del Hospital han estado colaborando para que las jornadas sean un éxito, tanto el administrador el Lic. Faustino Sánchez, el jefe de la consulta externa Dr. Armando Apac, la Dra. Sandra Y. Rueda Ortiz, el Dr. Francisco Mazón Flores, jefe de Pediatría, Dr. Fernando Escorcia, jefe de imagenología, Enfermera Margarita Gutiérrez Ramírez, Lic. Juan Martínez Rebolledo, jefe de conservación y mantenimiento, Dra. Glorinela Medina encargada de la valoración en consulta externa y de el personal de quirófano, de archivo, de intendencia y todas las enfermeras que dedicarán su tiempo y esfuerzo para que las jornadas médicos quirúrgicas se lleven a cabo de manera exitosa. Así sea.

DON CHIMINO.- ¡Achis achis! Ora sí, con la chingadera (con perdón de Usté) de que ya no podemos tener en nuestro feis o en nuestro guaschat nada que diga algo malo en contra del míster Donald, quesque porque ora ya es flamante (de flama mero) Presidente de los Yunaites y, asegún, debe ser tratado con respeto. Este trompudo cara de bolillo remojado la trae contra México, pero cañón pues. A ver, no lo quieren ni en su país onde dicen pestes dél y anda etsigiendo que ni tan siquiera puédamos abrir la boca nosotros pa decirle sus cosas por tantos desprecios que nos ha hecho el móndrigo este. ¡Aray!... Quiere pasarnos a torcer, apretarnos el gogote y no quiere ni que pújemos, ni que chistemos tantito, como dicemos aquí, nos quiere “flojitos y cooperando”. Que asegún a algunas gentes les quitaron la visa cuando les jallaron en sus laitos, tabletas o en sus celulares, cosas malas o contrarias a Trump. ¡Aráchole!.. Pos, ¿qué se cree este señor? ¿Que puede hacer y deshacer a su antojo y como le venga en gana? Mi agüelito, paz descanse, seguido le decía a mi tía Cleta: “Hija, recuerda y nunca olvides de que, entre más te agaches, más te lo ven” Yo no sé si porque su patrona de mi tía Cleta la traiba de la Seca a la Meca y le cargaba la mano nomás porque mi tía no respingaba ni tantito ni nunca decía que no, todo lo que le mandaba su patrona, todo lo hacía, o, se lo diría porque traiba sus vestidos medios zancones y no juera siendo que si no tuviera cuidado, al agacharse anduviera retratando, enseñando los chones junto con lo que le tapaban. ¡Y vaya que era pompuda Tía Cleta! Pero bueno, el asunto es que no quita el dedo del renglón este señor que más que pato (por lo de Donald), se parece más a Pluto (por lo de perro), porque, vaya que muerde, hinca el afilado colmillo, aprieta y no suelta a su presa, se aferra, terquea y no escucha razones, le vale queso lo que otros opínemos, y no nomás lo que opine uno, le vale una pura y dos con sal lo que digan otras gentes, ya no digamos de su país sino de otros países que ya, enclusive, se le han puesto al brinco. Y yo que quería ir a Matamoros a visitar a unos amigos, ir de chópin al otro lado del puente, a Bronsvil Tejas, y a la Isla del Padre a visitar, ¿a quién cree usté?, a mi primo Cleto, hijo de mi tía Cleta. Qué coincidencia, ¿verdá?, hablando del Rey (¿o reina?) de Roma y la nariz que asoma. Mi primo Cleto de hace más de 30 años se casó con una gringa y tienen áhi, en la Isla del Padre, un puesto de suvenirs a onde llega el turismo a visitar esta isla que tiene la segunda playa más grande de los Yunaites y con aguas bien azules y tranquilas. Tambor van hartas gringas que se ponen unos chiquinis que casi enseñan todo, hartas usan d´esas cosas minurritas que llevan hilo dental mero en medio de las posaderas y otras, mero ni se ponen lo de arriba y se tiran como iguanas al Sol, anque yo no me fijo mucho en