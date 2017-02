¿Qué pasa en Iguala con el nivel educativo último, donde los estudiantes buscan la realización profesional, para concluir una carrera y acceder a un empleo?

¿Cuántos de los alumnos que inician una carrera llegan a terminarla y realmente emplearse en esa profesión para la que se prepararon?

¿De verdad existen en México las oportunidades para que los profesionistas desarrollen con buenas posibilidades de superación todo lo que aprendieron en las escuelas?

Mire: hago las interrogantes anteriores porque es muy fácil darse cuenta de que hay muchos profesionistas que no ejercen o, si acaso, trabajan en otra rama, distinta para la que se prepararon.

Lo que es peor: muchos de ellos ni siquiera terminan la carrera. Por ejemplo, si en un grupo de alguna institución “x”, ingresan cincuenta muchachos, a media carrera apenas si continúan la mitad y por mucho veinte la terminan.

¿Exagero? Pregunte a su hijo o hija que estudia en este nivel. Tal parece que lo que Juan Sánchez Andraka denuncia en su libro “Un mexicano más”, sigue vigente.

¿Por qué será que los muchachos y, desde luego, los padres, tienen como primera opción para estudiar una carrera al IPN o la UNAM? Para ello, claro, hay que hacer los exámenes y si, por las circunstancias que sean, no logran quedarse, tienen que buscar un espacio en las escuelas locales.

No digo que sea el caso de todos los estudiantes. Hay quienes, por supuesto, no tienen en sus mentes otra meta que estudiar en el CREN, en la UPN, o en el CAM, para ser maestros, y salen, no lo dudo, bien preparados. ¿Pero los que no? Bueno, hay otras opciones como el TECNOLÓGICO, la UT, la UAGro y las instituciones particulares. Hay también las escuelas de arte. Aunque, a decir verdad, también los muchachos que se interesan por las bellas artes hacen el esfuerzo, ellos y sus padres, por estudiar en la Ciudad de México, o en Cuernavaca, antes de decidirse a estudiar aquí.

¿Y qué pasa en estas escuelas? Lo mismo, definitivamente.

Ahora, hago una pregunta con mucha responsabilidad y respeto, que cada quién se la responda: ¿habrá corrupción aún? Es decir: ¿habrá maestros que a cambio de dinero, o de otras peticiones, otorguen mejores calificaciones a sus alumnos? Sinceramente, yo creo que sí; pero no se trata de denunciar, sino de analizar y de reflexionar sobre esta situación que incide en la preparación de los jóvenes y que no garantiza el éxito en el estudio ni en el ejercicio de la profesión.

Yo no puedo hablar más que de lo que viví hace años, en la Ciudad de México, donde trabajé en el nivel de secundaria y, la verdad, supe de algunos casos de compañeros que presionaban a sus alumnos con la calificación a cambio de dinero, objetos y botellas de vino. Fueron dos casos los que se descubrieron y se aplicaron medidas. Aunque fue lo único de lo que me enteré, no creo que no hubiera más.

Por otro lado: ¿por qué los alumnos y los padres prefieren las escuelas particulares?

Acabo de tener una experiencia como docente en la Universidad Hartmann, de aquí, de Iguala y, la verdad, el semestre que trabajé, impartiendo expresión oral y escrita, me dejó muchas satisfacciones al ver la disponibilidad de los alumnos, su participación, su interés por aprender lo que, a primera vista, no era tan elemental para su carrera. Trabajé con los muchachos de las carreras de Mercadotecnia y Gastronomía. En otra ocasión les contaré detalles de esta gran vivencia que tuve con los alumnos de este nivel. Lo que quiero dejar claro es que advertí que ellos aprovechan los recursos que se emplean en su preparación. Casi no faltan a clases y cumplen con los trabajos. ¿Será porque les cuesta a sus padres, o a ellos, ya que algunos trabajan? ¡Quién sabe! Lo cierto es que, al menos, conmigo, no reprobó ningún alumno.

Antes de que se me termine el espacio, quiero enviar un saludo a mi hermana Enriqueta Delgado Bahena, quien ayer viernes recibió un merecido homenaje por parte de los compañeros de su escuela, de los padres y, claro está, de sus alumnos, por motivo de su jubilación. ¡Enhorabuena!

