Desaforar a Beltrán, exigen autodefensas de Totolapan

Pobladores integrantes del “Movimiento por la Paz” en este municipio, piden al Congreso local resolver pronto el juicio de procedencia contra el diputado priista, para llevarlo ante la justicia

Iguala, Gro., Febrero 10.- Integrantes del “Movimiento por la Paz” del municipio de San Miguel Totolapan, exigieron al Congreso local se apruebe de manera inmediata el desafuero al diputado priista, Saúl Beltrán Orozco y sea castigado con todo el peso de la ley por los delitos que se le imputan.

En entrevista, integrantes de este movimiento de autodefensa manifestaron que la situación es grave porque las instancias de gobierno no hacen su trabajo, como el Congreso o los aparatos de impartición de Justicia que no representan los intereses del pueblo por “proteger” a un miembro de un partido y no hacen valer la ley.

“Exigimos a las autoridades que se aplique todo el peso de la ley a Saúl Beltrán porque ningún ciudadano acusado de homicidio puede andar libre por la calle sin castigo, el Congreso debe acelerar el proceso de desafuero para que la Fiscalía actué y detenga a este legislador”.

Señalaron que el gobierno en sus tres niveles, deben hacer bien su trabajo, deben hacer cumplir la ley, “nosotros no queremos detenciones extrajudiciales donde sea culpada gente inocente, queremos que se castigue a los criminales de todos los delitos que se han cometido en nuestro municipio porque las denuncias de estos hechos ya se encuentran en el Ministerio Público y ahora la autoridad debe actuar en consecuencia atrapando a los culpables y castigándolos conforme a la ley”.

Refirieron que para los habitantes de este municipio es muy importante que se realice la detención de los integrantes del grupo delincuencial de los “tequileros”, “queremos que a nuestro municipio regrese la paz, el desarrollo, el trabajo, las clases para nuestros niños que todos los ciudadanos de este lugar tengamos garantías de seguridad”, manifestaron.

Señalaron que a raíz de la amenaza que lanzó Raybel Jacobo de Almonte, en el sentido de que iba a entrar a este pueblo a disparar contra toda la población, se tomó la decisión de que los niños ya no asistieran a las escuelas por seguridad ante el temor de una masacre provocada por este delincuente, por lo que desde hace 2 meses ninguna institución educativa ha tenido clases en esta cabecera municipal.

“Hacemos un llamado enérgico al gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), porque a dos meses que se suspendieron las clases no han tomado cartas en el asunto para que los niños asistan a clases y se garantice la seguridad de alumnos y maestros”.

Dijeron que como movimiento, reconocen el esfuerzo de las Fuerzas Federales, el Ejército y la Marina, porque a pesar de que no tienen un marco jurídico para estar en las calles, siguen tratando de defender al pueblo que ha sido violentado en sus derechos, “por eso nuestro reconocimiento a estas instituciones”.

Señalaron que todos, militares, federales y marinos, han sido cuestionados por su actuar en algunas partes pero los habitantes de San Miguel Totolapan “hoy nos sentimos con la suficiente visión de ver que han hecho un trabajo, tal vez no excelente pero muy bueno sí, de acuerdo al marco jurídico de lo que se les permite realizar”.

Señalaron que a partir del 12 de diciembre que se creó este “Movimiento por la Paz”, ya no se han registrado ejecuciones, secuestros y levantones, “este movimiento está integrado por todos los sectores de la población de San Miguel Totolapan, quienes nos cuidamos unos a otros y vigilamos para que este grupo delincuencial no entre y no siga haciendo más daño del que ya ha hecho, enlutando familias y violentando la tranquilidad del pueblo y sus habitantes”.

Mencionaron que este “Movimiento por la Paz” se armó con escopetas y rifles para hacerle frente a la delincuencia organizada que operaba impunemente en el municipio y afortunadamente se han dado buenos resultados, gracias a la unión y organización de la población.

Criticaron la actuación de la Policía Estatal porque dijeron que cuando vienen a este municipio, únicamente es para tomarse fotografías y subirlas a las redes sociales y decir están trabajando cuando no es así.

Finalmente, pidieron a las autoridades que se realice la captura inmediata de esta banda delincuencial y de su líder para que los pobladores estén ya tranquilos y seguros y estas personas paguen por todo el daño que han causado.

Cabe señalar que este “Movimiento por la Paz” mantiene retenes de revisión en por lo menos 10 puntos de esta cabecera municipal, principalmente en las entradas y salidas y los puntos que conducen a las distintas comunidades que pertenecen a este municipio, revisando a todos los vehículos que transitan por estos sitios.