eso. Tan bonitas las playas, pero, nada que ver con mi Acapulquito, nadien, de playas, le gana. Cuando he ido, al cruzar, en coche, el puente Reina Isabel, de poco más de 3 y medio kilómetros de largo y que conepta Puerto Isabel con la isla, llevo las manos bien sudadas, voy rezando, cierro mis ojos pa no ver tantísima agua y más ñervudo voy desde que un remolcador tumbó una colugna de apoyo y se vinieron pa bajo casi 100 metros del puente, y anque se prendieron las mentadas luces intermitentes, 6 coches se jueron al agua, rescataron a 3 gentes pero se murieron 8, mero el 15 de sectiembre, unos diyitas después de lo de las Torres Gemelas en 2001. Voy a tramitar mi visa porque Cleto, mi primo, quiere que váyamos a su cumpleaños ora en Semana Santa, pero, si me investigan lo que digo en mi Feis y en mi Guaschat de este hijo putativo de Paquita la del Barrio y de Miguel Herrera, de seguro nomás no me dan la visa pa entrar y, ni crean que les voy a rogar, al contrario, voy a estirar mi brazo, voy a doblar mis cuatro dedos de mi mano y les enseñaré nomás el de en medio y les voy a decir: “¡tengan!. Al cabo que su puente Reina Isabel luego se anda cayendo y no vaya a ser la de malas. Que me dispense mi primo y que pase la fiesta en vivo por el Feis y asina, hasta nos ponemos a bailar con él y su esposa gringa, vía Interné. Tocante a lo que quiere hacer este Julano pa jodernos, si nos dejamos, si nos agachamos, si no respingamos y si no etsigimos que el Peña y sus secuaces se fajen los pantalones, segurito que nos lo van mirar todito, por agachones. A ver, dijo un ciego.

CRIPTORQUIDIA.- Cuando un testículo no alcanza a descender a la bolsa escrotal, de dice que es un testículo criptorquídico o testículo no descendido. Los testículos tienen su origen cerca del riñón y con el paso de los meses de la gestación intrauterina, va descendiendo hasta llegar en las últimas semanas del embarazo, a la bolsa escrotal. Los niños prematuros pueden tener con mayor frecuencia los testículos no descendidos. La importancia de hacer una valoración de todo bebé recién nacido, permitirá detectar la presencia de criptorquidia, misma que se vigilará y, si llegando el año de edad, o en ocasiones antes, si el testículo no ha descendido, debe someterse a cirugía para llevar a cabo orquidopexia, es decir, el descenso del testículo que será prácticamente anclado a la bolsa escrotal. Hay ocasiones en que el testículo se encuentra aparentemente alto, por arriba de la bolsa escrotal, pero, con una maniobra suave puede ser descendido con facilidad y al soltarlo, regresar hacia arriba, esto se conoce como testículo retráctil y no necesita operarse ya que con el paso de los años, a más tardar al iniciar la pubertad, descenderá espontáneamente. La importancia de descender un testículo criptorquídico es porque en la bolsa escrotal existe hasta 2 grados de temperatura por debajo de la temperatura del resto del cuerpo, si un testículo se mantiene a una temperatura mayor de la ideal, se puede atrofiar, es decir, puede dejar de producir, en su momento, los espermatozoides. Un testículo criptorquídico tiene más posibilidades de desarrollar cáncer, por eso debe descenderse y de esa manera vigilarse más estrechamente pues se tiene a la vista y al tacto. Es un error esperar más de un año para que un niño que tiene criptorquidia sea operado. La indicación es a partir del año de edad. El diagnóstico se hace clínicamente, no se necesitan estudios y sólo en casos de testículos no palpables, se hará un ultrasonido para localizar el testículo y planear la cirugía.