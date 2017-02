El rockero Alex Lora dio a conocer que prepara un disco con el que rendirá homenaje a la música tradicional mexicana, con temas como Canción mixteca, México lindo y querido, Cielito lindo y La vida no vale nada.

En entrevista, el miembro de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) destacó que actualmente graba las canciones, pero al más puro estilo del Tri y formarán parte de su producción número 50. “Incluso, estoy pensando en otras dos como Cielo rojo y Dios nunca muere”.

Abundó que la idea de realizar una placa musical de ese estilo no es nueva, toda vez que siempre ha interpretado esos cortes durante sus giras internacionales.

“Siempre los toco y me impresiona cómo muchos de mis seguidores lloran cuando las interpreto al final de cada concierto. Se me enchina la piel cuando veo a los peruanos, a los argentinos, venezolanos y colombianos cantar esos temas como si fueran mexicanos, y no tengo palabras para expresar tanto amor a nuestra música”.Lora recordó con nostalgia que también incluirá la canción que hizo con su fallecido amigo y compositor Jorge Macías, “Un día cualquiera”.